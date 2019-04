A BBC videóján a megkörnyékezett jelöltek is megszólaltak. A cél valószínűleg az értékes ásványkincsek megszerzése volt. A több mint harminc jelölt közül tavaly decemberben végül Andry Rajoelina diadalmaskodott, s a politikus ellenfelei azzal vádolták őt, hogy csalással nyert. A BBC értesülései szerint az orosz akciót a Vlagyimir Putyin orosz elnök bizalmasának számító Jevgenyij Prigozsin – “Putyin szakácsa” – szervezte, s az oroszok legalább hat jelöltet próbáltak megkenni.

“Ez egy jól szervezett, és koordinált akció volt” – mondta a BBC helyi tudósítója, aki arról is beszámolt, hogy a madagaszkári hatóságok végül több orosz állampolgárt ki is utasítottak az országból. Orosz források szerint az akcióban 15-20 orosz állampolgár vett részt. “Nyolcan vagy kilencen vannak Önök, akiket mi, az oroszok támogatunk. Bármelyikük is diadalmaskodjon, a többieknek ezt követően támogatniuk kell a győztest” – idézte az oroszokat az egyik elnökjelölt, André Christian Mailhol.

Egy másik jelölt, Jean-Omer Beriziky azt mondta, a BBC-nek, neki közel kétmillió dollárt ajánlottak, ha hajlandó lesz új horizontokat megnyitni Madagaszkár külpolitikájában. Mailhol és Beriziky egymástól függetlenül azt nyilatkozta, hogy amikor Rajoelina vált a fő esélyessé, az oroszok közölték velük, hagyjanak fel a politikus elleni kampányolással. Rajoelina ugyan nem volt hajlandó nyilatkozni, ám korábban minden olyan vádat elutasított, hogy bármiféle módon megsértette volna az ország törvényeit. “Nem vagyok egyetlen külföldi ország jelöltje sem. A madagaszkári nép jelöltje vagyok” – mondta a politikus korábban a BBC-nek.

Korábban is felmerültek már olyan vádak, hogy Moszkva megpróbált beleavatkozni a madagaszkári választásokba: a Bloomberg amerikai hírügynökség tavaly az egyik korábbi mauritiusi külügyminiszterre hivatkozva számolt be az orosz kísérletekről. A Bloomberg szerint egyébként a választás napjaiban több, Prigozsinhoz köthető orosz “érdeklődő” is Madagaszkáron tartózkodott. Madagaszkár az egyik legszegényebb afrikai ország, a 25 millió madagaszkári négyötöde naponta két dollárnál kisebb összegből tartja fenn magát. A sziget ugyanakkor nagyon gazdag különféle ásványi kincsekben, a földben komoly kobalt-, nikkel- és uránkészletek találhatóak. Emellett Madagaszkár számít a világ legnagyobb vaníliatermelőjének is.

A madagaszkári offenzíva része annak a tervnek, amelynek célja, hogy Oroszország valamelyest csökkentse Kína afrikai befolyását, és visszaszerezze az egykori Szovjetunió idején megszerzett “hídfőállások” egy részét: Moszkva egyebek mellett Kongóban, Mozambikban, Csádban és Nigériában is nyomulni próbál, s Moszkva 2019 őszére egy komoly nemzetközi csúcsot akar összehívni, ahol Oroszország és Afrikai gazdasági és politikai kapcsolatairól lenne szó. A szentpétervári, Nyugat-ellenes propagandát terjesztő trollgyárak létrehozásában és működtetésében is részt vevő Prigozsin képviselői közölték, az üzletembernek semmi köze olyan projektekhez, amelyek célja az lenne, hogy tanácsokat osztogassanak afrikai országok politikusainak.