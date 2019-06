Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző nap azt írta: a CIA, a Központi Hírszerző Ügynökség informátora volt Kim Dzsong Un féltestvére, Kim Dzsong Nam, akit két évvel ezelőtt gyilkoltak meg Malajziában. ","shortLead":"Az amerikai elnök kedden a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva beszélt erről, miután a The Wall Street Journal előző...","id":"20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8c52b5-3946-47a6-aa4e-86b444c907da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_donald_trump_kim_dzsong_un_cia_informator_eszak_korea","timestamp":"2019. június. 12. 07:26","title":"Trumpnak nem tetszik, hogy a CIA informátorokkal kémkedik Kim Dzsong Un után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d35ef-70d1-4d1a-b373-52428d95b212","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"„Mert csak” – ezzel az érveléstechnikájával találta magát szembe az MTA, amikor a kormányt arról kérdezte, miért kell leválasztani a kutatóintézeti hálózatát és létrehozni egy újat. Az MTA nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amin kiderült, mi a különbség a CEU és az MTA között, és miért nem kéne Michelangelónak asztalokat ácsolnia.\r

\r

","shortLead":"„Mert csak” – ezzel az érveléstechnikájával találta magát szembe az MTA, amikor a kormányt arról kérdezte, miért kell...","id":"20190612_Lovasz_mta_kutatohalozat_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=904d35ef-70d1-4d1a-b373-52428d95b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd3bc23-5ac7-4feb-83bf-71e899b95a54","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Lovasz_mta_kutatohalozat_orban_kormany","timestamp":"2019. június. 12. 14:45","title":"Lovász László segélykiáltása: „Mi nem tudunk Bécsbe költözni. A magyarok támogassák az MTA-t!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előző évi adatokat vették alapul.","shortLead":"Az előző évi adatokat vették alapul.","id":"20190611_Az_OTP_tovabbra_is_piacvezeto__itt_a_friss_banklista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5edada1e-5d49-4c60-b474-dde8c3ac72eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbd7144-78b2-4ae9-8ab2-613ad68c53dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_Az_OTP_tovabbra_is_piacvezeto__itt_a_friss_banklista","timestamp":"2019. június. 11. 11:08","title":"Az OTP továbbra is piacvezető – itt a friss banklista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hét alatt sok tízmilliárdos médiabirodalom landolt a Takarékbank elnök-vezérigazgatójánál, Vida Józsefnél és díjlovagló barátjánál és üzlettársánál, Paulovics Ágnesnél. ","shortLead":"Néhány hét alatt sok tízmilliárdos médiabirodalom landolt a Takarékbank elnök-vezérigazgatójánál, Vida Józsefnél és...","id":"20190612_Mediacezar_lett_a_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1168212-8a98-4206-8308-6d72bead7c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390b95a0-5af8-421c-914e-d64dca80f27f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Mediacezar_lett_a_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja","timestamp":"2019. június. 12. 13:38","title":"Médiacézár lett a Takarékbank elnök-vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc is érdekelt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc is érdekelt.","id":"20190612_Alairtak_a_szerzodest_a_BudapestBelgrad_vasut_magyarorszagi_szakaszara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9ea1c0-89e5-46ba-be45-e7b635141134","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Alairtak_a_szerzodest_a_BudapestBelgrad_vasut_magyarorszagi_szakaszara","timestamp":"2019. június. 12. 12:16","title":"Aláírták a szerződést a Budapest–Belgrád-vasút magyarországi szakaszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőtlenítő rendszer hibája miatt kellett kiüríteni a barlangfürdőt szerda délben. ","shortLead":"A fertőtlenítő rendszer hibája miatt kellett kiüríteni a barlangfürdőt szerda délben. ","id":"20190612_Ujra_latogathato_a_miskolctapolcai_barlangfurdo_amit_korabban_gazszivargas_miatt_kiuritettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b2eeff-e358-4d33-b9f9-d75bc1c8de85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2f8b20-a900-4e45-8884-915d17611f36","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Ujra_latogathato_a_miskolctapolcai_barlangfurdo_amit_korabban_gazszivargas_miatt_kiuritettek","timestamp":"2019. június. 12. 16:05","title":"Újra látogatható a miskolctapolcai barlangfürdő, amit korábban gázszivárgás miatt kiürítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","shortLead":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","id":"20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66dd5b-1f31-4412-8a01-f213c52a18a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 10. 21:16","title":"Kedd hajnalban kezdik kiemelni a Dunából a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45eb86b1-3412-4863-b442-50b1ecb5b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudatos médiahasználat iskolai keretek közötti fejlesztésére hozott létre közös képzési csomagot a Televele Médiapedagógiai Egyesület és az álhírek, átverések terjedésével több mint 15 éve foglalkozó Urbanlegends.hu. Az érdeklődő tanárok tréninget kapnak, pénzt és lehetőséget a hallottak iskolai megvalósítására.","shortLead":"A tudatos médiahasználat iskolai keretek közötti fejlesztésére hozott létre közös képzési csomagot a Televele...","id":"20190611_pedagogus_tovabbkepzes_tudatos_mediahasznalat_trening_televele_urbanlegends_infogrund_netes_atveresek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45eb86b1-3412-4863-b442-50b1ecb5b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791d5813-d0a7-43cc-972b-e02ae3435d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_pedagogus_tovabbkepzes_tudatos_mediahasznalat_trening_televele_urbanlegends_infogrund_netes_atveresek","timestamp":"2019. június. 11. 10:03","title":"Tanárok jelentkezését várják, akik beülnének egy ingyenes képzésre a netes átverésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]