Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","shortLead":"A bíróság Péterfalvi Attilának adott igazat, az egyház nem nagyja annyiban.","id":"20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d393aecb-f630-4720-9af7-e695835055c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d0049d-6b46-414f-a817-dedc9ee8b3b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Jogellenesen_kezel_adatokat_a_Szcientologia_Egyhaz","timestamp":"2019. március. 30. 16:38","title":"Jogellenesen kezel adatokat a Szcientológia Egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be3aa4-e6fa-4cca-8b09-1f926972c902","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezután a sportkocsi után a 60-as években épp olyan sokan fordultak utána, mint 2019-ben.","shortLead":"Ezután a sportkocsi után a 60-as években épp olyan sokan fordultak utána, mint 2019-ben.","id":"20190331_talan_a_legszebb_hazai_regi_porsche_es_most_eppen_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56be3aa4-e6fa-4cca-8b09-1f926972c902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f1068f-8a47-457e-bcf9-3608dc5d7897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_talan_a_legszebb_hazai_regi_porsche_es_most_eppen_elado","timestamp":"2019. március. 31. 06:41","title":"Talán a legszebb hazai régi Porsche, és most éppen eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Építőanyagot, ajtót, tetőcserepet kaptak a házuk felújítására a makói Honvéd városrész lakói, a kalákában végzett munkában szakemberek is támogatták őket. Most sorban állnak azok, akik még kimaradtak a programból, de azt ígéri az önkormányzat, hogy lesz még folytatás.","shortLead":"Építőanyagot, ajtót, tetőcserepet kaptak a házuk felújítására a makói Honvéd városrész lakói, a kalákában végzett...","id":"20190331_Kalakaban_ujitjak_fel_a_hazat_maguknak_a_hatranyos_helyzetuek_Makon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a291b-a9ff-4a97-95fc-61d57fe929a5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Kalakaban_ujitjak_fel_a_hazat_maguknak_a_hatranyos_helyzetuek_Makon","timestamp":"2019. március. 31. 12:40","title":"Kalákában újítják fel a házat maguknak a hátrányos helyzetűek Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e321203-e34c-4e96-b15e-01f62ae412e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újpesti állomás színkombinációja nem véletlen!","shortLead":"Az újpesti állomás színkombinációja nem véletlen!","id":"20190330_Atadtak_a_felujitott_harmas_metrot__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e321203-e34c-4e96-b15e-01f62ae412e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2799f-4c53-4fde-ba38-c83faf46b0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Atadtak_a_felujitott_harmas_metrot__fotok","timestamp":"2019. március. 30. 12:43","title":"Megmutatjuk, milyenek lettek a hármas metró felújított megállói - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","shortLead":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","id":"20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99401fa-3831-4836-b57e-ff4fafb6e999","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","timestamp":"2019. március. 30. 07:51","title":"Ne felejtse, holnap óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e08b9e-05d3-44ba-852a-a5ba15db8b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban is kísérletezett már a Boeing a repülőgép szárnyainak újragondolásával, de a mostani megoldásuk minden korábbin túltesz.","shortLead":"Korábban is kísérletezett már a Boeing a repülőgép szárnyainak újragondolásával, de a mostani megoldásuk minden...","id":"20190330_boeing_repulogep_szarnya_transzonikus_merevitett_szarny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43e08b9e-05d3-44ba-852a-a5ba15db8b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a3835-047e-40c4-a772-59067c253b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_boeing_repulogep_szarnya_transzonikus_merevitett_szarny","timestamp":"2019. március. 30. 19:03","title":"Újfajta szárnyakat tehetnek a repülőgépekre, a Boeing találta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyi Fidesz nem tudja lenyelni a békát, hogy azok a milliárdos beruházások, amelyekre még korábban pályáztak, mostanra készülnek el. Így mindent duplán adnak át a városban, amióta Márki-Zay Péter a polgármester Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A helyi Fidesz nem tudja lenyelni a békát, hogy azok a milliárdos beruházások, amelyekre még korábban pályáztak...","id":"20190330_Ujabb_dupla_atadas_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dbef9e-4a2e-4427-8b63-2edabe9f9a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190330_Ujabb_dupla_atadas_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. március. 30. 08:45","title":"Márki-Zay Pétert megint beelőzte a helyi Fidesz, pénteken felavatták az elkerülőt, aminek az átadása vasárnap lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kontinens öngyilkosságáról beszélt az államtitkár.","shortLead":"A kontinens öngyilkosságáról beszélt az államtitkár.","id":"20190330_Novak_Katalin_Europa_a_mi_Europank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70d649d-ea96-458c-bf40-ee9d20d619cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Novak_Katalin_Europa_a_mi_Europank","timestamp":"2019. március. 30. 21:31","title":"Novák Katalin: Európa a mi Európánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]