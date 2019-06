Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat arra is, számos terület még javításra szorul az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.","shortLead":"Az Európai Bizottság kedden kiadott értékelése szerint a nemzeti tervek jelentős erőfeszítéseket tükröznek, de rámutat...","id":"20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224a382c-22b5-42b1-8a1f-35b4458c1cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20984afa-7b2f-4d64-8804-fd25171e7fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_energiaunio_europai_bizottsag_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_parizsi_egyezmeny","timestamp":"2019. június. 18. 21:03","title":"\"Még többet kell tenni, hogy a helyes vágányra tereljük az EU-t a klímaváltozás elleni küzdelemben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b10171-055c-4069-8a80-11b1038df003","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel rendszámú buszon 32-en utaztak.","shortLead":"A lengyel rendszámú buszon 32-en utaztak.","id":"20190617_buszbaleset_m3_gyerekek_serultek_mentok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89b10171-055c-4069-8a80-11b1038df003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de939ddc-de4a-48d1-b1bc-df85e8038ce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_buszbaleset_m3_gyerekek_serultek_mentok","timestamp":"2019. június. 17. 19:15","title":"Heten sérültek meg a gyerekeket szállító busz balesetében – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77265a74-380e-490f-969b-66cb1253571b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya 108-as kilométerénél zárták le az utat a rendőrök.","shortLead":"Az autópálya 108-as kilométerénél zárták le az utat a rendőrök.","id":"20190619_Egy_arokba_hajtott_busz_miatt_teljes_utlezaras_van_az_M3as_egy_reszen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77265a74-380e-490f-969b-66cb1253571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be393c31-6238-437f-b3c1-1d091819fec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Egy_arokba_hajtott_busz_miatt_teljes_utlezaras_van_az_M3as_egy_reszen","timestamp":"2019. június. 19. 09:12","title":"Egy hétfőn árokba hajtott busz miatt teljes útlezárás van az M3-as egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","shortLead":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","id":"20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b56b51-24df-4def-bbbf-feb479287827","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","timestamp":"2019. június. 17. 15:44","title":"Értekezlet közben fejbe lőtte a főnökét, majd magával is végzett egy férfi Máriatölgyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6a6162-040a-4277-ab9c-e7fe676c4b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint a rögtönzött eltakarással a műszakváltásra érkezők elől akarták elrejteni a tiltakozó Komjáthi Imrét. 