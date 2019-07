Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új szabályok visszalépést jelentenek.\r

\r

","shortLead":"A kisebbségi magyar párt szerint gond van az új sürgősségi rendeletekkel, korlátozzák a magyar nyelvhasználatot, az új...","id":"20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb6b52f-62e1-4de6-a93e-a9ae8e35d49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd78aff-df74-4ecf-9ed0-cf440dca00b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_RMDSZ_csorbulnak_a_kisebbsegi_jogok_Romaniaban","timestamp":"2019. július. 05. 19:47","title":"RMDSZ: csorbulnak a kisebbségi jogok Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter lemondását követelik. Az ellenzékiek most taktikát váltanak, s gerillaakciókat hajtanak végre. A tüntetések az után kezdődtek, hogy egy orosz parlamenti képviselő oroszul szólalt fel a grúz parlamentben, a rendőrség pedig meglehetősen durván, gumilövedékekkel és könnygázzal zavarta szét az épületet ostromló tüntetőket.","shortLead":"Két hete minden este a parlament elé vonulnak azok a grúz tüntetők, akik továbbra is Georgi Gaharia belügyminiszter...","id":"20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f3bd92-c7ef-448a-925f-7db4735c2c70","keywords":null,"link":"/vilag/20190705_Gerillataktikara_valtanak_a_gruziai_tuntetok","timestamp":"2019. július. 05. 13:28","title":"Gerillataktikára váltanak a grúziai tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat csak megsebesült, de nem sokon múlt, hogy nem lett halálos a lövés, hangzott el az RTL Klub Híradójában. Ember is megsérülhetett volna.\r

\r

","shortLead":"Az állat csak megsebesült, de nem sokon múlt, hogy nem lett halálos a lövés, hangzott el az RTL Klub Híradójában. Ember...","id":"20190705_Legpuskaval_lottek_kutyara_Szekszard_belvarosaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7381fb3-72a6-42e2-9323-336878226cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Legpuskaval_lottek_kutyara_Szekszard_belvarosaban","timestamp":"2019. július. 05. 21:17","title":"Légpuskával lőttek kutyára Szekszárd belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19815e4f-b6ae-45cf-bafc-954c1863bdb9","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Az első szerelvény elhagyta a gyárat. Jövő év elején állhat forgalomba a budapesti agglomerációban.","shortLead":"Az első szerelvény elhagyta a gyárat. Jövő év elején állhat forgalomba a budapesti agglomerációban.","id":"20190705_Dunakeszin_mar_lattak_a_MAVStart_emeletes_vonatat__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19815e4f-b6ae-45cf-bafc-954c1863bdb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9578ad-7ea1-43a0-a850-6631fe02f38b","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Dunakeszin_mar_lattak_a_MAVStart_emeletes_vonatat__foto","timestamp":"2019. július. 06. 07:20","title":"Dunakeszin már látták a MÁV-Start emeletes vonatát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","shortLead":"A BRFK szerint még folyik az azonosítás.","id":"20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634dd582-f691-4794-a30b-25095ca116c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_168_ora_valoszinuleg_a_Hableanytragedia_utolso_elotti_aldozatat_talaltak_meg_Makadnal","timestamp":"2019. július. 05. 19:27","title":"168 óra: valószínűleg a Hableány-tragédia utolsó előtti áldozatát találták meg Makádnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem úgy tűnik, mintha a kamuüzenetek írói szabadságra mentek volna, nyáron is aktívak. A téma természetesen a facebookos tiltások, ismét ezzel kapcsolatban terjesztik a sületlenségeket.","shortLead":"Nem úgy tűnik, mintha a kamuüzenetek írói szabadságra mentek volna, nyáron is aktívak. A téma természetesen...","id":"20190704_facebook_tiltas_chat_atveres_kamu_uzenet_messenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f64715e-48c3-4c71-9865-93e25e6994c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_facebook_tiltas_chat_atveres_kamu_uzenet_messenger","timestamp":"2019. július. 04. 17:03","title":"Ismét óriási nagy kamu terjed a facebookos tiltásokról, ne küldje tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint 2019 első negyedéve után sem talált magára a Samsung, 2018 második negyedévéhez képest ismét jelentősen kisebb lett a cég nyeresége.","shortLead":"A jelek szerint 2019 első negyedéve után sem talált magára a Samsung, 2018 második negyedévéhez képest ismét jelentősen...","id":"20190705_samsung_penzugyi_jelentes_nyereseg_2019q2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8963d2c-d4a3-4bf4-ad0a-5eaee820dbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f407ebf-1efa-4cce-8bd7-f6b960e320da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_samsung_penzugyi_jelentes_nyereseg_2019q2","timestamp":"2019. július. 05. 08:33","title":"Két pofon fél év alatt: ismét rengeteg pénzt bukott a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Strandoljon, amíg lehet.","shortLead":"Strandoljon, amíg lehet.","id":"20190705_Bucsut_mondhat_a_30_foknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f76c8-76e9-4b5f-b245-d1cc78f61ece","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Bucsut_mondhat_a_30_foknak","timestamp":"2019. július. 05. 13:40","title":"Búcsút mondhat a 30 foknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]