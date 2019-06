Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f019c2f7-8fa7-47c5-b21d-e4b6e40e0a7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szudánban ellenzéki tüntetők táborát számolta fel a hadsereg Kartúmban, és közben sok embert megölt. Az ENSZ BT el akarta ítélni ezt, de Kína és Oroszország megvétózta a határozatot.\r

\r

","shortLead":"Szudánban ellenzéki tüntetők táborát számolta fel a hadsereg Kartúmban, és közben sok embert megölt. Az ENSZ BT el...","id":"20190605_Civilket_olt_a_szudani_hadsereg_de_Kina_es_Oroszorszag_miatt_az_ENSZ_nem_szol_egy_szot_se","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f019c2f7-8fa7-47c5-b21d-e4b6e40e0a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b220cd90-284b-4b31-9ac8-659f74f19e6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Civilket_olt_a_szudani_hadsereg_de_Kina_es_Oroszorszag_miatt_az_ENSZ_nem_szol_egy_szot_se","timestamp":"2019. június. 05. 07:36","title":"Civileket ölt a szudáni hadsereg, de Kína és Oroszország miatt az ENSZ nem szól egy szót se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534872ac-414e-4f9d-a8c3-3f2165a604c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán pontosított a szimbolikus líra nagyja, csak Fekete-Afrika kap a művekből.","shortLead":"Aztán pontosított a szimbolikus líra nagyja, csak Fekete-Afrika kap a művekből.","id":"20190603_Coelho_ingyen_osztogatna_konyveit_Afrikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=534872ac-414e-4f9d-a8c3-3f2165a604c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7e283f-c23b-4612-a196-00fafdef9d1e","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Coelho_ingyen_osztogatna_konyveit_Afrikaban","timestamp":"2019. június. 03. 16:37","title":"Coelho ingyen osztogatná könyveit Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kétórás meccsen, a döntő szett rövidítésében győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic a negyeddöntőben.","shortLead":"Kétórás meccsen, a döntő szett rövidítésében győzött Babos Tímea és Kristina Mladenovic a negyeddöntőben.","id":"20190604_Roland_Garros_Babosek_elodontobe_jutottak_noi_parosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f941a774-51b0-4be4-8863-4f969f7e65d2","keywords":null,"link":"/sport/20190604_Roland_Garros_Babosek_elodontobe_jutottak_noi_parosban","timestamp":"2019. június. 04. 15:12","title":"Roland Garros: Babosék elődöntőbe jutottak női párosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári Magyarországért Alapítvány vezetése mellett.","shortLead":"Új feladatot kapott, az MMA felügyelő testületében is részt vehet a romaügyi miniszterelnöki biztossága és a Polgári...","id":"20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0f45d5-e93e-46f6-93ca-03cb89382b6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Ujabb_feladatot_kapott_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 10:49","title":"Balog Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiában tűnik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett a Forbes Magyarország júniusi címlapembere.","shortLead":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett...","id":"20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3348a71-1cb8-481b-a661-725e5d681c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","timestamp":"2019. június. 05. 12:23","title":"Soros ügyesen küzdött, de alulmaradt, amikor Polgár Judittal sakkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","shortLead":"A Mozilla egy új funkciót tett a Firefox böngészőbe, hogy elrejtse a felhasználókat a kíváncsi weboldalak elől.","id":"20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe8135-7b33-4e85-95b7-1ac25bc949bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mozilla_firefox_bongeszo_adatvedelem_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. június. 04. 16:03","title":"Firefoxot használ? Ezt azonnal állítsa be, ha szeretne \"elbújni\" a leselkedő weboldalak elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8950bc07-b7f2-4781-8aa1-7fb62cc9f97e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit fiú nyírta a fűbe, hogy a leszálló elnök jól lássa a gépe ablakából. Okkal tette. ","shortLead":"Egy brit fiú nyírta a fűbe, hogy a leszálló elnök jól lássa a gépe ablakából. Okkal tette. ","id":"20190603_Hatalmas_fallosz_fogadta_Donald_Trumpot_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8950bc07-b7f2-4781-8aa1-7fb62cc9f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd58230-3086-4266-9692-2c728d9cb7a0","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Hatalmas_fallosz_fogadta_Donald_Trumpot_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2019. június. 03. 18:51","title":"Hatalmas fallosz fogadta Donald Trumpot az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]