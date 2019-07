Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igalnál látták utoljára a kengurut, de eddig nem tudták elfogni.","shortLead":"Igalnál látták utoljára a kengurut, de eddig nem tudták elfogni.","id":"20190711_A_somogyi_rendorok_azt_kerik_szoljon_nekik_aki_lat_egy_szokott_kengurut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513b8fea-4194-4891-a3da-d1cf9979c170","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_A_somogyi_rendorok_azt_kerik_szoljon_nekik_aki_lat_egy_szokott_kengurut","timestamp":"2019. július. 11. 19:41","title":"A somogyi rendőrök azt kérik, szóljon nekik, aki lát egy szökött kengurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alapítók szándéka szerint a lengyel és a magyar kultúráról tanulhatnak ott a gyerekek.","shortLead":"Az alapítók szándéka szerint a lengyel és a magyar kultúráról tanulhatnak ott a gyerekek.","id":"20190711_Vasarnapi_iskolat_nyit_egy_lengyelmagyar_bisztro_Angliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04420c1a-7527-4f31-8ec0-8a2f035ddb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367217bc-5ec0-4fb2-87e5-ca74f8a53076","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Vasarnapi_iskolat_nyit_egy_lengyelmagyar_bisztro_Angliaban","timestamp":"2019. július. 11. 12:55","title":"Vasárnapi iskolát nyit egy lengyel-magyar bisztró Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a73ec6-6a01-4448-8e6c-715a632de11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"Visszavárja a strandidőt? Hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b63586-a8f6-4d39-a7b4-47bc646f3a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megsérült, de nem életveszélyesen.","shortLead":"Megsérült, de nem életveszélyesen.","id":"20190710_niagara_vizeses_lezuhant_ferfi_tulelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b63586-a8f6-4d39-a7b4-47bc646f3a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776d6a1a-24e5-4b6c-8efb-c0480f372e03","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_niagara_vizeses_lezuhant_ferfi_tulelo","timestamp":"2019. július. 10. 14:41","title":"Túlélte egy férfi, hogy lezuhant a Niagara-vízesésről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel nagyjából egy órával a felszállás után meghibásodott az egyik hajtóműve.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania a Delta légitársaság Atlantából Baltimore-ba tartó, 1425-ös járatának, mivel...","id":"20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b4ee1a-6a10-41ff-9fc0-c00ebd0ea0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f9eb4b-d047-4258-8876-69962831190c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_delta_repulogep_hajtomu_orrkup_kenyszerleszallas","timestamp":"2019. július. 10. 09:45","title":"Videóra vette az utas a rémisztő hajtóműhibát a Delta járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1974-ben szűnt meg a villamosközlekedés a városban, de most újra elővennék az évek óta fiókban lévő tervet. ","shortLead":"1974-ben szűnt meg a villamosközlekedés a városban, de most újra elővennék az évek óta fiókban lévő tervet. ","id":"20190710_Visszaallitana_a_villamoskozlekedest_Szombathelyen_az_ellenzeki_polgarmesterjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de2b0cf-e73d-44bb-a0ef-b0a1984cedee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752c6fbd-bcee-4ab6-a2b1-40a2f72f12a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Visszaallitana_a_villamoskozlekedest_Szombathelyen_az_ellenzeki_polgarmesterjelolt","timestamp":"2019. július. 10. 20:13","title":"Visszaállítaná a villamosközlekedést Szombathelyen az ellenzéki polgármester-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2600d0d-cc60-4aa1-b94d-9de381c78515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Rich Energy szerződést bontott a Haas istállóval az Osztrák Nagydíj pocsék eredménye után.","shortLead":"A Rich Energy szerződést bontott a Haas istállóval az Osztrák Nagydíj pocsék eredménye után.","id":"20190711_haas_f1_foszponzor_rich_energy_szerzodesbontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2600d0d-cc60-4aa1-b94d-9de381c78515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa5f73a-1782-4cb5-80f5-0d6714cf8419","keywords":null,"link":"/sport/20190711_haas_f1_foszponzor_rich_energy_szerzodesbontas","timestamp":"2019. július. 11. 11:46","title":"Szezon közben hagyta faképnél főszponzora az F1-es csapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Volt eredménye az Európai Bizottság vizsgálatának, a cég több változtatást is bevezet, hogy megfeleljen a fogyasztóvédelmi szabályoknak. ","shortLead":"Volt eredménye az Európai Bizottság vizsgálatának, a cég több változtatást is bevezet, hogy megfeleljen...","id":"20190711_Mostantol_nem_eri_kellemetlen_meglepetes_ha_az_Airbnbn_foglal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9e9b77-b044-4cea-846e-8443d55e0edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Mostantol_nem_eri_kellemetlen_meglepetes_ha_az_Airbnbn_foglal","timestamp":"2019. július. 11. 16:01","title":"Mostantól nem éri kellemetlen meglepetés, ha az Airbnb-n foglal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]