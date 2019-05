Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee879d6-ebc4-47ac-8c46-5e185dcf7437","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túl is terjeszkedne a Bonafarm, tízéves terveket jelentettek be a cég születésnapi ünnepségén.","shortLead":"A határon túl is terjeszkedne a Bonafarm, tízéves terveket jelentettek be a cég születésnapi ünnepségén.","id":"20190516_Bonafarm_Csanyi_Orban_Pick","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee879d6-ebc4-47ac-8c46-5e185dcf7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5054e4-0974-4294-a234-91110a1e145f","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Bonafarm_Csanyi_Orban_Pick","timestamp":"2019. május. 16. 21:45","title":"Százmilliárdos beruházást tervez Csányiék agrárcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","shortLead":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","id":"20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba4c28-77ed-4608-bc9d-d283119a7310","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","timestamp":"2019. május. 17. 05:53","title":"Szlovákiából került elő az eltűnt maglódi vállalkozó kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","shortLead":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","id":"20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09093954-b68d-448a-b835-806f75d75180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","timestamp":"2019. május. 17. 13:11","title":"10 mém, amiről örökre emlékezetes marad Grumpy Cat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett péntekre az ellenzék a kilakoltatások miatt. Az ülést összehívták, de mivel a kormánypártok nem mentek el, határozatképtelenség lett az ülés. A Fidesz szerint csak akciózott az ellenzék.","shortLead":"Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett péntekre az ellenzék a kilakoltatások miatt. Az ülést összehívták, de mivel...","id":"20190517_A_Fidesz_nem_ment_el_hatarozatkeptelen_lett_a_kilakoltatasok_ugyeben_osszehivott_parlamenti_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177f9daa-0e58-4f60-8a95-2923ff8441ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_A_Fidesz_nem_ment_el_hatarozatkeptelen_lett_a_kilakoltatasok_ugyeben_osszehivott_parlamenti_ules","timestamp":"2019. május. 17. 09:52","title":"A Fidesz nem ment el, határozatképtelen lett a kilakoltatások ügyében összehívott parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint szokta, volt olyan kérdése, amire nem is kapott választ.","shortLead":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint...","id":"20190517_Orban_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8299112-1d32-4a12-80af-fb77ad7fd328","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Orban_interju","timestamp":"2019. május. 17. 08:46","title":"Liberális maffiáról beszélt, és Brüsszelt szidta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisebbik ukrán kormánypárt, a Népi Front bejelentette, hogy pénteki hatállyal kilép a kormányzó koalícióból; az új koalíció megalakulására 30 nap áll rendelkezésre, s ez idő alatt nem oszlatható fel a parlament.","shortLead":"A kisebbik ukrán kormánypárt, a Népi Front bejelentette, hogy pénteki hatállyal kilép a kormányzó koalícióból; az új...","id":"20190517_megszunt_az_ukran_kormanykoalicio_nem_lehet_feloszlatni_a_parlamentet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b63127f-8988-45a2-949b-61a8007443be","keywords":null,"link":"/vilag/20190517_megszunt_az_ukran_kormanykoalicio_nem_lehet_feloszlatni_a_parlamentet","timestamp":"2019. május. 17. 12:09","title":"Megszűnt az ukrán kormánykoalíció, így nem lehet feloszlatni a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","id":"20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc04051d-82e7-4fc2-b3ca-4ce6f3f5f108","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","timestamp":"2019. május. 17. 07:50","title":"3 év alatt 560 ezer kilométert tettek ebbe a Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336e8ba-568f-4865-a2da-8881142925a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyesmivel voltak tavaly Horvátországban is nyaralni, de ez vadiúj. ","shortLead":"Ilyesmivel voltak tavaly Horvátországban is nyaralni, de ez vadiúj. ","id":"20190517_Luxus_terepjarot_lizingel_Tiborcz_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c336e8ba-568f-4865-a2da-8881142925a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917296e3-9c5f-4d70-8167-4f7290a7f105","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_Luxus_terepjarot_lizingel_Tiborcz_cege","timestamp":"2019. május. 17. 07:16","title":"Luxusterepjárót lízingel Tiborcz cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]