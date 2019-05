Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idén már négy újságírót öltek meg Mexikóban, a legújabb áldozat a kormányt bírálta műsorában és a helyi önkormányzat sikkasztási ügyeivel is foglalkozott. Épp a sajtószabadság napján ölték meg.\r

\r

","shortLead":"Idén már négy újságírót öltek meg Mexikóban, a legújabb áldozat a kormányt bírálta műsorában és a helyi önkormányzat...","id":"20190503_Ujabb_ujsagirot_lottek_le_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690dfb1f-6480-4f52-a4e2-f7bbcb0c22e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujabb_ujsagirot_lottek_le_Mexikoban","timestamp":"2019. május. 03. 21:42","title":"Újabb újságírót lőttek le Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f369b55-4821-4e18-ab2f-d5f3e503bf57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz követni Kovács Ákos dalszerző úr gondolatmenetét abban a videóban, amit ő maga töltött fel a Youtube-csatornájára turnéstart Londonban címmel.","shortLead":"Nehéz követni Kovács Ákos dalszerző úr gondolatmenetét abban a videóban, amit ő maga töltött fel a Youtube-csatornájára...","id":"20190504_Akos_elment_Londonba_es_ott_Kazincbarcika_jutott_eszebe_es_Mozambik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f369b55-4821-4e18-ab2f-d5f3e503bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd66531a-6676-4206-8f98-f0bf691d5b0d","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Akos_elment_Londonba_es_ott_Kazincbarcika_jutott_eszebe_es_Mozambik","timestamp":"2019. május. 04. 13:13","title":"Ákos elment Londonba, és ott Kazincbarcika jutott eszébe meg Mozambik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem fukarkodott a kritikával a kapitány, de a játékosok is önostorozóan nyilatkoztak. ","shortLead":"Nem fukarkodott a kritikával a kapitány, de a játékosok is önostorozóan nyilatkoztak. ","id":"20190503_Ilyen_toketlenek_meg_sosem_voltunk__ertekelt_a_hoki_kapitany_a_60as_zako_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b686b9c-7f2f-4e3e-92c3-567507e6b08c","keywords":null,"link":"/sport/20190503_Ilyen_toketlenek_meg_sosem_voltunk__ertekelt_a_hoki_kapitany_a_60as_zako_utan","timestamp":"2019. május. 03. 19:26","title":"\"Ilyen töketlenek még sosem voltunk\" – értékelt a hokikapitány a 6-0-s zakó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b237255e-e459-42fb-83a8-0ad851badb8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy mikor és legkevesebb mennyi pénzért lesznek beszerezhetők az Asus idei legerősebb, játékosok igényeire szabott laptopjai.","shortLead":"Kiderült, hogy mikor és legkevesebb mennyi pénzért lesznek beszerezhetők az Asus idei legerősebb, játékosok igényeire...","id":"20190504_asus_rog_laptopok_2019_magyar_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b237255e-e459-42fb-83a8-0ad851badb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52ac3a0-28dc-40ad-a9e8-a16fb37e6a04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_asus_rog_laptopok_2019_magyar_arak","timestamp":"2019. május. 04. 12:03","title":"Megvannak az Asus nagyon erős számítógépeinek magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1c911c-5fb8-4916-a3a6-904a0b5069ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úttörő mérnöki munkának köszönhetően egészen hihetetlen gépötletek is valóra váltak, legyen szó különleges szállítóhajókról, szuperteherautókról, vagy a világ leggyorsabb vonatáról. A Spektrum legújabb sorozata a legkülönlegesebb mérnöki találmányokat mutatja be.","shortLead":"Az úttörő mérnöki munkának köszönhetően egészen hihetetlen gépötletek is valóra váltak, legyen szó különleges...","id":"20190504_olajfuro_torony_szallitasa_spektrum_a_gepek_forradalma_mernoki_talalmanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c911c-5fb8-4916-a3a6-904a0b5069ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260cdf6b-3ca2-4cd3-a7a1-fbd0ab103537","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_olajfuro_torony_szallitasa_spektrum_a_gepek_forradalma_mernoki_talalmanyok","timestamp":"2019. május. 04. 08:03","title":"Mégis hogy pakolnak arrébb egy olajfúró tornyot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többen megsebesültek. ","shortLead":"Többen megsebesültek. ","id":"20190504_Tobb_szaz_raketaval_tamadta_Izraelt_a_palesztin_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=529d5922-c961-4995-8a14-65556ec68381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54c4bc0-e97a-4486-a856-81cdccf2d9b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Tobb_szaz_raketaval_tamadta_Izraelt_a_palesztin_hadsereg","timestamp":"2019. május. 04. 19:38","title":"Több száz rakétával támadta Izraelt a palesztin hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4a0923-84d4-42e3-8fa4-ccc12e97e790","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már több mint 82 ezren vannak a szomszédos országban, eben a számban nincsen benne a csak a szomszédban dolgozó, de itthon lakó népesség. Az Ausztriába költözés mértéke azonban így is lassul.","shortLead":"Már több mint 82 ezren vannak a szomszédos országban, eben a számban nincsen benne a csak a szomszédban dolgozó, de...","id":"20190504_2018ban_5600zal_nott_az_Ausztriaban_elo_magyarok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4a0923-84d4-42e3-8fa4-ccc12e97e790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03fd83a-f2f4-44a9-93e1-26989d27456e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_2018ban_5600zal_nott_az_Ausztriaban_elo_magyarok_szama","timestamp":"2019. május. 04. 16:02","title":"Még mindig több ezer fővel nő az Ausztriában élő magyarok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","shortLead":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","id":"20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044db662-5ac6-4780-a187-8c4c93c19c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","timestamp":"2019. május. 04. 11:22","title":"Bezárja külföldi irodáit az MNB, miután elköltöttek rájuk mintegy félmilliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]