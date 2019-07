Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4dab8d3-3994-42c5-b43e-3d373d9565fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok a sérült.","shortLead":"Sok a sérült.","id":"20190706_Gazrobbanas_volt_egy_amerikai_plazaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4dab8d3-3994-42c5-b43e-3d373d9565fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da7a7a5-f6f5-4183-9012-276832f7b954","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Gazrobbanas_volt_egy_amerikai_plazaban","timestamp":"2019. július. 06. 21:36","title":"Gázrobbanás volt egy amerikai plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyléptékű amerikai kutatás szerint azok az idősebb, egészséges súlyú nők, akik a hasuk helyet a combjukra híznak, védettebbek a szívbetegségektől. A kutatók szerint az \"alma alakú\" nőknek meg kell próbálnia leadni a hasukból és \"körte alakúvá\" válni.","shortLead":"Egy nagyléptékű amerikai kutatás szerint azok az idősebb, egészséges súlyú nők, akik a hasuk helyet a combjukra híznak...","id":"20190707_idosebb_nok_hizas_comb_has_szivbetegsegek_kockazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09cb478-9f7b-4363-89ad-9f812c76413f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190707_idosebb_nok_hizas_comb_has_szivbetegsegek_kockazata","timestamp":"2019. július. 07. 10:03","title":"Egy nagy kutatás eredménye: nagyon nem mindegy, hova híznak a nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron Boyce.","shortLead":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron...","id":"20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b60fb-cdce-4fe9-83ce-17764f9f608b","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","timestamp":"2019. július. 07. 12:53","title":"Húszévesen halt meg a Disney sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acf8251-b119-4d90-9eec-bea34ff956c8","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Magyarországnak volt a legjobb híre, a legnagyobb presztízse a régióban a rendszerváltás idején, de azóta elherdálta óriási előnyét - mondja az amerikai-magyar Márer Pál, aki a rendszerváltás idején gazdasági szakemberként vállalt aktív szerepet. Magyar és külföldi közgazdászok közös munkájával szerette volna segíteni az átalakulást, de ez az álma csak részben valósult meg.","shortLead":"Magyarországnak volt a legjobb híre, a legnagyobb presztízse a régióban a rendszerváltás idején, de azóta elherdálta...","id":"20190706_Sorostol_nem_kert_penzt_Antall_megharagudott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1acf8251-b119-4d90-9eec-bea34ff956c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ee7a07-d511-4084-8c4e-6ddee61de31c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Sorostol_nem_kert_penzt_Antall_megharagudott_ra","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Sorostól nem kért pénzt, Antall megharagudott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az étrend változása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik abban, hogy háromszorosára nőtt az elhízott felnőttek aránya világszerte 1975 óta - állapították meg norvég kutatók egy nagyszabású, több mint százezer fős tanulmányban.","shortLead":"Az étrend változása, a mozgáshiány és a genetika is szerepet játszik abban, hogy háromszorosára nőtt az elhízott...","id":"20190705_Haromszorosara_nott_az_elhizottak_aranya_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f7901-f3e0-4b59-8f8a-92ac051f0380","keywords":null,"link":"/elet/20190705_Haromszorosara_nott_az_elhizottak_aranya_a_vilagban","timestamp":"2019. július. 05. 20:43","title":"Háromszorosára nőtt az elhízottak aránya a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges keménykedéssel, sokkal inkább kényelemre hangolva próbál meg pénztárcanyitogatásra csábítani. ","shortLead":"Végre egy divatterepjáró, ami nem szürkül bele a SUV-ok mindent elárasztó tengerébe. Ráadásul nem felesleges...","id":"20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76353b40-6974-404c-8954-5ac5fa6a98ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b529e3f9-c109-4493-a684-0b8a55eb3b0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_citroen_c5_aircross_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 07. 13:00","title":"Színes francia varázsszőnyeg: teszten a Citroën C5 Aircross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","shortLead":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","id":"20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1832c6ad-a4b7-4132-8e87-156c5fab7a62","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 05. 18:10","title":"Hullottak a fejek ma is Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","shortLead":"Nevezték az alapozást megkezdő keretbe.","id":"20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44c0b7-35a2-47fd-b29d-1ee1bb02174f","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Pogba_megis_marad_a_Manchester_Unitedban","timestamp":"2019. július. 07. 12:31","title":"Pogba mégis marad a Manchester Unitedban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]