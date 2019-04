Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"kultura","description":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra nincs. Ezen próbál változtatni Kormos Lili. Erről is beszél a Fülkében, a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Modern ember a felgyorsult világban. Ez az elegy jó eséllyel azt is jelenti, hogy mindenre van időnk, csak az olvasásra...","id":"20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb89c33b-883f-4039-81bf-06071a54b8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb69117-4000-4b2c-94d4-b0ce7bc3c526","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Fulke_Kell_lennie_20_percnek_a_napunkban_amikor_leulunk_olvasni","timestamp":"2019. április. 27. 10:00","title":"Fülke: Kell lennie 20 percnek a napunkban, amikor leülünk olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az első sor ismét a Mercedesé, Vettel csak harmadik.","shortLead":"Az első sor ismét a Mercedesé, Vettel csak harmadik.","id":"20190427_Bottas_indul_a_pole_poziciobol_az_azeri_F1nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644d17bc-dd34-47c7-ba6b-13aae6bca307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fce5c4-a15a-4cb8-8808-b3b8b0b3857b","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Bottas_indul_a_pole_poziciobol_az_azeri_F1nagydijon","timestamp":"2019. április. 27. 17:12","title":"Bottas indul a pole pozícióból az azeri F1-nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston Villa között történt vasárnap.","shortLead":"Az angol másodosztályban nem ritka a kemény csata, de talán senki sem számíthatott arra, ami a Leeds United és az Aston...","id":"20190428_aston_villa_leeds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc1f19-9f27-4104-9447-174942160d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50b98d84-9d67-4836-818c-35c65a36f4ea","keywords":null,"link":"/sport/20190428_aston_villa_leeds","timestamp":"2019. április. 28. 16:04","title":"Ámokfutás és bunyó is volt a Leeds-Aston Villa meccsen- videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az OTP Bank Liga 30. fordulójában 3-2-re győzött a Honvéd, de az NB I-bajnok akkor is a Ferencváros.","shortLead":"Az OTP Bank Liga 30. fordulójában 3-2-re győzött a Honvéd, de az NB I-bajnok akkor is a Ferencváros.","id":"20190427_Kikapott_megis_bajnok_a_Fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3256f52-8889-41b8-b18b-865100de5e96","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Kikapott_megis_bajnok_a_Fradi","timestamp":"2019. április. 27. 21:25","title":"Kikapott a Honvédtól, mégis bajnok lett a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f45bd2-d1ef-46e6-a1d7-e2e61089055e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók már évek óta panaszkodtak a bűzre, ráadásul a két holttest felfedezése után még hónapokig nem fertőtlenítették a lakást. ","shortLead":"A lakók már évek óta panaszkodtak a bűzre, ráadásul a két holttest felfedezése után még hónapokig nem fertőtlenítették...","id":"20190427_Tobb_eve_heverhettek_a_holttestek_egy_miskolci_lakasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4f45bd2-d1ef-46e6-a1d7-e2e61089055e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316bdb89-0622-4f37-b0b5-d7b4efa099c4","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Tobb_eve_heverhettek_a_holttestek_egy_miskolci_lakasban","timestamp":"2019. április. 27. 20:42","title":"Több éve heverhettek a holttestek egy miskolci lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker sok mindenen múlik, de van néhány pont, ami kiemelkedik ezek közül. ","shortLead":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker...","id":"20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44433ac7-4280-4bcf-a81b-05d2512030a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:03","title":"Miért őrül meg a világ, ha kijön egy új Mortal Kombat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszteroidák segítenek a csillagok felmérésében: egy új, a korábbiaknál precízebb módszerrel határozható meg a távoli csillagok mérete.","shortLead":"Az aszteroidák segítenek a csillagok felmérésében: egy új, a korábbiaknál precízebb módszerrel határozható meg a távoli...","id":"20190428_aszteroidak_csillagok_meretenek_meghatarozasa_desy_veritas_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bff2da4-51a6-436d-8294-83c51cb4f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcab34b-457d-4bfc-84bc-443a0f96a6ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_aszteroidak_csillagok_meretenek_meghatarozasa_desy_veritas_eljaras","timestamp":"2019. április. 28. 13:03","title":"Kitaláltak egy precíz módszert, amivel még egy 2674 fényévnyire lévő csillagot is meg lehet mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605fc7f7-e1f5-4eb7-86f6-156a27fb8c8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A jövő évi választókra és az alkotmányos vádemelés lehetőségével birkózó demokratákra bízta Donald Trump amerikai elnök sorsát Robert Mueller különleges ügyész. Akinek jelentése az orosz beavatkozásról és a Fehér Házban történtekről krimiszerű olvasmány.","shortLead":"A jövő évi választókra és az alkotmányos vádemelés lehetőségével birkózó demokratákra bízta Donald Trump amerikai elnök...","id":"201917__mueller_jelentese__trump_orvendezese__ademokratak_dilemmaja__a_szurke_448_arnyalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=605fc7f7-e1f5-4eb7-86f6-156a27fb8c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3e5440-02ad-4ec7-9ba8-4b6dce329e0a","keywords":null,"link":"/vilag/201917__mueller_jelentese__trump_orvendezese__ademokratak_dilemmaja__a_szurke_448_arnyalata","timestamp":"2019. április. 27. 09:00","title":"Krimiszerű olvasmány a Trump és az oroszok viszonyáról szóló Mueller-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]