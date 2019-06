Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab0e8ee7-d491-4357-b618-04a81e1bc52e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből Andrea Nahles, a politikus ezt vasárnap közölte.","shortLead":"Távozik a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöki és szövetségi parlamenti frakcióvezetői tisztségéből...","id":"20190602_Lemondott_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab0e8ee7-d491-4357-b618-04a81e1bc52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bdbd68-9b49-4c1b-b28b-e27e194f8071","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Lemondott_a_nemet_szocialdemokratak_vezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 11:07","title":"Lemondott a német szociáldemokraták vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel megnövekszik a krónikus betegségek kialakulásának veszélye. A kockázat mértéke az egyéni kronotípus függvénye is: az \"éjszakai baglyokat\" kevésbé terheli az éjszaka végzett munka, mint a \"hajnali pacsirtákat\".","shortLead":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel...","id":"20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c0c003-5dec-4559-955d-e1e98c8edca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","timestamp":"2019. június. 03. 00:03","title":"Mitől van az, hogy valakit rákba visz az éjszakai munka, másnak meg sem kottyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4811139-2b40-46c4-91dc-622e6163ffbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190603_terey_janos_alfoldi_robert_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4811139-2b40-46c4-91dc-622e6163ffbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c77e282-ab03-49c3-8d0b-f3e13955501b","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_terey_janos_alfoldi_robert_gyasz","timestamp":"2019. június. 03. 15:53","title":"Alföldi Róbert is elbúcsúzott Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem feledkezik meg a bizniszről.","shortLead":"A partraszállás hetvenötödik évfordulójára érkezett Európába Trump elnök, aki azonban egyetlen látogatásán sem...","id":"20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a876a1-75e6-400c-b05d-2ba91b856dbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Trump_bevasarolni_ment_Angliaba_de_sokan_nezik_gyanakodva_a_tomott_bukszajat","timestamp":"2019. június. 03. 12:20","title":"Trump bevásárolni ment Angliába, de sokan nézik gyanakodva a tömött bukszáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple két év után nemrég ismét változtatott azon a szabályon, ami az App Store-ból letöltött applikációk méretére vonatkozik.","shortLead":"Az Apple két év után nemrég ismét változtatott azon a szabályon, ami az App Store-ból letöltött applikációk méretére...","id":"20190603_apple_app_store_letoltes_applikacio_alkalmazas_adatforgalom_mobilinternet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aeb45e-2e0e-4f5b-8a4e-3bc87b3bbd3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_app_store_letoltes_applikacio_alkalmazas_adatforgalom_mobilinternet","timestamp":"2019. június. 03. 18:03","title":"Új szabályt vezetett be az Apple az App Store-ban, de így is nehézkes a letöltés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4599f79d-3d8d-4f33-8db6-be99e012794c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben sokan már elkezdték temetni a táblagépeket, az Apple felkészült rá, hogy minden eddiginél komolyabb eszköztárral próbálja meggyőzni az otthoni használók egy részét: bőven elég lesz egy iPad a laptop helyett. A WWDC fejlesztői konferencia hétfői nyitónapján a hagyományos számítógépekre vágyóknak és iPhone-okra is több új funkciót jelentett be a vállalat.","shortLead":"Miközben sokan már elkezdték temetni a táblagépeket, az Apple felkészült rá, hogy minden eddiginél komolyabb...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_ios_13_macos_apple_tv_plus_apple_watchos_6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4599f79d-3d8d-4f33-8db6-be99e012794c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e08438-7083-4e60-8e1c-646605523bf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_ios_13_macos_apple_tv_plus_apple_watchos_6","timestamp":"2019. június. 03. 20:33","title":"Itt az Apple várt bejelentése: megújulnak az iPhone-ok és a számítógépek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető vezetők közé sorolja Orbán Viktort is.\r

\r

","shortLead":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető...","id":"20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b959da3-0709-458d-b717-2ff9c9c470e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","timestamp":"2019. június. 02. 21:29","title":"Kikelt London polgármestere Trump ellen, és Orbán is megkapta a magáét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hétfőn a hírek szerint egy Duna medrében talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban továbbra is életveszély a búvárok szerint, ha pedig napok múlva elkezdhetik a roncs kiemelését, akkor a hajótest roskadhat össze.","shortLead":"Hétfőn a hírek szerint egy Duna medrében talált holttestet hoztak fel a dél-koreai búvárok. A hajóba bemenni azonban...","id":"20190603_Szombatnal_elobb_biztos_nem_kezdodik_meg_a_Hablany_kiemelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=984d3c91-d21d-4f6f-a2d8-90c9be97183d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfb8344-0730-4dac-9c8f-8d8dfb15b5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szombatnal_elobb_biztos_nem_kezdodik_meg_a_Hablany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 03. 20:00","title":"Összeroppanhat a Hableány, amikor kiemeli a dunai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]