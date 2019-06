Az ultimátumot Patrick Shanahan ügyvezető amerikai védelmiminiszter egy levélben terjesztette török kolégája, Hulusi Akar elé. Az amerikai álláspont szerint a NATO-tag Törökországnak nem lehetnek egyszerre amerikai harci gépei, illetve orosz légvédelmi rakétái: az S-400-as rendszer állítólag nem is kompatibilis az észak-atlanti szövetség rendszerivel, s egyben biztonsági kockázatot is jelent a kétféle rendszer párhuzamos működtetésre. Az USA azt szeretné, ha Törökország az F-35-ös gépek mellé Patriot légvédelmi rendszerket vásárolna.

Az amerikaiak az után hirdették meg az ultimátumot, hogy kiderült, Ankara már el is küldött Oroszországba katonákat, hogy megtanulják az S-400-asok használatát. A törökök korábban száz darab F-35-ös vásárlásáról egyeztek meg Washingtonnal.

Text of Shanahan letter to #Turkey on ending its participation in F-35 program over Russia S-400 acquisition. Mentions Congress support... pic.twitter.com/kKoUthyTjD — Joyce Karam (@Joyce_Karam) 2019. június 7.



Erdogan török államfő a napokban megerősítette, kitart az orosz légvédelmi rendszer mellett. „Sajnos az amerikai féltől nem kaptunk olyan kedvező ajánlatot a Patriotokra, mint Oroszországtól az S-400-asokra” – magyarázta álláspontját a török vezető. Törökország a NATO egyik kulcsfontosságú állama, a törököké a második legnagyobb létszámú hadsereg a 29 államból álló szövetségben. Orosz források szerint Moszkva két hónapon belül kezdené meg a légvédelmi eszközök Törökországba való szállítását.