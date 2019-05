Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy kidőlt fa miatt leállt a vonatforgalom a Budapest–Gyékényes-vonal egy részén, még nagyobb baj, hogy nem tudnak pótlóbuszokat küldeni.","shortLead":"Egy kidőlt fa miatt leállt a vonatforgalom a Budapest–Gyékényes-vonal egy részén, még nagyobb baj, hogy nem tudnak...","id":"20190513_Rossz_az_ido_ketharom_orat_is_keshet_nehany_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bb0f39-e310-4fa4-9ba5-7213d8d59344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_Rossz_az_ido_ketharom_orat_is_keshet_nehany_vonat","timestamp":"2019. május. 13. 06:15","title":"Rossz az idő, két-három órát is késhet néhány vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Álhírterjesztő, dezinformáló olasz profilokat kapcsolt le a Facebook, több közülük a kormányzó pártokat támogatja. ","shortLead":"Álhírterjesztő, dezinformáló olasz profilokat kapcsolt le a Facebook, több közülük a kormányzó pártokat támogatja. ","id":"20190512_A_Salvinikozeli_fake_news_oldalakat_elkezdte_leepiteni_a_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54817fd3-780e-43c9-a9ea-59ce24116997","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_A_Salvinikozeli_fake_news_oldalakat_elkezdte_leepiteni_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 12. 20:04","title":"A Facebook lecsapott a Salvini-közeli fake news oldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fce2222-6189-4575-a357-b28a9aa90bb2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nettó 30 perce lesz Orbán Viktor miniszterelnöknek az Ovális Irodában, ahol az előzetes hírek szerint nagy értékű fegyvervásárlásról állapodhatnak meg. Orbán fejmosást kaphat Kína és Oroszország miatt, bár amerikai szakértők szerint a saját elnökük bőg le a végén.","shortLead":"Nettó 30 perce lesz Orbán Viktor miniszterelnöknek az Ovális Irodában, ahol az előzetes hírek szerint nagy értékű...","id":"20190513_Az_amerikai_kulugy_szerint_Orban_balekot_csinalhat_Trumpbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fce2222-6189-4575-a357-b28a9aa90bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89516dc8-f38a-4f1c-9089-4e93ac1c5b79","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Az_amerikai_kulugy_szerint_Orban_balekot_csinalhat_Trumpbol","timestamp":"2019. május. 13. 18:27","title":"Balekot csinál Orbán Trumpból, vagy fejmosást kap és üzletet köt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A „Lottós Kis Szabóként” ismert Szabó István 18 éves sem volt, amikor megnyerte a főnyereményt. Ez azonban inkább átok volt számára, alkoholista lett, többször megjárta a börtönt.","shortLead":"A „Lottós Kis Szabóként” ismert Szabó István 18 éves sem volt, amikor megnyerte a főnyereményt. Ez azonban inkább átok...","id":"20190513_Megnyerte_a_lottootost_tonkre_ment_az_elete__elmeselte_tortenetet_az_idos_kiskunmajsai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08683de6-61fd-4fe0-b31d-e382e57bc6d1","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Megnyerte_a_lottootost_tonkre_ment_az_elete__elmeselte_tortenetet_az_idos_kiskunmajsai_ferfi","timestamp":"2019. május. 13. 09:36","title":"Megnyerte a lottóötöst, tönkrement az élete – elmesélte történetét a kiskunmajsai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dúró Dóra homoszexuális propagandának nevezte korábban az érzékenyítő programot, most ilyen bemutató órát szerveznek Szegedre aktivisták. Egy vonatkozó kutatásból egyébként nemrég kiderült: Szegeden az LMBTQ-személyek 37 százalékát már érte hátrányos megkülönböztetés.\r

\r

","shortLead":"Dúró Dóra homoszexuális propagandának nevezte korábban az érzékenyítő programot, most ilyen bemutató órát szerveznek...","id":"20190513_Duro_Dora_ott_lesz_Nyilvanos_LMBTQerzekenyito_program_lesz_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de09cff3-fb04-4a7f-a285-b44b78b0ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Duro_Dora_ott_lesz_Nyilvanos_LMBTQerzekenyito_program_lesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 13. 15:04","title":"Nyilvános LMBTQ-érzékenyítő program lesz Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745decdd-e531-47a7-9da4-40ab10c69760","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A különleges kiképzésű rendőrkutya egyhuzamban legfeljebb 20 percig szaglászhatja az utasokat.","shortLead":"A különleges kiképzésű rendőrkutya egyhuzamban legfeljebb 20 percig szaglászhatja az utasokat.","id":"20190513_Fel_ev_alatt_12_millio_euronyi_keszpenzt_szagolt_ki_legiutasoknal_egy_nemet_rendorkutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=745decdd-e531-47a7-9da4-40ab10c69760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed68dd-ea62-4b53-98c9-e5f4b69c3d65","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Fel_ev_alatt_12_millio_euronyi_keszpenzt_szagolt_ki_legiutasoknal_egy_nemet_rendorkutya","timestamp":"2019. május. 13. 14:31","title":"Fél év alatt 1,2 millió eurónyi készpénzt szagolt ki egy német rendőrkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd22b63-a94a-469a-8fce-6d5ce7dbbd8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban megkezdték az Alfa-X névre keresztelt vonat tesztelését, ami a tervek szerint 2030-tól közlekedne, és 360 km/h-val szállítana utasokat. \"Üresen\" viszont még ennél is gyorsabb lesz.","shortLead":"Japánban megkezdték az Alfa-X névre keresztelt vonat tesztelését, ami a tervek szerint 2030-tól közlekedne, és 360...","id":"20190514_japan_vonat_shinkansen_alfa_x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd22b63-a94a-469a-8fce-6d5ce7dbbd8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ea13e2-a2e7-47b4-8ed5-4a99a1d81485","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_japan_vonat_shinkansen_alfa_x","timestamp":"2019. május. 14. 12:03","title":"Ez nem a MÁV: 400 km/h-val repeszthet az új japán csúcsvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eb3ab9-bb2d-4589-bbb6-050a9611ae87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az idézett megállapítás a felhasználótól származik, és szerepel a kábítószer-fogyasztásról tavasszal készített brit kormányzati jelentésben. A beszámoló a nagy-britanniai drogfogyasztás jelentős, 8 százalékos emelkedésének okait kutatja.","shortLead":"Az idézett megállapítás a felhasználótól származik, és szerepel a kábítószer-fogyasztásról tavasszal készített brit...","id":"20190513_Londonban_ma_gyorsabban_hazhoz_szallitjak_a_kokaint_mint_a_pizzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31eb3ab9-bb2d-4589-bbb6-050a9611ae87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f0f981-2584-4ec4-bc6e-09eeecabd428","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Londonban_ma_gyorsabban_hazhoz_szallitjak_a_kokaint_mint_a_pizzat","timestamp":"2019. május. 13. 15:17","title":"„Londonban ma gyorsabban házhoz szállítják a kokaint, mint a pizzát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]