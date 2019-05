Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott gyenge játékkal 6-0-ra kikapott Szlovéniától a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon. Ezzel eldőlt, hogy biztosan nem harcolhatja ki a feljutást a világelitbe, sőt a bennmaradásért kell harcolnia.","shortLead":"A magyar válogatott gyenge játékkal 6-0-ra kikapott Szlovéniától a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokságon...","id":"20190503_jegkorong_valogatott_hokivebe_szloven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adef407-1def-485a-ad93-b547401ddc67","keywords":null,"link":"/sport/20190503_jegkorong_valogatott_hokivebe_szloven","timestamp":"2019. május. 03. 17:59","title":"Nagy verést kapott a hokiválogatott a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős veszélyben van a média-, és a véleménynyilvánítás szabadsága Európában az Európa Tanács szerint. Jelentésükben hazánkra is kitérnek.","shortLead":"Jelentős veszélyben van a média-, és a véleménynyilvánítás szabadsága Európában az Európa Tanács szerint. Jelentésükben...","id":"20190503_A_magyar_sajtohelyzet_miatt_is_aggodik_az_Europa_Tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4453283a-2693-40db-b4bf-3a7a50881c82","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_magyar_sajtohelyzet_miatt_is_aggodik_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2019. május. 03. 05:40","title":"A magyar sajtóhelyzet miatt is aggódik az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d1545a-8e05-4b07-a519-3713e7abbad2","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"130 millió forintba került. ","shortLead":"130 millió forintba került. ","id":"20190503_Szabadidokozpont_epult_a_kirandulok_kedvelt_helyen_Sotetvolgyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35d1545a-8e05-4b07-a519-3713e7abbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd8870a-6e86-48db-bc8b-874ba841b862","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_Szabadidokozpont_epult_a_kirandulok_kedvelt_helyen_Sotetvolgyben","timestamp":"2019. május. 03. 15:58","title":"Szabadidőközpont épült a kirándulók kedvelt helyén, Sötétvölgyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra a sajátját. ","shortLead":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra...","id":"20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be84e46c-11a9-4a3c-802e-8768a075e8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","timestamp":"2019. május. 03. 06:19","title":"Csak azok lehetnek elnökjelöltek 2020-ban Kaliforniában, akik nyilvánosságra hozták adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak visszavegyék az eredetileg egységes szír ellenőrzés alatt álló területeket.","shortLead":"A kurdok és 2011 óta létrehozott autonóm területeik nem fogadják el a szír kormányerők ajánlatát, hogy utóbbiak...","id":"20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a442f45d-5298-4ebd-8cd4-948eed759aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621bc019-0a09-4a0e-b8b8-ee52f4a7ff95","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Kurdkormany_konfliktus__erik_egy_ujabb_polgarhaboru_Sziriaban","timestamp":"2019. május. 03. 18:40","title":"Kurd-kormány konfliktus – érik egy újabb polgárháború Szíriában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mert nem azt hozta ki, amit kértek, és ezt szóvá tették. Rájuk borította az ételt, verekedni kezdett, a menekülő vendégeket is ütlegelte.","shortLead":"Mert nem azt hozta ki, amit kértek, és ezt szóvá tették. Rájuk borította az ételt, verekedni kezdett, a menekülő...","id":"20190502_Egy_osztrak_vendeglos_megvert_negy_vendeget_koztuk_egy_magyart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a492bf19-8119-4aa9-a058-7531215fdc3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Egy_osztrak_vendeglos_megvert_negy_vendeget_koztuk_egy_magyart","timestamp":"2019. május. 02. 21:01","title":"Négy vendéget is megvert az ámokfutó osztrák vendéglős, köztük egy magyart is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","shortLead":"Szokatlan árukapcsolásként óriási mennyiségű hamis parfümöt és hamisított márkajelzésű hangfalat foglaltak le.","id":"20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=135cded7-4c4c-41f8-9753-3998038917ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adb7df9-6e3f-4ac3-8310-96c02e70342a","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Gyanusan_viselkedo_ferfit_lattak_a_NAVosok_180_millios_fogas_lett_a_vege","timestamp":"2019. május. 03. 10:24","title":"Gyanúsan viselkedő férfit láttak a NAV-osok, 180 milliós fogás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de akad olyan terület is, ahol 1500 forintos órabér sem elképzelhetetlen.","shortLead":"A képzettséget nem igénylő betanított munkáért óránként 800 és 1000 forint közötti összeget fizetnek a diákoknak, de...","id":"20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092bf72-ba4c-4e00-860b-95eb622c8dde","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_1200_forint_a_budapesti_diakmunka_atlagos_orabere","timestamp":"2019. május. 02. 18:45","title":"1200 forint a budapesti diákmunka átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]