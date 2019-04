Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogáról, Tiborcz állítólag magánszemélyként venné meg a házat. ","shortLead":"Az önkormányzat lemondott az elővásárlási jogáról, Tiborcz állítólag magánszemélyként venné meg a házat. ","id":"20190429_370_millios_muemlekhazat_venne_Tiborcz_a_budai_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95e810d-872b-42c5-89d5-3f19fe614d7d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_370_millios_muemlekhazat_venne_Tiborcz_a_budai_Varban","timestamp":"2019. április. 29. 07:07","title":"370 milliós műemlékházat venne Tiborcz a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","shortLead":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","id":"20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2095db1c-1b18-4c01-b011-cde918622bd4","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","timestamp":"2019. április. 30. 13:39","title":"Húszmilliárd forintot fizet ki osztalékként az Erste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be a magyar–kazah üzleti fórumon. ","id":"20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52d3cb3a-b62b-476c-a47f-e35f541d2459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265b94b6-9555-4488-b49f-6338ae125810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190429_Irodat_nyit_Kazahsztan_fovasoraban_az_Eximbank","timestamp":"2019. április. 29. 11:00","title":"Irodát nyit Kazahsztán fővárosában az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1390eae1-9adf-4482-8943-73769d006961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő este az osztrák parlament átmeneti üléstermében átadták a Concordia Sajtóklub idei kitüntetéseit. Sajtószabadság kategóriában az a tényfeltáró nemzetközi összefogás nyert, amelynek a HVG is a tagja. A hét szerkesztőségből álló csapat nevében kollégánk, Gergely Márton mondta el a köszönőbeszédet.","shortLead":"Hétfő este az osztrák parlament átmeneti üléstermében átadták a Concordia Sajtóklub idei kitüntetéseit. Sajtószabadság...","id":"20190430_Dijat_kapott_a_HVG_a_becsi_parlamentben_Orbannak_is_megkoszontuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1390eae1-9adf-4482-8943-73769d006961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa9a9d7-072f-4ee5-a998-1f0f0a094e96","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Dijat_kapott_a_HVG_a_becsi_parlamentben_Orbannak_is_megkoszontuk","timestamp":"2019. április. 30. 10:41","title":"Díjat kapott a HVG a bécsi parlamentben, Orbánnak is megköszöntük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2df0328a-993b-47d7-839a-b3c5e36e0f7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, 2019-ben már nem kell külön fizetni azért, hogy gyorsan lehessen tölteni az új iPhone-okat.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, 2019-ben már nem kell külön fizetni azért, hogy gyorsan lehessen tölteni az új iPhone-okat.","id":"20190430_apple_iphone_xi_iphone_11_okostelefon_gyorstolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2df0328a-993b-47d7-839a-b3c5e36e0f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf626c7c-0dad-43d4-b542-ea31f65e6707","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_apple_iphone_xi_iphone_11_okostelefon_gyorstolto","timestamp":"2019. április. 30. 18:03","title":"Régi vágya teljesülhet a rajongóknak az idei iPhone-ok érkezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó pózban majszol el egy banánt.","shortLead":"Azért tüntettek, mert betiltottak többek között egy olyan műalkotást, amelyen egy nő nagy élvezettel, olykor kihívó...","id":"20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b921732-86a9-4eab-a889-84124991d869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eb9402-47bb-4a37-bcf3-b5fd1deb9f3e","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Bananevo_tuntetok_tiltakozas_Varso_Nemzeti_Muzeum","timestamp":"2019. április. 30. 08:13","title":"Banánevő tüntetők tiltakoztak a varsói Nemzeti Múzeumnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Maradt a rekordalacsony alapkamat, de az egy hónappal korábbival ellentétben most nem nyúltak a kamatfolyosóhoz.","shortLead":"Maradt a rekordalacsony alapkamat, de az egy hónappal korábbival ellentétben most nem nyúltak a kamatfolyosóhoz.","id":"20190430_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f45397-40a8-44ea-bb42-f482d8e80f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Nem_nyultak_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. április. 30. 14:08","title":"Nem nyúltak Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétszázalékos digitális adót vetnek ki a nagy internetes cégekre. ","shortLead":"Hétszázalékos digitális adót vetnek ki a nagy internetes cégekre. ","id":"20190430_Csehorszag_megadoztatja_a_Facebookot_es_a_Googlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb718945-acc6-4a1b-aaa0-a70825fd9122","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Csehorszag_megadoztatja_a_Facebookot_es_a_Googlet","timestamp":"2019. április. 30. 15:54","title":"Csehország megadóztatja a Facebookot és a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]