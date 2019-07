Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy adócsaló őrző-védő szervezetet felszámoltak a NAV nyomozói, 1,9 milliárd forint kár okozásával vádolnak két férfit.","shortLead":"Egy adócsaló őrző-védő szervezetet felszámoltak a NAV nyomozói, 1,9 milliárd forint kár okozásával vádolnak két férfit.","id":"20190701_Adot_csaltak_az_orzovedok_lecsapott_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4bbc1c-715a-449b-bf4e-fe7252c771b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70908e2-f05d-4abb-984e-98b3c43fe058","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Adot_csaltak_az_orzovedok_lecsapott_a_NAV","timestamp":"2019. július. 01. 08:42","title":"Adót csaltak az őrző-védők, lecsapott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan néz ki az X5 hamarosan hivatalosan is leleplezendő kupés testvérmodellje. ","id":"20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb055bc4-a4dc-4bd7-ba07-192ea2bf83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62618d97-a1cc-4374-ad03-f6b919c6bd95","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_kiszivargott_gyari_fotokon_a_teljesen_uj_bmw_x6","timestamp":"2019. július. 02. 13:21","title":"Kiszivárgott gyári fotókon a teljesen új BMW X6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","shortLead":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","id":"20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03bc407-723a-4216-b7ae-c78e7037721a","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","timestamp":"2019. július. 01. 14:12","title":"Cipruson csapódott be egy Szíriából kilőtt rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik tiltólistán lévő ország Magyarország.","shortLead":"Sertéspestis miatt tiltólistán lévő országokból származó sertéshúst foglaltak le a Fülöp-szigeteken. Az egyik...","id":"20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294474ee-0267-4eb8-979d-d398be08a74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973cb4bf-7b38-4011-abe1-2275f8f8c334","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Illegalis_magyar_hust_foglaltak_le_a_Fulopszigeteken","timestamp":"2019. június. 30. 20:40","title":"Illegális magyar húst foglalhattak le a Fülöp-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról elnevezett \"útlevelükkel\" ingyenesen vonatozhatnak, a kísérők kedvezményt kapnak.","shortLead":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról...","id":"20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfecb1-e027-4f94-809e-7cf4ae0ca22d","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","timestamp":"2019. június. 30. 21:20","title":"A Magyar Turisztikai Ügynökség rárepült a 6-10 éves gyerekekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","shortLead":"Az utazási iroda továbbítani fogja a kárigényeket a légitársaságnak. ","id":"20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2bb422-427e-4e60-b09e-d73fef9dd77c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_26_oras_kesessel_ert_haza_a_masodik_csoport_Tuneziabol","timestamp":"2019. július. 01. 11:24","title":"26 órás késéssel ért haza a második csoport Tunéziából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","shortLead":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","id":"20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd92ee7-2a88-46c5-afee-cf4839c3a274","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","timestamp":"2019. július. 02. 15:15","title":"Jogerős: 220 óra közmunkát kapott Gulyás Márton, amiért festékkel dobta meg a Sándor-palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán. Apja szerint a vezeték nem volt szigetelve, a panzió tulajdonosa szerint szigetelve volt.","shortLead":"Égési sérüléseket szenvedett egy kisfiú, amikor megfogott egy földből kiálló elektromos vezetéket egy panzió udvarán...","id":"20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbb33c3-bc1b-44fe-bc1a-b82061b7f5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Bors_Feketere_egett_egy_2_eves_kisfiu_keze_egy_panzioban","timestamp":"2019. június. 30. 19:10","title":"A panzió tulajdonosa szerint nem ő hibás, amiért a 2 éves kisfiút az udvaron megrázta az áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]