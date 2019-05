Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"587551bf-ffd0-4a27-beba-aeb73e519475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mit olvas szívesen a világ egyik leggazdagabb embere?","shortLead":"Mit olvas szívesen a világ egyik leggazdagabb embere?","id":"20190528_Bill_Gates_nyari_konyvajanlo_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=587551bf-ffd0-4a27-beba-aeb73e519475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2abc5c0-fc81-450f-860c-7f4e3ec9edff","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Bill_Gates_nyari_konyvajanlo_konyv","timestamp":"2019. május. 28. 13:32","title":"Épp időben: megérkezett Bill Gates nyári könyvajánlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287feada-f7a9-4681-b853-4e3629d6e51f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire hármat számolunk, a nápolyi tolvajok már meg is szabadították szegény turistát a tárcájától és a bőröndjétől is. 