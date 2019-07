Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","shortLead":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","id":"20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49642395-21b4-406e-ab2b-f55fcb4fbe8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Fuvar közben lejött a kormány az Uber autóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979edca2-dedc-49f9-836c-72481b122114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abban az esetben, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.","shortLead":"Abban az esetben, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.","id":"20190727_Az_Irsziget_egyesuleserol_es_Skocia_kivalasarol_beszelt_az_ir_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=979edca2-dedc-49f9-836c-72481b122114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fbf568-899f-4186-8918-d277701d45e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Az_Irsziget_egyesuleserol_es_Skocia_kivalasarol_beszelt_az_ir_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 27. 15:43","title":"Az Ír-sziget egyesüléséről és Skócia kiválásáról beszélt az ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bf3841-256e-4220-a5d7-3cac59c915c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éven át tartó tárgyalássorozat után szabadon távozhatott a bíróságról Marcus Hutchins, a szakember, aki megállította minden idők egyik legnagyobb kibertámadását. A férfit egy malware megalkotásával vádolták meg, végül vádalku született.","shortLead":"Két éven át tartó tárgyalássorozat után szabadon távozhatott a bíróságról Marcus Hutchins, a szakember, aki...","id":"20190729_marcus_hutchins_wannacry_zsarolovirus_kibertamadas_birosag_kronos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0bf3841-256e-4220-a5d7-3cac59c915c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6361e143-cb81-4fb4-88d9-09d744c8e80c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_marcus_hutchins_wannacry_zsarolovirus_kibertamadas_birosag_kronos","timestamp":"2019. július. 29. 13:03","title":"Megúszta a börtönt az informatikus, aki 3028 forintból állította meg WannaCry zsarolóvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Medveotthonban fogadták be őket.","shortLead":"A Medveotthonban fogadták be őket.","id":"20190729_Cirkuszi_oroszlanok_talaltak_otthonra_Veresegyhazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe85205b-fff4-4fc1-8826-25e185601441","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Cirkuszi_oroszlanok_talaltak_otthonra_Veresegyhazon","timestamp":"2019. július. 29. 14:02","title":"Cirkuszi oroszlánok találtak otthonra Veresegyházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064cb18-951b-4e10-8855-2ddd4e3e6d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor ideológiai gerillákról beszélt, de Kovácsot megtréfálta a billentyűzete.","shortLead":"Orbán Viktor ideológiai gerillákról beszélt, de Kovácsot megtréfálta a billentyűzete.","id":"20190727_Kovacs_Zoltan_vicces_elirassal_tette_kozze_Orban_tusnadi_mondatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3064cb18-951b-4e10-8855-2ddd4e3e6d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d8c6d3-83ab-4498-abf5-238aea4a5fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190727_Kovacs_Zoltan_vicces_elirassal_tette_kozze_Orban_tusnadi_mondatat","timestamp":"2019. július. 27. 17:51","title":"Kovács Zoltán vicces Twitter-elírással tette közzé Orbán tusnádi mondatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved dél-koreai területre.\r

\r

","shortLead":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved...","id":"20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34d13-246d-4f69-b9b1-03dd040b6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","timestamp":"2019. július. 28. 21:11","title":"Zavarosban halásztak: egy orosz és egy észak-koreai hajó is bajba került a határnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elment az áram, és majd egy napja nem jön vissza.","shortLead":"Elment az áram, és majd egy napja nem jön vissza.","id":"20190729_Tobb_mint_20_oraja_nincs_aram_a_foti_rendeloben_gyertyaval_vilagitnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68dc61a-e550-4893-a561-0a806868c380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e597a57-2908-432b-ab07-89b9d788bf4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Tobb_mint_20_oraja_nincs_aram_a_foti_rendeloben_gyertyaval_vilagitnak","timestamp":"2019. július. 29. 12:21","title":"Több mint 20 órája nincs áram a fóti rendelőben, gyertyával világítnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","shortLead":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","id":"20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efa9e64-3925-447b-a1de-ca209d1b03e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","timestamp":"2019. július. 29. 10:53","title":"Milliókat csalt ki egy magyar férfi egyetlen e-maillel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]