Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára, aki korábban a Morgan Stanley Asia elnöke volt. Stephen S. Roach professzor tehát tudja, hogy miről beszél, amikor azt állítja: ahogyan Reagan elnök a nyolcvanas években Japánt tette meg bűnbaknak, úgy most Trump csinálja ugyanezt Kínával. ","shortLead":"Nem Kína, hanem Trump gazdaságpolitikája a felelős az USA gazdasági gondjaiért – így vélekedik a Yale egyetem tanára...","id":"20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4ec6d-1be6-4498-aaad-be38f167933f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_Yale_egyetem_szaktekintelye_izekre_szedte_Trump_bunbakkereso_gazdasagpolitikajat","timestamp":"2019. június. 03. 11:35","title":"A Yale egyetem szaktekintélye ízekre szedte Trump bűnbakkereső gazdaságpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"De ez a gól is csak a szépítéshez volt elég.","shortLead":"De ez a gól is csak a szépítéshez volt elég.","id":"20190603_37_evesen_is_oriasi_golt_ollozott_Ibrahimovic__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44cdcc1-145f-46d7-9596-22153e1e47e0","keywords":null,"link":"/sport/20190603_37_evesen_is_oriasi_golt_ollozott_Ibrahimovic__video","timestamp":"2019. június. 03. 12:47","title":"37 évesen is óriási gólt ollózott Ibrahimovic – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","shortLead":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","id":"20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511bfd42-1737-40fd-a9ea-0642c62e0bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","timestamp":"2019. június. 03. 12:45","title":"Neten rendelt, hamis jogsival bukott le egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik az augusztus, úgy jelenik meg egyre több elképzelés, renderelés a Samsung akkor érkező csúcstelefonjáról, a Galaxy Note10-ről. A legújabb képekhez a Galaxy S10+-t és a Photoshopot hívták segítségül.","shortLead":"Ahogy közeledik az augusztus, úgy jelenik meg egyre több elképzelés, renderelés a Samsung akkor érkező...","id":"20190602_samsung_galaxy_note10_rendereles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c830e31a-e324-4f35-932b-13ced061c312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_samsung_galaxy_note10_rendereles","timestamp":"2019. június. 03. 15:03","title":"Újabb képet kaptunk arról, milyen lehet majd a Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a317d0df-e4c6-4689-b354-f7a07a8c9f60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Domokos László a kamatadó fenntartásával sem ért egyet.","shortLead":"Domokos László a kamatadó fenntartásával sem ért egyet.","id":"20190603_A_beremelesek_egy_reszet_nem_a_dolgozoknak_fizetne_ki_az_ASZ_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a317d0df-e4c6-4689-b354-f7a07a8c9f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4977049c-3617-4df2-8666-b29a88bcb77d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_A_beremelesek_egy_reszet_nem_a_dolgozoknak_fizetne_ki_az_ASZ_elnoke","timestamp":"2019. június. 03. 11:12","title":"A béremelések egy részét nem a dolgozóknak fizetné ki az ÁSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8d8ecf-4c78-4fc2-a7fc-1ea6e8dde46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sakkban már elképesztően tehetséges a DeepMind nevű algoritmus, kitalálói ezért úgy gondolták, érdemes lenne bonyolultabb programokra is ráengedni. A Quake III-ra esett választásuk.","shortLead":"A sakkban már elképesztően tehetséges a DeepMind nevű algoritmus, kitalálói ezért úgy gondolták, érdemes lenne...","id":"201900603_google_deepmind_mesterges_intelligencia_quake_3_arena","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8d8ecf-4c78-4fc2-a7fc-1ea6e8dde46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54768569-110d-4c9f-8304-587c4e850beb","keywords":null,"link":"/tudomany/201900603_google_deepmind_mesterges_intelligencia_quake_3_arena","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Megmutatták a mesterséges intelligenciának a Quake 3-at, aztán jött a csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megerősítést nyert a korábbi pletyka, ami szerint a Microsoft új, különleges Surface eszközt tervez kiadni. A még fejlesztés alatt álló táblagép érdekessége, hogy két képernyővel szerelik fel. ","shortLead":"Megerősítést nyert a korábbi pletyka, ami szerint a Microsoft új, különleges Surface eszközt tervez kiadni. A még...","id":"20190603_microsoft_surface_tablagep_ket_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10cf7849-7bc7-47cd-aa3c-5662f3559828","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_microsoft_surface_tablagep_ket_kepernyo","timestamp":"2019. június. 03. 17:03","title":"Új Surface gépen dolgozik a Microsoft, két képernyője lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbe21b-4df6-485b-9d92-d27da7b0668c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","timestamp":"2019. június. 02. 18:48","title":"Egy sávon megy csak a forgalom a Parlamentnél a rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]