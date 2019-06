Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártkérdéseket módszeresen kerülte Karácsony Gergely az Atv péntek esti műsorában, szerinte párthatározatokkal nem lehet felülírni az ő támogatását.\r

\r

","shortLead":"A pártkérdéseket módszeresen kerülte Karácsony Gergely az Atv péntek esti műsorában, szerinte párthatározatokkal nem...","id":"20190607_Karacsony_Gergely_Meg_fogom_nyerni_az_elovalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e269138-b816-4032-b786-f33704eda10d","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Karacsony_Gergely_Meg_fogom_nyerni_az_elovalasztast","timestamp":"2019. június. 07. 20:33","title":"Karácsony Gergely: Meg fogom nyerni az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek között - mondta Hidvéghi Balázs, a kormánypárt frissen megválasztott európai parlamenti (EP-) képviselője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. ","shortLead":"A Fidesz döntése lesz, hogy az Európai Néppártban látja a leghatékonyabbnak politikája képviseletét vagy más keretek...","id":"20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b18643b5-f682-4448-86f4-262dcd816375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e847022-c859-4add-9a41-586bdefd280c","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Hidveghi_a_Fidesz_fog_donteni_a_nepparti_tagsagrol","timestamp":"2019. június. 09. 08:49","title":"Hidvéghi: a Fidesz fog dönteni a néppárti tagságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35622342-7995-4900-95ff-d35012367a48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezdetben két típus, a Cupra Ateca és a Leon Cupra R vásárolható meg a budapesti márkakereskedésben, amelyekből 25-30 találhat gazdára hazánkban még idén.","shortLead":"Kezdetben két típus, a Cupra Ateca és a Leon Cupra R vásárolható meg a budapesti márkakereskedésben, amelyekből 25-30...","id":"20190607_cupra_markakerskedes_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35622342-7995-4900-95ff-d35012367a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3122553-64db-498f-be81-2e830ea8f432","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_cupra_markakerskedes_budapest","timestamp":"2019. június. 07. 18:28","title":"Saját kereskedést kapott itthon a spanyol sportautó-márka, a Cupra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35d18b6-5ce9-44d8-b240-0f192333404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 19. század eleji elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára vasúthálózatok épültek ki szédítő magasságokban, a legsűrűbb vadonban, tengeren és városokban, sőt még a semmi közepén is. Ezekről a technológiai áttörésekről számol be a Spektrum legújabb, Vasút csodák című sorozata.","shortLead":"A 19. század eleji elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára...","id":"20190608_vasut_csodak_2_csinghaj_tibet_vasutvonal_epitese_permafroszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d35d18b6-5ce9-44d8-b240-0f192333404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfeae45-76e3-4e7a-b7c1-9983b0e09e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_vasut_csodak_2_csinghaj_tibet_vasutvonal_epitese_permafroszt","timestamp":"2019. június. 08. 10:03","title":"4000 méter fölött halad a tibeti vasút, amelynek építését 600 orvos felügyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jemeni húszi lázadók többszörös dróntámadást hajtottak végre a szaúd-arábiai Dzsaizán városának repülőtere ellen - közölte vasárnap a húszik ellenőrizte al-Maszíra televízió.","shortLead":"A jemeni húszi lázadók többszörös dróntámadást hajtottak végre a szaúd-arábiai Dzsaizán városának repülőtere ellen...","id":"20190609_Ez_mar_az_uj_vilag_Dronokkal_tamadtak_dronokat_SzaudArabiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f494be8f-5069-4fb2-8fce-1184f9d95d10","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Ez_mar_az_uj_vilag_Dronokkal_tamadtak_dronokat_SzaudArabiaban","timestamp":"2019. június. 09. 07:58","title":"Ez már az új világ? Drónokkal támadtak drónokat Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl sok jogdíjat fizettek ki eddig a tévés ismétlésekért Semjén Zsolt szerint, ezért átírják a törvényt.","shortLead":"Túl sok jogdíjat fizettek ki eddig a tévés ismétlésekért Semjén Zsolt szerint, ezért átírják a törvényt.","id":"20190607_Milliokat_vehet_ki_a_kormany_a_szineszek_zsebebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce5868d-0d90-4d83-b434-87133b03f800","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_Milliokat_vehet_ki_a_kormany_a_szineszek_zsebebol","timestamp":"2019. június. 07. 12:32","title":"Milliókat vehet ki a kormány a színészek zsebéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90f3c4-9b5a-4d46-ada6-c30eeb26577d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden ötödiknek 15 éves kora előtt kellett házasodnia.","shortLead":"Minden ötödiknek 15 éves kora előtt kellett házasodnia.","id":"20190607_115_millio_fiu_is_a_gyermekhazassag_aldozata_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b90f3c4-9b5a-4d46-ada6-c30eeb26577d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8a81c8-b61a-4c13-9e87-aacc00b92e4f","keywords":null,"link":"/elet/20190607_115_millio_fiu_is_a_gyermekhazassag_aldozata_vilagszerte","timestamp":"2019. június. 07. 12:09","title":"115 millió fiúgyermek kényszerül házasságba világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530373c-02cf-455b-a15a-64529d5cbaec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul épp az ő dala szólt a Deák téri helyen.\r

\r

","shortLead":"Ráadásul épp az ő dala szólt a Deák téri helyen.\r

\r

","id":"20190607_Nem_engedtek_be_Mohamed_Fatima_enekesnot_egy_belvarosi_szorakozohelyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a530373c-02cf-455b-a15a-64529d5cbaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bda859-81ac-44cc-96ae-579a9abbfca5","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Nem_engedtek_be_Mohamed_Fatima_enekesnot_egy_belvarosi_szorakozohelyre","timestamp":"2019. június. 07. 16:37","title":"Nem engedték be Mohamed Fatima énekesnőt egy belvárosi szórakozóhelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]