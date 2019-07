Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában az a férfi, aki csütörtökön gázspray-vel fújta le egy győri benzinkút alkalmazottait, tízmilliót zsákmányolt, majd önként feladta magát.","shortLead":"99 százalékban biztos abban, ha nem rabolt volna, már nem lenne az élők sorában - ezt mondta az RTL Híradójában...","id":"20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648acc33-e531-4d13-8c1d-7498e201a2fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_A_rablo_a_sajat_eletet_meg_a_hozzatartozoit_probalta_menteni","timestamp":"2019. június. 29. 20:12","title":"A rabló a saját életét meg a hozzátartozóit próbálta menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke Frans Timmermanst javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke Frans Timmermanst javasolta kompromisszumos megoldásként az Európai Bizottság élére.","id":"20190630_Orban_regi_ellenfele_lehet_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907bbd6b-cd19-4f9a-a4c7-52cd9ba11b33","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_regi_ellenfele_lehet_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 30. 15:08","title":"Orbán régi ellenfele lehet az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem 24 órája tart a kálvária.","shortLead":"Már majdnem 24 órája tart a kálvária.","id":"20190629_Tuneziaban_rekedt_magyarok_sokan_meg_mindig_nem_tudjak_mikor_jonnek_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4493d0f4-2ecd-4e5c-96de-2ec185b61e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Tuneziaban_rekedt_magyarok_sokan_meg_mindig_nem_tudjak_mikor_jonnek_haza","timestamp":"2019. június. 29. 14:36","title":"Tunéziában rekedt magyarok: sokan még mindig nem tudják, mikor jönnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiban, hogy a szinte zajtalan járművek észlelése könnyebb legyen a gyalogosoknak és a kerékpárral közlekedőknek - hívta fel a figyelmet az EY üzleti tanácsadó.","shortLead":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni...","id":"20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5bf330-f3e1-488c-b217-f85d5ea253b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","timestamp":"2019. június. 30. 16:20","title":"Gyalogosbarátabbak lesznek az elektromos autók július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"","category":"kkv","description":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. 