Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem, még ma megoldást kell találniuk az egészségügyi szerveknek – véli a Társaság a Szabadságjogokért. A jogszabályok értelmében ugyanis nem működhet kórház laboratóriumi diagnosztikai háttér nélkül – áll a jogvédő civil szervezet közleményében. Sem a megyei kormányhivatal, sem a tiszti főorvos nem árulja el, mi a pontos helyzet, csak szivárgó hírekből tudható, hogy az egész megye kórházi laborháttér nélkül maradt. Ez mérföldkő a magyar egészségügyben: ilyen súlyos és ennyi embert érintő összeomlás eddig még nem történt. A TASZ orvost, egészségügyi dolgozót és beteget is keres, hogy legyenek ügyfelei a jogsértés miatt indítandó eljárásban. ","shortLead":"Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem...","id":"20190704_TASZ_Egeszsegugyi_valsaghelyzet_lehet_megis_titkoloznak_a_Veszprem_megyei_laborkrizisrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c12b766-ec31-457e-92ac-82c9476d2811","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_TASZ_Egeszsegugyi_valsaghelyzet_lehet_megis_titkoloznak_a_Veszprem_megyei_laborkrizisrol","timestamp":"2019. július. 04. 11:58","title":"TASZ: Egészségügyi válsághelyzet lehet, mégis titkolóznak a Veszprém megyei laborkrízisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.","shortLead":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle...","id":"20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3bbb3-4781-481a-9e05-f1e443d2f2c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","timestamp":"2019. július. 02. 17:03","title":"Itt az új Monopoly társasjáték, ez már ért a kimondott szavakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","shortLead":"A Művész mozi előterében lévő videotéka 2019. július 1-től archívummá alakul.","id":"20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406febd8-1a64-4493-b967-f984236ff38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f10f04-d82a-47ed-9841-953b26f457ef","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Vege_az_utolso_Odeonnak_is","timestamp":"2019. július. 02. 17:29","title":"Vége az utolsó Odeonnak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807f677e-2d93-407f-8eb4-e2a7fd3eb364","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tűz akkora hőt termelt, hogy számos tűzoltóautó lámpabúrái elolvadtak. ","shortLead":"A tűz akkora hőt termelt, hogy számos tűzoltóautó lámpabúrái elolvadtak. ","id":"20190703_Tuzveszben_semmisult_meg_45_ezer_hordo_bourbon_whisky","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807f677e-2d93-407f-8eb4-e2a7fd3eb364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42904c-21b4-4c10-82a2-2ff1992bf9eb","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Tuzveszben_semmisult_meg_45_ezer_hordo_bourbon_whisky","timestamp":"2019. július. 03. 19:27","title":"Tűzvészben semmisült meg 45 ezer hordó bourbon whisky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b579ff4-26fd-4539-8cec-a83bc64c1196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar banda 1 motort, 7 teherautót, 19 kocsit és 2 hajót szerzett meg így. A kár 237 millió forint. ","shortLead":"A magyar banda 1 motort, 7 teherautót, 19 kocsit és 2 hajót szerzett meg így. A kár 237 millió forint. ","id":"20190703_Spanyolorszagban_kibereltek_a_Ferrarikat_de_vissza_mar_nem_vittek_az_autokat_eladtak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b579ff4-26fd-4539-8cec-a83bc64c1196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1be313-7978-4a23-a338-efac2717ce22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Spanyolorszagban_kibereltek_a_Ferrarikat_de_vissza_mar_nem_vittek_az_autokat_eladtak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 03. 07:12","title":"Spanyolországban kibérelték a Ferrarikat, de vissza már nem vitték, az autókat eladták Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","shortLead":"A támadásban legalább 40-en meghaltak.","id":"20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea229f1-88fb-4a05-b2ac-e9ba452b510b","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Legicsapas_ert_egy_menekultkozpontot_Tripoliban","timestamp":"2019. július. 03. 05:45","title":"Légicsapás ért egy menekültközpontot Tripoliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","shortLead":"Most már erőnk is van, hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - mondta Orbán Viktor az EU-csúcs után.","id":"20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfea4e7-8c3b-49c4-9063-1193179ced02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Orban_sokkal_jobbak_az_eselyek_az_EU_problemainak_megoldasara_mint_eddig","timestamp":"2019. július. 02. 21:20","title":"Orbán: sokkal jobbak az esélyek az EU problémáinak megoldására, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","shortLead":"A cég ellen tucatnyi per zajlik, 100 milló dolláros kompenzációt fizetne a cég.



","id":"20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a41645-2750-4465-ba3a-1bcdf0c2dd1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_Milliardos_segelyt_nyujtana_a_Boeing_a_hibas_gepei_miatt_meghaltak_csaladjainak","timestamp":"2019. július. 04. 05:35","title":"Milliárdos segélyt nyújtana a Boeing a hibás gépei miatt meghaltak családjainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]