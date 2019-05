Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti tömegközlekedésben kezdik el a rendszer kísérleti programját, mielőtt az egész országban bevezetnék.","shortLead":"A budapesti tömegközlekedésben kezdik el a rendszer kísérleti programját, mielőtt az egész országban bevezetnék.","id":"20190521_Egy_honapon_belul_elinditjak_az_ejegyrendszer_tesztuzemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb82fe9-847d-4feb-89fa-6e379fe591ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Egy_honapon_belul_elinditjak_az_ejegyrendszer_tesztuzemet","timestamp":"2019. május. 21. 12:28","title":"Egy hónapon belül elindítják a mobiljegyrendszer tesztüzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","shortLead":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","id":"20190521_jamie_oliver_etterem_csod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0851-6b74-47df-9a93-affde3e56c2a","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_jamie_oliver_etterem_csod","timestamp":"2019. május. 21. 14:12","title":"Csődeljárás alá került Jamie Oliver étteremhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő többsége a szexiparban végzi. Erről számolt be a Korea Future Initiative. A dél-koreai civil szervezet feltérképezte a szexkereskedelmet: ez több tízezer észak-koreai nő exportját jelenti a hatalmas kínai piacra. ","shortLead":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő...","id":"20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee080243-ea4e-47d6-beff-9f68330965cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","timestamp":"2019. május. 21. 12:10","title":"Észak-koreai nők tízezrei tengődnek filléres szexrabszolgaként Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c5a323-9f67-4d43-9280-95e2c7459793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jár a 17-es és a 61-es villamos. ","shortLead":"Nem jár a 17-es és a 61-es villamos. ","id":"20190521_Foto_Autoval_utkozott_egy_villamos_az_Alkotas_utcaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c5a323-9f67-4d43-9280-95e2c7459793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0aa3142-3fd7-4280-b047-e9672cfaea15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Foto_Autoval_utkozott_egy_villamos_az_Alkotas_utcaban","timestamp":"2019. május. 21. 20:59","title":"Fotó: Autóval ütközött egy villamos az Alkotás utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig július 21-re tűzte ki.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta a rendeletet a parlament feloszlatásáról, az előrehozott választásokat pedig...","id":"20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c397f4-ca80-42ca-b41c-8dd10f66c22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc76638-e375-472c-9aa0-d49e6de3241d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_ukrajna_elorehozott_valasztasok_volodimir_zelenszkij_parlament_feloszlatas","timestamp":"2019. május. 21. 18:02","title":"Megvan az ukrán előrehozott választások időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szervezeti/céges ügyfelének jelszavát is egyszerű szöveges formában őrizte a Google egy hiba miatt. A G Suite-tal kapcsolatos, évekig fennálló gondról maga a keresőóriás tett bejelentést. ","shortLead":"Több szervezeti/céges ügyfelének jelszavát is egyszerű szöveges formában őrizte a Google egy hiba miatt. A G Suite-tal...","id":"20190522_google_g_suite_jelszo_tarolasa_szoveges_formaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec0cd1-aff6-439f-a81d-cbf0297e18c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_google_g_suite_jelszo_tarolasa_szoveges_formaban","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Volt egy \"kis\" baj a Google-nél: 14 éven át tároltak úgy jelszavakat, ahogy nagyon nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartás lesz.","shortLead":"Karbantartás lesz.","id":"20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ef9b09-b708-4623-87a4-b7d9a2c93236","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Tobb_posta_is_hamarabb_zar_jovo_szombaton","timestamp":"2019. május. 21. 15:20","title":"Több posta is hamarabb zár jövő szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","shortLead":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","id":"20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43081336-84a1-4033-accb-7b3b6f21c8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Több mint egy órás késések a pusztaszabolcsi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]