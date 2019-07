Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Bíróság elé kerülhet az LMP politikusa. De ő biztos az igazában, áll az eljárás elé.","shortLead":"Bíróság elé kerülhet az LMP politikusa. De ő biztos az igazában, áll az eljárás elé.","id":"20190712_Felfuggesztettek_Demeter_Marta_mentelmi_jogat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec245e61-8260-4f73-bb85-a4300db457da","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Felfuggesztettek_Demeter_Marta_mentelmi_jogat","timestamp":"2019. július. 12. 11:58","title":"Felfüggesztették Demeter Márta mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","shortLead":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","id":"20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759fa021-2525-443b-aa27-48d29e99d22a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","timestamp":"2019. július. 12. 15:44","title":"Az MTVA szerint 13 milliót vesztettek az elmaradt műsorokon az ellenzéki képviselők akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8cbeb87-93bb-40f7-bdd5-609bf42b0899","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgócsapatot működtető Újpest 1885 Kft. hét pontból álló feltételrendszert adott át a megbeszélésen.\r

","shortLead":"A labdarúgócsapatot működtető Újpest 1885 Kft. hét pontból álló feltételrendszert adott át a megbeszélésen.\r

","id":"20190712_Cimervita_targyalasok_kezdodtek_az_UTE_es_az_Ujpest_FC_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8cbeb87-93bb-40f7-bdd5-609bf42b0899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2130eeed-a8c1-442f-99d2-ae319cfeb93a","keywords":null,"link":"/sport/20190712_Cimervita_targyalasok_kezdodtek_az_UTE_es_az_Ujpest_FC_kozott","timestamp":"2019. július. 12. 16:42","title":"Címervita: tárgyalások kezdődtek az UTE és az Újpest FC között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","shortLead":"A szlovák államfő azt is cáfolta, hogy Soros György ügynöke lenne. ","id":"20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b73b82b8-6994-468a-bbb0-3452bc9536f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2d4db0-9665-43cf-981e-0825c847f72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_Caputova_a_V4eknek_akkor_van_ertelme_ha_megvedik_a_jogallamisagot","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Caputová: a V4-eknek akkor van értelme, ha megvédik a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a5c38d-bc50-4e80-bd22-950917770c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három-négy tinédzser terrorizálja a környéket, a rendőrség több esetben is eljárást indított.","shortLead":"Három-négy tinédzser terrorizálja a környéket, a rendőrség több esetben is eljárást indított.","id":"20190712_Randalirozo_gyermekotthonos_fiatalok_miatt_felnek_a_XII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89a5c38d-bc50-4e80-bd22-950917770c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3be97-ba4f-4047-bb1f-1d4549597c36","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Randalirozo_gyermekotthonos_fiatalok_miatt_felnek_a_XII_keruletben","timestamp":"2019. július. 12. 18:33","title":"Randalírozó gyermekotthonos fiatalok miatt félnek a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína világuralomra tör, Hszi elnök a sztálini rendszerre hajazó kommunizmust épít. A nyugati értelmiségnek komoly felelőssége van, hogy a helyzet idáig jutott, de ideje részleges karanténba zárni Pekinget.","shortLead":"Kína világuralomra tör, Hszi elnök a sztálini rendszerre hajazó kommunizmust épít. A nyugati értelmiségnek komoly...","id":"20190711_Kornai_Janos_Kinarol_Szornyet_teremtettunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d72497-a78c-457a-9d4f-6569bb5fca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fde05e-b181-478d-b59d-a28c745dab04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Kornai_Janos_Kinarol_Szornyet_teremtettunk","timestamp":"2019. július. 11. 14:03","title":"Kornai János Kínáról: Szörnyet teremtettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccf68d4-80fb-4937-80d2-708905c62fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütközött, amikor egy parklóból hajtott ki. ","shortLead":"Egy kamionnal ütközött, amikor egy parklóból hajtott ki. ","id":"20190711_Egy_csaladi_haz_kertjeben_landolt_egy_utkozes_utan_egy_Suzuki_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ccf68d4-80fb-4937-80d2-708905c62fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e863e23-fad6-4682-95b6-3efe5f2988b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Egy_csaladi_haz_kertjeben_landolt_egy_utkozes_utan_egy_Suzuki_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 11. 13:58","title":"Egy családi ház kertjében landolt egy ütközés után egy Suzuki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó ügyért harcolnak.","shortLead":"Jó ügyért harcolnak.","id":"20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b731bf39-fb3f-4dbb-9510-3e5ccad67309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ceedc38-8813-449d-947f-10248fe7c092","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Gyerekkony_Metallica_abc_abeceskonyv","timestamp":"2019. július. 12. 14:11","title":"Gyerekkönyvet ad ki a Metallica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]