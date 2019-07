Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86c3c4eb-e886-45a1-a578-0d28227b2fe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190713_Orban_Viktor_braun_bertalan_berci_bacsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86c3c4eb-e886-45a1-a578-0d28227b2fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb01a9b-66ab-4457-b682-648928983f75","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Orban_Viktor_braun_bertalan_berci_bacsi","timestamp":"2019. július. 13. 10:09","title":"Kiderült, kivel vacsorázott Orbán Viktor tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e5eb6-880d-45ec-b960-86333fc80047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York- metróállomásokon sötét volt, miközben a szerelvényekben és az alagutakban volt áram. A BBC videója szerint sokan buliztak is a metróban.","shortLead":"A New York- metróállomásokon sötét volt, miközben a szerelvényekben és az alagutakban volt áram. A BBC videója szerint...","id":"20190714_Jo_hangulatban_is_telt_a_New_Yorki_aramszunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e5eb6-880d-45ec-b960-86333fc80047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f48276e-d844-4761-99b7-655cb813bb10","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Jo_hangulatban_is_telt_a_New_Yorki_aramszunet","timestamp":"2019. július. 14. 10:43","title":"Jó hangulatban (is) telt a New York-i áramszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára cáfolta azokat a horvát sajtóértesüléseket, amelyek szerint két felnőttet és gyereküket mesterséges kómában tartanák.","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára cáfolta azokat a horvát sajtóértesüléseket, amelyek szerint két...","id":"20190712_magyar_csalad_baleset_horvatorszag_bmw_stabil_allapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067a291e-ff93-45bf-8b17-083074242276","keywords":null,"link":"/cegauto/20190712_magyar_csalad_baleset_horvatorszag_bmw_stabil_allapot","timestamp":"2019. július. 12. 21:41","title":"Nincsenek életveszélyben a horvátországi baleset magyar sérültjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igen, ha Diana hercegnőé volt. ","shortLead":"Igen, ha Diana hercegnőé volt. ","id":"20190714_53_ezer_dollarer_egy_melegitofelsoert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a76b34-ec41-49e9-9e83-1564afd47b7a","keywords":null,"link":"/elet/20190714_53_ezer_dollarer_egy_melegitofelsoert","timestamp":"2019. július. 14. 17:45","title":"53 ezer dollárér egy melegítőfelsőért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb2b078-d7d5-46d0-a600-b44ff92f58b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag csak azért mondta fel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodást, mert azt hivatali elődje, Barack Obama írta alá az USA részéről - ez derül ki azokból a kiszivárogtatott bizalmas diplomáciai táviratokból, amelyeket a volt washingtoni brit nagykövet küldött a londoni külügyminisztériumnak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag csak azért mondta fel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység...","id":"20190714_Kiderult_miert_mondta_fel_Trump_az_irani_atomalkut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cb2b078-d7d5-46d0-a600-b44ff92f58b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508c28c7-c238-44ad-9385-041a299864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kiderult_miert_mondta_fel_Trump_az_irani_atomalkut","timestamp":"2019. július. 14. 07:15","title":"Kiderült, miért mondta fel Trump az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát.","shortLead":"Hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát.","id":"20190713_Harapott_a_tusfurdotolvaj_Kiskunhalason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f14dd32-61f4-4a0a-b80a-6243df84f5c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Harapott_a_tusfurdotolvaj_Kiskunhalason","timestamp":"2019. július. 13. 11:50","title":"Harapott a tusfürdőtolvaj Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9cf541-17ce-489b-b448-cd90f5747566","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Családban élő fiatal törpemalacok és kutyák emberekkel való kommunikációs viselkedését hasonlították össze az Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös kutatócsoportjának szakemberei most megjelent tanulmányukban.



","shortLead":"Családban élő fiatal törpemalacok és kutyák emberekkel való kommunikációs viselkedését hasonlították össze az Magyar...","id":"20190713_kutyak_torpemalacok_viselkedese_szocializacioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c9cf541-17ce-489b-b448-cd90f5747566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2d4056-13de-41c9-951f-3723ab56d6d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_kutyak_torpemalacok_viselkedese_szocializacioja","timestamp":"2019. július. 13. 16:03","title":"Érdekes kísérlettel nézték meg, mit (nem) tesznek a lakásban nevelt törpemalacok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását. A magyar startup egyik rendhagyó túráján mi is részt vettünk – Stohl Andrással a fülünkben.","shortLead":"Túrabot helyett VR-szemüveget és egy falatnyi időutazást kap az, aki kipróbálja a VR Tours Budapest szolgáltatását...","id":"20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc0ce5-e600-44b5-9ef9-b4eff65de7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78326266-b07f-46bc-a4d6-c52d2a8b8ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_vr_tours_budapest_virtualis_seta_oculus_szemuveg_budai_var","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"VR-sétára mentünk Budapesten, azt is láttuk, hogyan épült a Budai Vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]