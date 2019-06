Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés ma várhatóan több hónappal meghosszabbítja a banki adategyeztetés határidejét, így több mint egymillió banki ügyfél menekülhet meg attól, hogy a héten zárolják a bankszámláját.","shortLead":"Az Országgyűlés ma várhatóan több hónappal meghosszabbítja a banki adategyeztetés határidejét, így több mint egymillió...","id":"20190625_Ma_egymillio_banki_ugyfel_uszhatja_meg_hogy_a_heten_zaroljak_a_szamlajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e82663-49c5-4ae2-9c08-97f89c3a0778","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Ma_egymillio_banki_ugyfel_uszhatja_meg_hogy_a_heten_zaroljak_a_szamlajat","timestamp":"2019. június. 25. 04:58","title":"Ma egymillió banki ügyfél úszhatja meg, hogy a héten zárolják a számláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\" tempomathoz képest a forgalom sebességéhez igazítva tudja változtatni a jármű haladási tempóját.","shortLead":"Nemcsak kényelmesebbé, biztonságosabbá is teheti a vezetést az adaptív távolságtartó automata, ami a \"hagyományos\"...","id":"20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5fd1d35-28cd-4c12-90fc-04973b287fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17995c02-c670-42b8-96ad-9629c99465c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_adaptive_cruise_control_acc_adaptiv_tavolsagtarto_tempomat_automata_vezetes","timestamp":"2019. június. 25. 12:00","title":"Az ön autójában van távolságtartó automatika? Lehet, hogy kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dd64bc-629c-435c-9778-1c7a9c92b4bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cégautókén jellemző, hogy minél erősebbet vesznek nálunk is ezekből a platós autókból. ","shortLead":"Cégautókén jellemző, hogy minél erősebbet vesznek nálunk is ezekből a platós autókból. ","id":"20190624_abt_amarok_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19dd64bc-629c-435c-9778-1c7a9c92b4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d9d982-1507-47c2-a219-fc6bc17145df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_abt_amarok_volkswagen","timestamp":"2019. június. 24. 09:21","title":"Áfamentes tuningautó egy ilyen Abt Volkswagen Amarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váradi József vezérigazgató szerint a reptér hibázott, amikor törölni kellett néhány napja a Brüsszel–Budapest-járatot, nem a Wizz Air. A cégvezető üzent Cseh Katalinnak, a Momentum EP-képviselőjének és Gulyás Gergely miniszternek is.","shortLead":"Váradi József vezérigazgató szerint a reptér hibázott, amikor törölni kellett néhány napja a Brüsszel–Budapest-járatot...","id":"20190625_Wizz_Airvezer_Attol_hogy_valaki_a_kormany_neveben_beszel_nem_biztos_hogy_o_az_igazsag_szoszoloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cf2915-e69b-4fa5-b8ca-7cb4aac83611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Wizz_Airvezer_Attol_hogy_valaki_a_kormany_neveben_beszel_nem_biztos_hogy_o_az_igazsag_szoszoloja","timestamp":"2019. június. 25. 09:02","title":"Wizz Air-vezér: Attól, hogy valaki a kormány nevében beszél, nem biztos, hogy ő az igazság szószólója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"10 millió kamion 169 millió tonna áruval szelte át Magyarországot 2018-ban. A vasúti szállítás és a dunai hajózás még mindig nem tört előre. ","shortLead":"10 millió kamion 169 millió tonna áruval szelte át Magyarországot 2018-ban. A vasúti szállítás és a dunai hajózás még...","id":"20190625_Brutalisan_leterheltek_a_magyar_kozutakat_a_kamionosok_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4486199-2f28-4fef-ae01-16a85ab1de78","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Brutalisan_leterheltek_a_magyar_kozutakat_a_kamionosok_tavaly","timestamp":"2019. június. 25. 12:55","title":"Brutálisan leterhelték a magyar közutakat a kamionosok tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Katonák és rendőrök ezreit küldte Mexikó az Egyesült Államokkal közös határhoz.","shortLead":"Katonák és rendőrök ezreit küldte Mexikó az Egyesült Államokkal közös határhoz.","id":"20190625_Mexiko_21_ezer_egyenruhassal_teljesiti_Trump_koveteleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a7a10a3-4d11-4867-a612-c3e4f33c3a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6975518c-56b9-4b8b-8e1b-88ff2fcb60be","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Mexiko_21_ezer_egyenruhassal_teljesiti_Trump_koveteleset","timestamp":"2019. június. 25. 06:20","title":"Mexikó 21 ezer egyenruhással teljesíti Trump követelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9798184d-16d5-477b-ba62-d6354ea98930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezajlott az újabb főpolgármester-jelölti vita, ezúttal az ATV stúdiójában. Karácsony Gergely, Kálmán Olga és Kerpel-Fronius Gábor villámkérdésekkel megfogható. ","shortLead":"Lezajlott az újabb főpolgármester-jelölti vita, ezúttal az ATV stúdiójában. Karácsony Gergely, Kálmán Olga és...","id":"20190623_Kalman_Olga_Nekem_sok_minden_eszembe_jut_Tarlos_Istvanrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9798184d-16d5-477b-ba62-d6354ea98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e638cb0-690b-4ae1-836b-b78b4c93d7a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kalman_Olga_Nekem_sok_minden_eszembe_jut_Tarlos_Istvanrol","timestamp":"2019. június. 23. 21:01","title":"\"Majd elvágjuk a Karmelita kolostorban a zsinórt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikaiak inkább az aszteroidakutatást támogatják, mint a Hold- vagy a Mars-utazást – állapította meg egy közvélemény-kutatás, amelyről az AP hírügynökség számolt be. ","shortLead":"Az amerikaiak inkább az aszteroidakutatást támogatják, mint a Hold- vagy a Mars-utazást – állapította meg...","id":"20190624_hold_mars_aszteroida_kutatas_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b772c8-495a-4c79-b991-ae444a88b098","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_hold_mars_aszteroida_kutatas_nasa","timestamp":"2019. június. 24. 11:33","title":"Trump a Holdra menne, Musk a Marsra, az amerikaiak meg egészen máshova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]