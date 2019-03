Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f20701ce-2d7b-44b2-974c-2f47e8a39c76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden járatát törölte és beszüntette üzemelését az izlandi diszkont Wow Air csütörtökön – jelentette be a légitársaság a honlapján.","shortLead":"Minden járatát törölte és beszüntette üzemelését az izlandi diszkont Wow Air csütörtökön – jelentette be a légitársaság...","id":"20190328_Megszunt_az_olcso_utjairol_hires_izlandi_legitarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20701ce-2d7b-44b2-974c-2f47e8a39c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32db82c9-25ce-4b1c-a623-2c02b05937d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Megszunt_az_olcso_utjairol_hires_izlandi_legitarsasag","timestamp":"2019. március. 28. 12:27","title":"Megszűnt az olcsó útjairól híres izlandi légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3607855b-1eb2-4ee8-b0de-eb8b0beb794a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjárók mostanság hatalmas népszerűségnek örvendenek, így a német szakemberek most ebben a kategóriában tesztelték a legújabb nyárigumikat.","shortLead":"A kompakt divatterepjárók mostanság hatalmas népszerűségnek örvendenek, így a német szakemberek most ebben...","id":"20190329_itt_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_nokian_bridgestone_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3607855b-1eb2-4ee8-b0de-eb8b0beb794a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8828a2-b8c1-47ed-90b3-eaa6b98d413c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_itt_a_legfrissebb_nyarigumiteszt_nokian_bridgestone_","timestamp":"2019. március. 29. 13:21","title":"Itt a legfrissebb nyárigumi-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Többnyire napos idő várható, de elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre van kilátás.","shortLead":"Többnyire napos idő várható, de elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben változó mennyiségű és vastagságú...","id":"20190328_tavasz_szaraz_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2018ada4-51d7-4f8b-ad68-08609a81611b","keywords":null,"link":"/idojaras/20190328_tavasz_szaraz_idojaras","timestamp":"2019. március. 28. 05:12","title":"Marad a száraz tavaszi idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit, amelyeket ugyanezen a cégen keresztül vásároltak Norvégiából. Arról a honvédségi cégről van szó, amelyik az egyik „nem kormánygép” honvédségi business jet tulajdonosa. A beszerzésből épp csak a légimentőket sikerült kihagyni.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit...","id":"20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74743163-d292-4c60-aa4e-d276d579d1e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 28. 14:55","title":"Csak a légimentőket nem vonták be a mentőhelikopterek szövevényes beszerzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hamarosan épül bentlakásos kollégium is.","shortLead":"Hamarosan épül bentlakásos kollégium is.","id":"20190329_mufuves_edzopalya_debreceni_labdarugo_akademianak_906_millio_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91e954ab-3631-466f-aca3-5db102f3c7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0015fc-c8f5-4a48-8174-05e1e34fe044","keywords":null,"link":"/sport/20190329_mufuves_edzopalya_debreceni_labdarugo_akademianak_906_millio_forint","timestamp":"2019. március. 29. 17:43","title":"Már műfüves edzőpályája is van a debreceni fociakadémiának, 906 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ne megszokásból vezessen, sávszűkítések lesznek.","shortLead":"Ne megszokásból vezessen, sávszűkítések lesznek.","id":"20190329_Budapest_Margit_hid_Erzsebet_hid_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eed10f-9a20-435e-ae04-f9c85908311c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190329_Budapest_Margit_hid_Erzsebet_hid_kozlekedes","timestamp":"2019. március. 29. 17:35","title":"Két hídnál is változik a közlekedés a hétvégén Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299fb8db-fa20-4878-b87c-ae0d92c44c32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen különleges módon kommunikál a rendőrség a Twitteren.","shortLead":"Egészen különleges módon kommunikál a rendőrség a Twitteren.","id":"20190328_rendorseg_twitter_baleset_megelozes_kozossegi_oldal_poszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=299fb8db-fa20-4878-b87c-ae0d92c44c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7735a6-c2ea-4afe-9602-663cf401a4f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_rendorseg_twitter_baleset_megelozes_kozossegi_oldal_poszt","timestamp":"2019. március. 28. 13:13","title":"A rendőrség üzeni: \"Ne posztolga$$, vezérostyám!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","shortLead":"A tender, amelyet elnyertek, 32 ezer kilométernyi út fagymentesítéséről szól.","id":"20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf2572-cdea-48a9-990c-bac7d96526ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3007e157-3740-45e9-9c1e-7aa7d05bdddb","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_12_milliardert_sozza_fel_az_utakat_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. március. 28. 09:38","title":"12 milliárdért sózza fel az utakat Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]