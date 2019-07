Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"773d41f1-7216-4356-81f0-21ceaf67f938","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az automaták pillanatok alatt megpiszkálhatók, hogy a pénzt és a jegyet is elnyelje.","shortLead":"Az automaták pillanatok alatt megpiszkálhatók, hogy a pénzt és a jegyet is elnyelje.","id":"20190725_Meg_mindig_konnyu_preda_a_BKK_jegyautomataja_a_csaloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773d41f1-7216-4356-81f0-21ceaf67f938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e979fd-ad53-4b68-bb81-843f509c5b25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Meg_mindig_konnyu_preda_a_BKK_jegyautomataja_a_csaloknak","timestamp":"2019. július. 25. 06:25","title":"Még mindig könnyű préda a BKK jegyautomatája a csalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","shortLead":"A 10. helyen végzett az elődöntőben. ","id":"20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1733a51d-f967-4478-b21e-d28f529057ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862e2a84-e309-4ce5-9551-daaf2df4b067","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Nem_jutott_dontobe_Cseh_Laszlo_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. július. 24. 15:00","title":"Nem jutott döntőbe Cseh László 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","shortLead":"Az Audi egy kompakt SUV-coupéval jött ki, megjelent az Audi Q3 Sportback.","id":"20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966fc61f-ee8f-47f2-85c0-765f5230affe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a04bf3-8011-4daa-a065-5e16a72af9e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Itt_a_legujabb_magyar_szabadidoauto_Audi_q3_sportback","timestamp":"2019. július. 24. 08:33","title":"Itt a legújabb magyar szabadidőautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A paleo étrendtől megnövekszik egy anyag mennyisége a bélrendszerben, ami növeli a szívinfarktus és a trombózisos betegségek kockázatát. ","shortLead":"A paleo étrendtől megnövekszik egy anyag mennyisége a bélrendszerben, ami növeli a szívinfarktus és a trombózisos...","id":"20190724_Aggaszto_kutatas_szivbetegseget_okozhat_a_paleo_etrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b92108e-2f2f-4166-a844-85dd830c8603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75530be-68e3-4f53-ab0b-f4a13d902b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_Aggaszto_kutatas_szivbetegseget_okozhat_a_paleo_etrend","timestamp":"2019. július. 24. 15:03","title":"Aggasztó kutatás: szívbetegséget okozhat a paleo étrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","shortLead":"A francia fővárosban 41 fokot, a németországi Geilenkirchenben pedig 40,5 Celsius fokot mértek.","id":"20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2016f87-84ee-40df-9696-b67925dd84de","keywords":null,"link":"/elet/20190725_Parizsban_es_Nemetorszagban_is_megdolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. július. 25. 14:54","title":"Párizsban és Németországban is megdőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt, de közel 500 szakdolgozó is más országban kezdett új életet – írja a Világgazdaság. ","shortLead":"Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt, de közel 500 szakdolgozó is...","id":"20190724_Szazszamra_hagyjak_el_az_orszagot_az_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d84395-fdbd-4259-a818-604cc28c7807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Szazszamra_hagyjak_el_az_orszagot_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 24. 14:53","title":"Százszámra hagyják el az országot az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fccaa-50aa-4ee3-b537-4ab5ce7f367b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt van például egy amerikai koncepció, amely igencsak formabontó. ","shortLead":"Itt van például egy amerikai koncepció, amely igencsak formabontó. ","id":"20190724_Curtiss_Hades_motor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55fccaa-50aa-4ee3-b537-4ab5ce7f367b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8af74ab-7a97-44bf-aeea-886aedb85227","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Curtiss_Hades_motor","timestamp":"2019. július. 25. 11:54","title":"A motorkerékpároknál is őrült dolgokat hoz az elektromos hajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érti Wittinghoff Tamás polgármester, ha egy iskoláknak jók az eredményei, és mindenki támogatja az igazgatókat, miért nem meggyőző azok pályázata az Emmi miniszterének.","shortLead":"Nem érti Wittinghoff Tamás polgármester, ha egy iskoláknak jók az eredményei, és mindenki támogatja az igazgatókat...","id":"20190724_Budaorsi_polgarmester_A_fideszesek_sem_orulnek_az_iskolaigazgatok_csicskaztatasanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45cb1c1-382b-42f4-808a-aa86845a8d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Budaorsi_polgarmester_A_fideszesek_sem_orulnek_az_iskolaigazgatok_csicskaztatasanak","timestamp":"2019. július. 24. 07:02","title":"Budaörsi polgármester: A fideszesek sem örülnek az iskolaigazgatók csicskáztatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]