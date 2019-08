Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha győznek a Dinamo Zagreb ellen.","shortLead":"Ha győznek a Dinamo Zagreb ellen.","id":"20190805_BL_szloven_vagy_norveg_ellenfelet_kaphat_a_Ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13f865e-7ffe-44b4-8b37-ad4d6e06b311","keywords":null,"link":"/sport/20190805_BL_szloven_vagy_norveg_ellenfelet_kaphat_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:43","title":"BL: szlovén vagy norvég ellenfelet kaphat a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kiborulás után cselekedtek is: a plakát ellen indított petíció aláírására buzdítanak. ","shortLead":"A kiborulás után cselekedtek is: a plakát ellen indított petíció aláírására buzdítanak. ","id":"20190806_A_Hit_Gyulekezete_is_kiborult_a_CocaCola_melegbarat_plakatjain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bda5e5-7a7b-4dc3-8fc7-cc8e62cca1e4","keywords":null,"link":"/elet/20190806_A_Hit_Gyulekezete_is_kiborult_a_CocaCola_melegbarat_plakatjain","timestamp":"2019. augusztus. 06. 09:48","title":"A Hit Gyülekezete is kiborult a Coca-Cola melegbarát plakátjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81d4672-8da6-479a-9e1e-36376428d5e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt indult eljárás. ","shortLead":"Állatkínzás miatt indult eljárás. ","id":"20190805_A_tuzo_napon_tartotta_kikotve_kutyait_egy_no_Berettyoujfalun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c81d4672-8da6-479a-9e1e-36376428d5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff9dab-1861-4cf2-b0d9-db18a5874c13","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_A_tuzo_napon_tartotta_kikotve_kutyait_egy_no_Berettyoujfalun","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:01","title":"A tűző napon tartotta kikötve kutyáit egy nő Berettyóújfalun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e183a3-7c9f-4322-a80a-8e540ae5022c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen kempingezésre kitalált kisbusza felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad.","shortLead":"A Volkswagen kempingezésre kitalált kisbusza felfrissített külcsínnel és modernizált technikával támad.","id":"20190805_a_kempingautok_kiralya_itt_az_uj_vw_california","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24e183a3-7c9f-4322-a80a-8e540ae5022c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aadba52-3cc9-4041-8e99-796101ee0e8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_a_kempingautok_kiralya_itt_az_uj_vw_california","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:21","title":"A kempingautók királya: itt az új VW California","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi veréssel félemlítette meg a nőket, majd külföldön prostituáltként dolgoztatta őket. ","shortLead":"A férfi veréssel félemlítette meg a nőket, majd külföldön prostituáltként dolgoztatta őket. ","id":"20190806_Elszokott_nok_tettek_feljelentest_az_oket_prostituciora_kenyszerito_ferfi_ellen_Pecsett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98322b2d-5b72-4b27-8f17-d67e42575883","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Elszokott_nok_tettek_feljelentest_az_oket_prostituciora_kenyszerito_ferfi_ellen_Pecsett","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:57","title":"Elszökött nők tettek feljelentést az őket prostitúcióra kényszerítő férfi ellen Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat okozhatnak az uniós országokban\" – így összegezte a problémát Julian King az Európai Unió biztonsági kérdésekkel foglalkozó biztosa. ","shortLead":"\"A drónok egyre intelligensebbek és egyre hatékonyabbak. Ha terroristák kezébe kerülnek, akkor nagy problémákat...","id":"20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37290-1c0a-4dde-a43a-6efb583ecddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Attol_felnek_hogy_egy_nagy_europai_focirangadot_fognak_dronokkal_megtamadni","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:26","title":"Attól félnek, hogy egy nagy európai focirangadót fognak drónokkal megtámadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b81b4d9-61f1-4859-ad6f-a45e06f5334b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négy újságírót hívtak meg az eseményre, azt ígérték nekik, hogy interjút is készíthetnek a színésszel, de erre végül nem kaptak lehetőséget. ","shortLead":"Négy újságírót hívtak meg az eseményre, azt ígérték nekik, hogy interjút is készíthetnek a színésszel, de erre végül...","id":"20190805_Kevin_Spacey_gorog_szobor_verset_szaval_Roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b81b4d9-61f1-4859-ad6f-a45e06f5334b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff16fe8-210c-4731-8e02-f6fd11083e0e","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Kevin_Spacey_gorog_szobor_verset_szaval_Roma","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:42","title":"Két év után után újra a nyilvánosság elé állt Kevin Spacey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be40cf-c64c-43d2-a1d8-80632d6b4dc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Titkos, VIP klímavédelmi zöldrendezvény volt a minap Szicíliában.","shortLead":"Titkos, VIP klímavédelmi zöldrendezvény volt a minap Szicíliában.","id":"20190805_114_maganrepulovel_erkeztek_klimakonferenciara_a_sztarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08be40cf-c64c-43d2-a1d8-80632d6b4dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6fe96-9e5e-42aa-8c1b-f1b2a7b5a344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_114_maganrepulovel_erkeztek_klimakonferenciara_a_sztarok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:25","title":"114 magánrepülővel érkeztek a Föld megmentéséről szóló konferenciára a sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]