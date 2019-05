Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszországi Koynasban 31 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a hétvégén. A város az északi sarkkör közelében található.","shortLead":"Az oroszországi Koynasban 31 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet a hétvégén. A város az északi sarkkör közelében...","id":"20190513_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc49f46c-1248-453e-8cee-5b5701b06e38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2019. május. 13. 17:03","title":"Ide jutottunk: 31 fokot mértek a hétvégén az északi sarkkör közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel: Tessék?","shortLead":"Magyar Nemzet: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Rétvári Bence: Brüsszel támadja a babaváró támogatást! Brüsszel...","id":"20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b1c513-c408-4bfc-a799-1ac0be7b0b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c3d1d0-bb9f-4d47-aa0c-bd8b8475dfa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Nagyon_ugy_tunik_hogy_hazudott_a_kormanylap_es_az_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 11. 20:36","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy hazudott a kormánylap és az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1d4db2-e02b-4bdc-ac35-7473b575e93e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajdú-bihari rendőrök közel 1 millió forintot, valamint több mint 100 adag kábítószergyanús anyagot és tablettát foglaltak le nála.","shortLead":"A hajdú-bihari rendőrök közel 1 millió forintot, valamint több mint 100 adag kábítószergyanús anyagot és tablettát...","id":"20190513_Puspokladany_kabitoszer_drog_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a1d4db2-e02b-4bdc-ac35-7473b575e93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ed608-a524-4434-b7cc-27c884dfd1ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Puspokladany_kabitoszer_drog_rendorseg","timestamp":"2019. május. 13. 11:36","title":"65 évesen drogdílerkedett egy püspökladányi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután rákérdeztek, miért bocsátott ki térkőjegyeket az iskola, eltűntek az ezzel kapcsolatos bejegyzések.","shortLead":"Miután rákérdeztek, miért bocsátott ki térkőjegyeket az iskola, eltűntek az ezzel kapcsolatos bejegyzések.","id":"20190513_Nepszava_a_szulokkel_fizettetik_ki_Kisvardan_az_iskolai_terkovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3845eb-529d-47d9-9ce5-c77ddfc5bf04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Nepszava_a_szulokkel_fizettetik_ki_Kisvardan_az_iskolai_terkovet","timestamp":"2019. május. 13. 07:52","title":"A szülőkkel fizettetik ki Kisvárdán az iskolai térkövet, de lórehabilitációs központra azért jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tízezret osztottak szét a \"Soros-pénzekből\", valószínűleg ez nem tetszett az adóhivatalnak. ","shortLead":"Több tízezret osztottak szét a \"Soros-pénzekből\", valószínűleg ez nem tetszett az adóhivatalnak. ","id":"20190513_Penzhamisitas_miatt_idezte_be_a_ketfarkuak_elnokseget_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dac2cd-f92c-4183-8fec-f43e0ce32282","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Penzhamisitas_miatt_idezte_be_a_ketfarkuak_elnokseget_a_NAV","timestamp":"2019. május. 13. 13:58","title":"Pénzhamisítás miatt idézte be a Kétfarkú Kutya Párt elnökségét a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c81ea-9d34-4094-885f-1a356beca37a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Raktártúrák néven videósorozatban mutatja be a múzeum, hogy készül a költözésre.\r

\r

","shortLead":"Raktártúrák néven videósorozatban mutatja be a múzeum, hogy készül a költözésre.\r

\r

","id":"20190513_Ez_zajlik_a_Neprajzi_Muzeum_falain_belul_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c81ea-9d34-4094-885f-1a356beca37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be8cde1-24f2-4f8b-9777-adbab750b062","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ez_zajlik_a_Neprajzi_Muzeum_falain_belul_video","timestamp":"2019. május. 13. 13:00","title":"Megmutatjuk, mi történik a Néprajzi Múzeum zárt ajtaja mögött (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer lencsét készítettek el és szállítottak ki a megrendelőknek. Hétfő délelőtt látogattunk el a nyüzsgő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre, hogy megnézzük, hogyan működik a japán Hoya cég európai szuperlaboratóriumában az energiagazdálkodás, és miért van szükség arra, hogy a gyár egy századmásodpercre se maradjon áram nélkül.","shortLead":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer...","id":"20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a87964f-7eaf-4a0c-86ce-91a5ca654895","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","timestamp":"2019. május. 13. 11:30","title":"Optikai fellegvár – Napi 20.000 szemüveglencse készül Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b02390c-75b3-43ef-9e49-63718f7bc6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába figyelmeztetik a tömegközlekedőket San Franciscóban, csak nem értik meg, hogy ne fel-/leszállás közben dugdossák a füleikbe az AirPodsokat. ","shortLead":"Hiába figyelmeztetik a tömegközlekedőket San Franciscóban, csak nem értik meg, hogy ne fel-/leszállás közben dugdossák...","id":"20190512_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_san_francisco_bart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b02390c-75b3-43ef-9e49-63718f7bc6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e5747-e228-44cb-a257-1889813d1512","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_san_francisco_bart","timestamp":"2019. május. 12. 08:03","title":"Potyognak az AirPodsok az utasok füléből, sorban halásszák ki őket a sínek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]