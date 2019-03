Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak jöhet jól, akik hajlamosak megfeledkezni a tabletta bevételéről. ","shortLead":"Amerikai kutatók olyan fogamzásgátló módszerrel álltak elő, amit fülbevalóként kell hordani, és elsősorban azoknak...","id":"20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998a8e90-d82f-4d0d-b4ee-7d698fc453c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ef99e-b93c-4cf2-af37-637241388f7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_fogamzasgatlo_tabletta_fulbevalo","timestamp":"2019. március. 19. 16:33","title":"Jön az újfajta fogamzásgátló, bár kissé őrülten hangzik, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","shortLead":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","id":"20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdd7ed3-2caf-40d2-9396-45a1140a4b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","timestamp":"2019. március. 19. 10:41","title":"Újra tüntetni fognak az Akadémia szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket az alkalmazáson belül is meg lehet vásárolni.","shortLead":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket...","id":"20190319_instagram_checkout_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f3972-dae9-4297-aa3f-f691602bdd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_instagram_checkout_vasarlas","timestamp":"2019. március. 19. 21:03","title":"Újít az Instagram, ki sem kell belőle lépnie, ha megvenné az új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b495f381-e63a-4735-b7e0-457b4ca928b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egységes szakmai ösztöndíjat vezet be a kormány.","shortLead":"Egységes szakmai ösztöndíjat vezet be a kormány.","id":"20190319_poloskeine_szakkepzes_szakgimnazium_technikum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b495f381-e63a-4735-b7e0-457b4ca928b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f81046a-01be-4138-8278-f38c137d5de9","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_poloskeine_szakkepzes_szakgimnazium_technikum","timestamp":"2019. március. 19. 09:09","title":"Pénzzel csábítja a szakképzésbe a diákokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok nagy szabadsággal állapíthatják meg a közterület-használati díjakat, de ez a szabadság nem végtelen – mondta ki az Alkotmánybíróság március 5-én kelt, de 20-án közzétett határozatában, és megsemmisítette a Csepel-szigeten fekvő Makád község helyi rendeletének egyik pontját.","shortLead":"Az önkormányzatok nagy szabadsággal állapíthatják meg a közterület-használati díjakat, de ez a szabadság nem végtelen –...","id":"20190320_Az_Alkotmanybirosag_lecsapott_Makadra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bdab2-3ff5-4c0c-bf50-6d95388ab9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Az_Alkotmanybirosag_lecsapott_Makadra","timestamp":"2019. március. 20. 16:18","title":"Az Alkotmánybíróság lecsapott Makádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d7bf20-34ea-45aa-8559-9502e3f68dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez egy igazi \"zombiteória\", hiába cáfolják meg egyre többször, olyan népszerű, hogy még mindig elhisszük.","shortLead":"Ez egy igazi \"zombiteória\", hiába cáfolják meg egyre többször, olyan népszerű, hogy még mindig elhisszük.","id":"20190319_Egy_zombi_teoria_cafolva_a_szuletesi_sorrend_megsem_befolyasolja_a_szemelyisegunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d7bf20-34ea-45aa-8559-9502e3f68dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c65efc-440b-4587-b97a-efc566c7dd71","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Egy_zombi_teoria_cafolva_a_szuletesi_sorrend_megsem_befolyasolja_a_szemelyisegunket","timestamp":"2019. március. 19. 07:46","title":"Egy zombiteória cáfolva: a születési sorrend mégsem befolyásolja a személyiségünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott született asszony szegedi otthonában Botka László polgármester előtt tette le az esküt szerdán.","shortLead":"Újra magyar állampolgár lett a százegy éves Békési Ilona, az 1918. október 2-án magyar állampolgárként Kolozsvárott...","id":"20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e3fc913-764b-46cc-a143-25da1eff10d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dd939e-a81e-4f09-92e4-72772be0132e","keywords":null,"link":"/elet/20190320_Ujra_magyar_allampolgar_lett_a_101_eves_magyartanarno","timestamp":"2019. március. 20. 16:07","title":"Újra magyar állampolgár lett a 101 éves magyartanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha korallzátonyról beszélünk, a legtöbben valamilyen egzotikus helyre gondolnak, mondván, valószínűleg csak ott fordulnak elő ilyesmik. Most kiderült, hogy a hozzánk közel eső Olaszországban is van ám egy, és nem is kicsi. ","shortLead":"Ha korallzátonyról beszélünk, a legtöbben valamilyen egzotikus helyre gondolnak, mondván, valószínűleg csak ott...","id":"20190320_korallzatony_olaszorszag_monopoli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd3ea8-e4cd-4b36-a49d-8c8ee8768167","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_korallzatony_olaszorszag_monopoli","timestamp":"2019. március. 20. 08:33","title":"2,5 kilométer hosszú korallzátonyt fedeztek fel az Adriai-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]