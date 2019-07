Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csoportosíthat át 2,5 milliárd dollárt a Pentagontól falépítésre, így döntött a testület.","shortLead":"Nem csoportosíthat át 2,5 milliárd dollárt a Pentagontól falépítésre, így döntött a testület.","id":"20190704_A_Legfelsobb_Birosag_miatt_mondhat_le_Trump_a_mexikoi_hatarfalrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673c9585-3a34-438a-ac45-86e580a3be32","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_A_Legfelsobb_Birosag_miatt_mondhat_le_Trump_a_mexikoi_hatarfalrol","timestamp":"2019. július. 04. 06:06","title":"A Legfelsőbb Bíróság miatt mondhat le Trump a mexikói határfalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ad0ea8-05fe-4886-9fe9-860412339847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyette Kozma atya szól.","shortLead":"Helyette Kozma atya szól.","id":"20190704_Megsem_jatszanak_le_Orbanvideo_a_Balaton_Soundon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6ad0ea8-05fe-4886-9fe9-860412339847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be5e874-7210-4e90-aa96-32647116b49e","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Megsem_jatszanak_le_Orbanvideo_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. július. 04. 14:16","title":"Mégsem játszanak le Orbán-videót a Balaton Soundon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd61027-3a5e-464b-b74d-65f4003f2183","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Harmadszor szól rá a kormányra az Európai Bizottság az MTA ügyében, harmadszor emeli ki, hogy a kormánynak nem kellene szűkítenie a kutatás szabadságát. Eddig nem sokat ért el vele.\r

