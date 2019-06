Videó: Véres oroszellenes tüntetés volt a grúz parlamentnél

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven akad belőlük. A címbéli találós kérdés megfejtése a távolsági fényszóró-asszisztens is egy ilyen, külső eszköz, melyen érdemes elgondolkodni új autó vásárlásakor.","shortLead":"Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven...","id":"20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b25b970-6d6c-495d-9464-a6c86ba126d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8e9950-c121-4e87-b17c-363324381c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_tavolsagi_fenyszoro_asszisztens_mukodese_vilagitast_szabalyozo_automatika","timestamp":"2019. június. 20. 12:00","title":"40 km/h fölött bekapcsol, egyszerre két-három sofőr életét könnyíti meg – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik, megkapják majd a frissítéseket, így például az Android következő, ősszel érkező új főverzióját.","shortLead":"A Huawei közreadta azon készülékek listáját, melyekről a bizonytalan androidos helyzet közepette is azt ígérik...","id":"20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826caae1-b5b2-4bf6-be10-ec618ca04f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_huawei_telefonok_android_q_frissites_emui_10_honor","timestamp":"2019. június. 21. 09:03","title":"Ha rajta van ezen a huaweies listán a telefonja, akkor megnyugodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet a legközelebbi pihentető állomásra irányítják.","shortLead":"Ha a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30 plusz 5 Celsius-fokot, a járművet...","id":"20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5adcb3d-444f-48ac-ada4-e8590bbea04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac10e46-d248-460f-8a39-ec5b16ddbec2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Tilos_klima_nelkuli_jarmuvekben_allatokat_szallitani","timestamp":"2019. június. 21. 12:27","title":"Tilos klíma nélküli járművekben állatokat szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff32655-ef7c-4f69-bc97-8ebb39d4f9a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zivatarok szerda éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg. Csütörtök reggel, délelőtt még csak néhol, ezt követően azonban ismét sok helyen kell számítani zivatarokra, főként az ország keleti felében – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"A zivatarok szerda éjszakára mérséklődnek, de teljesen legfeljebb csak rövid időre szűnnek meg. Csütörtök reggel...","id":"20190619_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_idojaras_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff32655-ef7c-4f69-bc97-8ebb39d4f9a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf505884-1fd1-48af-8d5c-6f08b6dddd89","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_idojaras_meteorologia","timestamp":"2019. június. 19. 19:55","title":"Itt a figyelmeztetés: viharos lesz a csütörtök is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple számára az elmúlt évek (gazdasági) sikereihez nagyban hozzájárult az, hogy Kínában gyártatták a készülékeiket, ez azonban a jövőben változhat.","shortLead":"Az Apple számára az elmúlt évek (gazdasági) sikereihez nagyban hozzájárult az, hogy Kínában gyártatták a készülékeiket...","id":"20190620_apple_iphone_gyartas_kina_amerika_kereskedelmi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f001d73-fcf7-4d5a-8588-ed594f7662dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111ddb08-b62a-4de6-b57b-2d39ddca4d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_apple_iphone_gyartas_kina_amerika_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. június. 20. 17:03","title":"Elvinné a gyártás egy részét Kínából az Apple, már keresik az új helyszínt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c7c292-1603-4fac-87a4-9fa6f214767d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar iPhone-ját is kísértetiesen hasonló módszerrel szerezték meg tolvajok az elmúlt időszakban Budapesten. A trükk egy hitelesnek tűnő SMS-sel indul.","shortLead":"Több magyar iPhone-ját is kísértetiesen hasonló módszerrel szerezték meg tolvajok az elmúlt időszakban Budapesten...","id":"20190620_iphone_lopas_budapest_icloud_jelszo_find_my_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c7c292-1603-4fac-87a4-9fa6f214767d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65585e97-dae5-452e-b3a4-6b3deff5b05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_iphone_lopas_budapest_icloud_jelszo_find_my_iphone","timestamp":"2019. június. 20. 09:03","title":"Vigyázzon, új trükkel lopják az iPhone-okat Budapesten, többeket is megkárosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatásgyakorlás egyik sarkalatos pontja a hasonlóság: szeretjük azokat, akik olyanok, mint mi. Az igazán sikeres hatásgyakorlók rászánják az időt, hogy megkeressék a hasonlóságokat, mielőtt kérnének.","shortLead":"A hatásgyakorlás egyik sarkalatos pontja a hasonlóság: szeretjük azokat, akik olyanok, mint mi. Az igazán sikeres...","id":"20190620_Ha_szeretnenk_hogy_egyetertsenek_velunk_elobb_kedveltessuk_meg_magunkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d89cf3-52e5-4ef8-af0d-3b2dd4566804","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190620_Ha_szeretnenk_hogy_egyetertsenek_velunk_elobb_kedveltessuk_meg_magunkat","timestamp":"2019. június. 20. 14:15","title":"Ha szeretnénk, hogy egyetértsenek velünk, előbb kedveltessük meg magunkat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelt az előzetes letartóztatását. ","shortLead":"A bíróság elrendelt az előzetes letartóztatását. ","id":"20190620_Veszekedes_utan_lotte_fejbe_feleseget_az_erdi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3555f764-eeff-445c-9837-ca3ebad0efe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Veszekedes_utan_lotte_fejbe_feleseget_az_erdi_ferfi","timestamp":"2019. június. 20. 14:57","title":"Veszekedés után fejbe lőtte feleségét az érdi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]