[{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beadták a 2020-as költségvetés tervezetét, ledorongolta az Európai Bizottság a magyar kormányt, óriási roham indult az új szuperkötvényért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Beadták a 2020-as költségvetés tervezetét, ledorongolta az Európai Bizottság a magyar kormányt, óriási roham indult...","id":"20190609_Es_akkor_nyaralhatunk_itthon_ha_tul_draga_az_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56da9857-7342-44f5-aa0f-1d4ff5d78bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Es_akkor_nyaralhatunk_itthon_ha_tul_draga_az_euro","timestamp":"2019. június. 09. 07:00","title":"És akkor nyaralhatunk itthon, ha túl drága az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","shortLead":"A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) fenntartja orosz tagszervezetének (VFLA) az eltiltását.","id":"20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7aa135-159d-4c1a-a144-242f80e7ab4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd1e01f-ff10-44af-a9ed-8786ee39666a","keywords":null,"link":"/sport/20190609_iaaf_ororszorszg_dopping","timestamp":"2019. június. 09. 17:07","title":"Nem kegyelmez az oroszoknak az atlétikai szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","shortLead":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","id":"20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcfc9c1-0e09-492d-8d92-530e7ddd3d74","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","timestamp":"2019. június. 09. 14:02","title":"Magyar biztonsági rendszer védheti a New York-i La Guardia repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae4ad21-0056-41ad-8868-058547ad687b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden emelhetik ki a roncsot. ","shortLead":"A Margit híd közelében elsüllyedt hajónál folyamatos a munka, a Terrorelhárítási Központ szerint legkorábban kedden...","id":"20190610_Folyik_a_Hableany_kiemelesenek_elokeszitese__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dae4ad21-0056-41ad-8868-058547ad687b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfbbf6-31c7-4039-8189-900651c1032f","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Folyik_a_Hableany_kiemelesenek_elokeszitese__fotok","timestamp":"2019. június. 10. 10:22","title":"Folyik a Hableány kiemelésének előkészítése - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd","c_author":"","category":"kultura","description":"A Facebookon közzétett videóban üzent a világhírű karmester.","shortLead":"A Facebookon közzétett videóban üzent a világhírű karmester.","id":"20190609_Hableanytragedia_Fischer_Ivanek_DelKoreaban_adnak_koncertet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8418182d-bdca-42f9-83e6-37c51a8e8760","keywords":null,"link":"/kultura/20190609_Hableanytragedia_Fischer_Ivanek_DelKoreaban_adnak_koncertet","timestamp":"2019. június. 09. 11:38","title":"Hableány-tragédia: Fischer Ivánék Dél-Koreában adnak koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberpunk filmek világában otthonosan és hitelesen mozgó Keanu Reeves jelentette be az utóbbi évek legjobban várt videojátékának megjelenési dátumát. A Cyberpunk 2077 után nem azért epekedik már annyira a közönség, mert tudják, hogy biztosan jó lesz, hanem mert már három éve fejlesztik úgy, hogy senki nem tudta, mikor adják ki.","shortLead":"A kiberpunk filmek világában otthonosan és hitelesen mozgó Keanu Reeves jelentette be az utóbbi évek legjobban várt...","id":"20190610_cyberpunk_2077_megjelenesi_datum_elorendeles_trailer_keanu_reeves_e3_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3e0c4c-9733-485f-af26-f7db953cfdf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_cyberpunk_2077_megjelenesi_datum_elorendeles_trailer_keanu_reeves_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 07:03","title":"Színpadra állt Keanu Reeves, és elhozta az utóbbi idők legjobban várt játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük attól függetlenül, hogy mely országokban vannak fizikailag is jelen, s hogy milyen profitot mutatnak ki az egyes államokban – írta a Financial Times, amely szerint a G20-ak pénzügyminiszterei egyezségre jutottak arról, hogy radikálisan meg kell változtatni a nemzetközi adózás rendjét.","shortLead":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük...","id":"20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a734f-7ad3-476a-b79f-eb341f83ecdc","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","timestamp":"2019. június. 09. 08:55","title":"Komoly pofon érik a Google-nak és a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]