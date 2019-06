Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lesz elég vakcina, ha a kormány úgy dönt, elkezdi oltani a fiúkat.\r

","shortLead":"Lesz elég vakcina, ha a kormány úgy dönt, elkezdi oltani a fiúkat.\r

","id":"20190619_Osszel_mar_olthatjak_a_hetedikes_fiukat_HPV_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55446bef-c96e-4acc-aa1f-ece1757f1665","keywords":null,"link":"/elet/20190619_Osszel_mar_olthatjak_a_hetedikes_fiukat_HPV_ellen","timestamp":"2019. június. 19. 05:18","title":"Ősszel már olthatják a hetedikes fiúkat HPV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De más zenei nagyágyúk is helyet kapnak a No. 6 Collaborations Project nevű albumon.","shortLead":"De más zenei nagyágyúk is helyet kapnak a No. 6 Collaborations Project nevű albumon.","id":"20190618_50_Centtel_es_Eminemmel_enekel_majd_uj_albuman_Ed_Sheeran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721f0f51-a13a-4d3d-aa26-a099c5a0f45c","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_50_Centtel_es_Eminemmel_enekel_majd_uj_albuman_Ed_Sheeran","timestamp":"2019. június. 18. 20:27","title":"50 Centtel és Eminemmel énekel majd új albumán Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1674eabf-a688-472e-bb72-a0d9363f71e6","c_author":"Kerpel-Fronius Gábor","category":"itthon","description":"A Momentum főpolgármester-jelöltjének írása az előválasztásról, a csodavárásról és a megalapozatlan ígéretekről. ","shortLead":"A Momentum főpolgármester-jelöltjének írása az előválasztásról, a csodavárásról és a megalapozatlan ígéretekről. ","id":"20190619_KerpelFronius_Gabor_Nem_hazudhatok_csodat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1674eabf-a688-472e-bb72-a0d9363f71e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0b86a-f2f7-4b5a-acec-880ae6dd417b","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_KerpelFronius_Gabor_Nem_hazudhatok_csodat","timestamp":"2019. június. 19. 15:20","title":"Kerpel-Fronius Gábor: Nem hazudhatok csodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f696f7d-b20b-4e71-8cac-eedb18a443d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat hete kezdődött az orvosi szobák szennyvízcsöveinek cseréje, de valamiért félbeszakadt, így nem a szobákban csöveznek, hanem az orvosok, a lépcső alatt.","shortLead":"Hat hete kezdődött az orvosi szobák szennyvízcsöveinek cseréje, de valamiért félbeszakadt, így nem a szobákban...","id":"20190618_Nem_ez_nem_egy_hajlektalanszallo_hanem_egy_orvosi_szoba_a_Honvedkorhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f696f7d-b20b-4e71-8cac-eedb18a443d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1787c1c-ffdd-4df7-ad32-78d4a65afbc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Nem_ez_nem_egy_hajlektalanszallo_hanem_egy_orvosi_szoba_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2019. június. 18. 13:00","title":"Nem, ez nem egy hajléktalanszálló, hanem egy \"orvosi szoba\" a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már törik a fejüket a YouTube fejlesztői, hogy hogyan helyezzék \"biztonságba\" a gyerekeknek szánt tartalmakat. Most előkerült egy ötlet.","shortLead":"Egy ideje már törik a fejüket a YouTube fejlesztői, hogy hogyan helyezzék \"biztonságba\" a gyerekeknek szánt...","id":"20190619_youtube_gyerek_video_youtube_kids","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91adc43d-347d-43a4-8aaf-575bc33e937d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76028d07-0256-4628-803d-171a949d9047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_youtube_gyerek_video_youtube_kids","timestamp":"2019. június. 19. 19:33","title":"Elbúcsúzhat a YouTube a gyerekeknek szánt videóktól – máshová költöztethetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos küszöböt.","shortLead":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos...","id":"20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fa6ed-eb53-41ea-81f0-4033e6aa1f63","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 18. 19:29","title":"Öt jelölt maradt, akik közül kikerül a következő brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","shortLead":"Azonnal lecsaptak a kamuüzenetet elindítók a Facebookon zajló tiltási eseményekre.","id":"20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e3c41-6666-407e-a23f-10a3d0af9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_a_facebook_torolve_letiltas_chat_atveres_kamu_uzenet","timestamp":"2019. június. 18. 11:03","title":"Ordas nagy kamu terjed a Facebook-tiltásokról, tovább ne küldje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható ivókutak az országban. ","shortLead":"Egy webes szolgáltatásnak hála térképen, településenként látni, hol találhatók bárki által ingyenesen használható...","id":"20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3b39c3-7450-4ac6-9bfd-cc5d239566af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_terkep_kut_ivoviz_ivokut","timestamp":"2019. június. 18. 09:33","title":"Ez most nagyon jól jön: térképen a helyek, ahol ingyen ihat vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]