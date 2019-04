Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új módszerrel, az úgynevezett patronos vértisztítással küzdenek a szepszis ellen – mondta Molnár Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének vezetője péntek reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió közös műsorában.","shortLead":"Új módszerrel, az úgynevezett patronos vértisztítással küzdenek a szepszis ellen – mondta Molnár Zsolt, a Szegedi...","id":"20190331_vermergezes_szte_patronos_vertisztitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faaa3e0f-6a3d-4fbc-905c-a239759323d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_vermergezes_szte_patronos_vertisztitas","timestamp":"2019. március. 31. 14:03","title":"Szegeden kitaláltak valamit a vér megtisztítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190330_Tobb_mint_egy_hetig_szenvedhetunk_az_oraatallitas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19f7c01-e1f2-4d02-834f-4d081e91d8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0851975a-cf2f-492b-87b8-c7ab1c0f471b","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Tobb_mint_egy_hetig_szenvedhetunk_az_oraatallitas_miatt","timestamp":"2019. március. 30. 11:49","title":"Több mint egy hétig szenvedhetünk az óraátállítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293b3019-011b-485b-9ace-c53cd117b20a","c_author":"Erste Bank","category":"brandcontent","description":"Járványszerűen terjedő szingliség, válások mindenütt, apadó gyermekvállalási kedv. 