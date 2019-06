Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első fordulóban még az AfD jelöltje nyert Görlitz polgármester-választásán, de amikor csak két jelölt maradt, összeállt ellene a többi párt.","shortLead":"Az első fordulóban még az AfD jelöltje nyert Görlitz polgármester-választásán, de amikor csak két jelölt maradt...","id":"20190617_Bevandorlo_fosztotta_meg_a_nemet_szelsojobbot_az_elso_polgarmesteri_helytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c4e90b-3a06-46ed-9b65-f23fcd540e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Bevandorlo_fosztotta_meg_a_nemet_szelsojobbot_az_elso_polgarmesteri_helytol","timestamp":"2019. június. 17. 07:34","title":"Bevándorló fosztotta meg a német szélsőjobbot az első polgármesteri helytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakori tévhit, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló csak arányosan jogosult szabadságra. Csakhogy a munka törvénykönyve nem tesz különbséget a szabadság mértéke kapcsán a rész- és a teljes munkaidő között, egész másról szól a számítás. Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Gyakori tévhit, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló csak arányosan jogosult szabadságra. Csakhogy...","id":"20190618_Sok_reszmunkaidos_dolgozo_sem_tudja_hogyan_szamoljak_ki_a_szabadsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5d794-3505-44eb-81c7-e1c5090c8af0","keywords":null,"link":"/kkv/20190618_Sok_reszmunkaidos_dolgozo_sem_tudja_hogyan_szamoljak_ki_a_szabadsagat","timestamp":"2019. június. 18. 19:07","title":"Sok részmunkaidős dolgozó sem tudja, hogyan számolják ki a szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003c3ade-cbeb-49fe-bd1e-870e1cf14571","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök álladvédők bejelentése alapján intézkedtek. ","shortLead":"A rendőrök álladvédők bejelentése alapján intézkedtek. ","id":"20190617_sovany_lovak_lefoglalas_allatvedok_allatkinzas_pocsmegyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003c3ade-cbeb-49fe-bd1e-870e1cf14571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd21990c-f901-4bef-b64f-47ad207a0523","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_sovany_lovak_lefoglalas_allatvedok_allatkinzas_pocsmegyer","timestamp":"2019. június. 17. 22:13","title":"Csonttá soványodott lovakat foglaltak le Pócsmegyeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Courtney Cox Instagramra posztolt fotójával kell beérnie annak, aki esetleg még mindig abban reménykedne, hogy lesz valaha is Jóbarátok-reunion. ","shortLead":"Courtney Cox Instagramra posztolt fotójával kell beérnie annak, aki esetleg még mindig abban reménykedne, hogy lesz...","id":"20190617_A_Jobaratok_szereploivel_unnepelte_Courtney_Cox_az_55_szuletesnapjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923a0df7-8626-4034-b695-3914c44601a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_A_Jobaratok_szereploivel_unnepelte_Courtney_Cox_az_55_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 10:00","title":"A Jóbarátok szereplőivel ünnepelte Courtney Cox az 55. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae588e7-d52e-4fd0-bbf8-65f4a9a89e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy is mondhatnánk, hogy együtt nőttek fel.","shortLead":"Úgy is mondhatnánk, hogy együtt nőttek fel.","id":"20190618_Hulyeskedo_JeanPaul_Belmondo_es_Alain_Delon_kozos_fotoival_unnepel_egy_70_eves_francia_hetilap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae588e7-d52e-4fd0-bbf8-65f4a9a89e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88ab11-3aa2-44f5-b1b0-255b1fcc9667","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Hulyeskedo_JeanPaul_Belmondo_es_Alain_Delon_kozos_fotoival_unnepel_egy_70_eves_francia_hetilap","timestamp":"2019. június. 18. 11:12","title":"Hülyéskedő Jean-Paul Belmondo és Alain Delon fotóival ünnepel egy 70 éves francia hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022248c9-edbe-41d4-af5b-529325bde797","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer magjában található fekete lyukat ugyan nem látni, de a környezete nagyon izgalmas dolgot rejt.","shortLead":"A Tejútrendszer magjában található fekete lyukat ugyan nem látni, de a környezete nagyon izgalmas dolgot rejt.","id":"20190618_fekete_lyuk_sagittarius_a_tejutrendszer_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=022248c9-edbe-41d4-af5b-529325bde797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b511119-0a65-4415-80f3-e4487392b2f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_fekete_lyuk_sagittarius_a_tejutrendszer_csillagaszat","timestamp":"2019. június. 18. 12:03","title":"Megnézték a Tejútrendszer fekete lyukát, és furcsa dolgot láttak körülötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","shortLead":"Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben.","id":"20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f136cd30-27a8-45e7-9e29-cb348d5f61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1109bceb-7def-4613-80b6-f423aeda8446","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Jaszai_Gellert_iranyito_befolyast_szerzett_a_4iGben","timestamp":"2019. június. 17. 08:57","title":"Jászai Gellért irányító befolyást szerzett a 4iG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg a magyar rendszámos autók alapbírsága 15 ezer forint, rajtuk keresztül a külföldieknek nagyjából háromszor ennyi.","shortLead":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg...","id":"20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b6507-5ca5-4e1f-a66f-2dd489587be6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","timestamp":"2019. június. 18. 18:29","title":"Szépen kaszál egy külföldi közvetítő a külföldi rendszámos autók magyarországi útdíjbírságain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]