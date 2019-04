Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Húsvétkor, szilveszterkor és bármikor érvényes: a másnaposság alapjában az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ. Hogy sör vagy bor, az nem okoz különbséget. Hogy whisky vagy vodka, az esetleg számít, de más miatt.","shortLead":"Húsvétkor, szilveszterkor és bármikor érvényes: a másnaposság alapjában az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ...","id":"201916__a_masnaprol__sorre_bor__penzkerdes__kimerten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bb12cf-a7f5-4721-8b83-a915ea6addb1","keywords":null,"link":"/tudomany/201916__a_masnaprol__sorre_bor__penzkerdes__kimerten","timestamp":"2019. április. 22. 10:00","title":"Kijózanító kutatók: szabad-e sörre bort, whiskyre vodkát inni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szőnyi út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.","shortLead":"A Szőnyi út egy szakaszán forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.","id":"20190422_Ketten_megserultek_amikor_egymasba_futott_ket_auto_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59472a0-06a1-4ccc-9f89-b7a1c0d0109b","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Ketten_megserultek_amikor_egymasba_futott_ket_auto_Zugloban","timestamp":"2019. április. 22. 13:45","title":"Ketten megsérültek, amikor egymásba futott két autó Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","shortLead":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","id":"20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d1736f-cba2-4b5f-a253-164d2d9c3515","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","timestamp":"2019. április. 21. 15:44","title":"Megbírságolták az egyik ukrán elnökjelöltet, miután szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják megváltoztatni a döntést.\r

\r

","shortLead":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják...","id":"20190423_Roman_Polanski_beperli_az_Amerikai_Filmakademiat_mert_kizartak_az_nemi_eroszak_ugye_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c985b-02ea-4330-b6f3-7a4cfd33a5b1","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Roman_Polanski_beperli_az_Amerikai_Filmakademiat_mert_kizartak_az_nemi_eroszak_ugye_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 12:09","title":"Roman Polanski beperli az Amerikai Filmakadémiát, mert kizárták a nemi erőszak ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gorillák az emberek szelfizős pózait utánozták.","shortLead":"A gorillák az emberek szelfizős pózait utánozták.","id":"20190423_Profikat_megszegyenitoen_szelfiztek_a_gorillak_a_vadorokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eca3284-c2f7-437d-99e1-3dde97fc8d8c","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Profikat_megszegyenitoen_szelfiztek_a_gorillak_a_vadorokkel","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Profikat megszégyenítően szelfiztek a gorillák a vadőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz centi hó esett.","shortLead":"Tíz centi hó esett.","id":"20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d4ee71a-e1e7-4487-af42-fa1232255bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2313a290-7a5c-4ef0-a9f4-0dee8e859184","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Ne_szomorkodjon_a_rossz_ido_miatt_a_szomszedban_havazik","timestamp":"2019. április. 22. 18:48","title":"Ne szomorkodjon a rossz idő miatt, a szomszédban havazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","shortLead":"78 évesen elhunyt az Antall-kormány egykori privatizációval is foglalkozó államtikára.\r

\r

","id":"20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fac660-5605-4667-993c-ad23bf1e5662","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Elhunyt_Pongracz_Tibor_egykori_allamtitkar","timestamp":"2019. április. 21. 16:49","title":"Elhunyt Pongrácz Tibor egykori államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9720a67-4880-4f19-bc23-54832bcf43dd","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","timestamp":"2019. április. 22. 07:45","title":"Melyik amerikai elnököt látták a Káma Szútrával a kezében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]