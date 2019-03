Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7652499d-99df-4ef3-b146-9deaff86efaf","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Bár az egyik legnagyobb önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás éléről sikeresen kiszorították az ellenzékben politizáló Gémesi Györgyöt, a szakmai képtelenségek sora folytatódik.","shortLead":"Bár az egyik legnagyobb önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás éléről sikeresen kiszorították az ellenzékben...","id":"201911__zold_hid__hulladekgyujtes__veszteseges_szolgaltatok__penz_aszemetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7652499d-99df-4ef3-b146-9deaff86efaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fc9ee8-4467-4980-abfb-07c80ea2b898","keywords":null,"link":"/gazdasag/201911__zold_hid__hulladekgyujtes__veszteseges_szolgaltatok__penz_aszemetben","timestamp":"2019. március. 16. 16:00","title":"Botrányosan foglalták el a szemétszállító céget, hogy aztán minden ugyanúgy maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551def87-a118-4800-9c7c-d15720e2f3db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Száznegyven éve, 1879. március 14-én született Albert Einstein, a relativitáselmélet és a modern fizikai világkép megalkotója, minden idők egyik legzseniálisabb természettudósa.","shortLead":"Száznegyven éve, 1879. március 14-én született Albert Einstein, a relativitáselmélet és a modern fizikai világkép...","id":"20190315_140_eve_szuletett_albert_einstein_elete_munkassaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=551def87-a118-4800-9c7c-d15720e2f3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a804c38-aaee-4d33-af64-f4345e72c37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_140_eve_szuletett_albert_einstein_elete_munkassaga","timestamp":"2019. március. 15. 13:03","title":"\"Soha nem viszed semmire, Einstein\" – mondta a tanár, a többi pedig már történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"velemeny","description":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","shortLead":"Nyilván ők is tudják, mi is tudjuk: annak, amin dolgoznak, éppen semmi köze a kereszténydemokráciához.","id":"201911_konyorgok_szenteljuk_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae61e1-c809-4dbb-a635-f29a76b2b4d0","keywords":null,"link":"/velemeny/201911_konyorgok_szenteljuk_fel","timestamp":"2019. március. 17. 09:00","title":"Para-Kovács Imre: Könyörgök, szenteljük fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A díjra azonban kicsit még várnia kell, mert személyesen nem tudta átvenni.","shortLead":"A díjra azonban kicsit még várnia kell, mert személyesen nem tudta átvenni.","id":"20190316_Torocsik_Mari_jobban_lett_a_Kossuth_Nagydijtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eac52e9-76c8-4e00-83d5-19e4510771a6","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Torocsik_Mari_jobban_lett_a_Kossuth_Nagydijtol","timestamp":"2019. március. 16. 07:35","title":"Törőcsik Mari jobban lett a Kossuth Nagydíjtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője még a zászlófelvonás előtt próbálta szóra bírni őket, sikertelenül.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője még a zászlófelvonás előtt próbálta szóra bírni őket, sikertelenül.","id":"20190315_Tordai_Bence_odasetalt_Koverhez_es_Aderhez_hogy_a_szabadsagrol_es_egyenlosegrol_erdeklodjon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a993a9c-4c95-40b8-bc95-8052f591f60b","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Tordai_Bence_odasetalt_Koverhez_es_Aderhez_hogy_a_szabadsagrol_es_egyenlosegrol_erdeklodjon__video","timestamp":"2019. március. 15. 11:18","title":"Tordai Bence odasétált Kövérhez és Áderhez, hogy a szabadságról és egyenlőségről érdeklődjön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","shortLead":"Az ellenzéki párt a TV2 ellen nyert pert Varju László parlamenti képviselő ételhordója ügyében.","id":"20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=060d5501-ed13-46cc-9789-f892f89243aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b59419-aac7-4961-a446-205716cc6e10","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_A_DK_kis_gyozelme_az_Orbanrendszer_ellen","timestamp":"2019. március. 16. 09:40","title":"A DK kis győzelme az Orbán-rendszer ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","shortLead":"Szombat délben értesítették a rendőrséget.","id":"20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49da9c6-15cb-41e1-84a3-35d2be2c6f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Megolte_ujszulott_gyermeket_egy_no_Fejer_megyeben","timestamp":"2019. március. 16. 16:43","title":"Megölte újszülött gyermekét egy nő Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A családhoz közel álló források szerint a Leaving Neverland című film után fellángoló botrány, és az apját ért támadások miatt omlott össze.","shortLead":"A családhoz közel álló források szerint a Leaving Neverland című film után fellángoló botrány, és az apját ért...","id":"20190316_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_Michael_Jackson_lanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5144db-972e-4e9e-a56f-8137136b54ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23faeffd-d60c-4093-bbf3-ce5d5e6d0484","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_Michael_Jackson_lanya","timestamp":"2019. március. 16. 21:41","title":"TMZ: Öngyilkosságot kísérelt meg Michael Jackson lánya, de már elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]