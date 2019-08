Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","shortLead":"Erdogan bejelentette, hogy bevonulnak az Eufrátesztől keletre eső területre. ","id":"20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbb7b60-5620-4349-a182-b3eb7c661664","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Atlepi_az_Eufrateszt_a_torok_hadsereg_Sziriaban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:16","title":"Átlépi az Eufráteszt a török hadsereg Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58722e3-1f2c-4fc7-9abb-2ab03b471734","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Surface Laptop 2 számítógépet hasonlítja össze a MacBook Airrel egy hirdetésben a Microsoft. Nem nehéz kitalálni, mi az összevetés eredménye.","shortLead":"A Surface Laptop 2 számítógépet hasonlítja össze a MacBook Airrel egy hirdetésben a Microsoft. Nem nehéz kitalálni, mi...","id":"20190803_microsoft_hirdetes_surface_laptop2_macbook_air_osszehasonlitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e58722e3-1f2c-4fc7-9abb-2ab03b471734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8604bc3-70f2-4e1a-a087-b5ae97f0a507","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_microsoft_hirdetes_surface_laptop2_macbook_air_osszehasonlitas","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:03","title":"Microsoft-fricska: Mac Book a windowsos gépet ajánlja a MacBook helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fa6e3-ded3-4dea-947d-ff9a68d449be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon messze van még a vége. ","shortLead":"Nagyon messze van még a vége. ","id":"20190804_Igy_all_most_a_romaiparti_szabadstrand_ugye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=614fa6e3-ded3-4dea-947d-ff9a68d449be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc66f5d3-2dc3-4ec2-8be4-c097ad6275aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Igy_all_most_a_romaiparti_szabadstrand_ugye","timestamp":"2019. augusztus. 04. 16:31","title":"Így áll most a római-parti szabadstrand ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f5cb17-4e30-4c8b-a8f6-5305bd464c82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három felkészülési meccset kell kihagynia az argentin focistának.","shortLead":"Három felkészülési meccset kell kihagynia az argentin focistának.","id":"20190803_Korrupciot_emlegetett_Messi_harom_honapra_eltiltottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2f5cb17-4e30-4c8b-a8f6-5305bd464c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4423f6ab-bbf2-4473-9ef6-a696f30f991e","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Korrupciot_emlegetett_Messi_harom_honapra_eltiltottak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 14:02","title":"Korrupciót emlegetett Messi, három hónapra eltiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"Hányan birtokolnak, és hányan fogadnak el bitcoint 2019-ben? Egyáltalán mi határozza meg az árát? Meddig juthat el az árfolyama? A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának újabb cikke.","shortLead":"Hányan birtokolnak, és hányan fogadnak el bitcoint 2019-ben? Egyáltalán mi határozza meg az árát? Meddig juthat el...","id":"20190803_A_Bitcoin_megjelenese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d22e06-f3d3-4259-a9d3-ed9cbac2a483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_A_Bitcoin_megjelenese","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:18","title":"Hallott már inflációmentes pénzről? Fontos tudni róla még egyet s mást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség ellenére négyből három magyar csapat kiesett a nemzetközi kupák selejtezőiből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség...","id":"20190804_Es_akkor_ejszakai_repulesi_tilalom_korrupcio_foci_MTVA_csomagolasmentes_bolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293ff68b-c2ad-4596-b1a6-27e89d87ce11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Es_akkor_ejszakai_repulesi_tilalom_korrupcio_foci_MTVA_csomagolasmentes_bolt","timestamp":"2019. augusztus. 04. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogyan gondolta a kormány az éjszakai repülési tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot futva nyerte meg szombaton a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését.","shortLead":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot...","id":"20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797348d1-5fd2-42b1-be6e-1aefd0a9253c","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:45","title":"Hamilton pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61 körzetben az ő jelöltjük végzett az első helyen. Igaz, a kormányt csalással és korrupcióval vádoló ellenzék jórészt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61...","id":"201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a13f-3125-4414-99d5-66082077c39a","keywords":null,"link":"/vilag/201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:30","title":"Elfajult a politikai válság Albániában, ha ez így marad, sose lesz EU-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]