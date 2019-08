Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem sikerül biztosítani az ügyeletet.","shortLead":"Kórházi és külső, vállalkozó orvosokat is bevonnak, de még így is lehetnek napok a szabadságok idején, amelyeken nem...","id":"20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e948924-256c-4a1b-83b2-4e6530e4168a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_szent_margit_korhaz_gasztroenterologus_szakorvos_orvoshiany_honvedkorhaz","timestamp":"2019. augusztus. 06. 05:51","title":"Nincs szakorvos a Margit kórházban, nehézkes a gyomorvérzéses betegek ellátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815be747-b217-4e16-adb8-f263fcc057a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn iktatta a Demokratikus Koalíció feljelentését, így mostantól Polt Péter szervezetén múlik, mikor tesznek – és egyáltalán tesznek-e – konkrét lépéseket. Az ellenzéki párt egy jogi huszárvágással azt javasolja: az ügyészség azonnal kérje ki nemzetközi jogsegély keretében az amerikai hatóságoktól a teljes nyomozati anyagot. Hiszen ott már feltárták a teljes ügyet, így lehet, hogy azonnal kiderülhetne a magyar elkövetők neve.","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn iktatta a Demokratikus Koalíció feljelentését, így mostantól Polt Péter...","id":"20190806_Gyurcsanyek_jogsegellyel_kiboritanak_a_bilit_a_Microsoftbotranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815be747-b217-4e16-adb8-f263fcc057a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ac7ccb-6112-4ff9-82c5-5bf3e726468a","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Gyurcsanyek_jogsegellyel_kiboritanak_a_bilit_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:00","title":"Gyurcsányék jogsegéllyel borítanák ki a bilit a Microsoft-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f51c5d-e0bd-4380-9828-14bdf17f1a10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először fedeztek fel vizet a hawaii Kilauea vulkán kráterében, a változás annak jele lehet, hogy a jövőben kitörésekre lehet számítani. ","shortLead":"Először fedeztek fel vizet a hawaii Kilauea vulkán kráterében, a változás annak jele lehet, hogy a jövőben kitörésekre...","id":"20190806_kilauea_vulkan_krater_viz_vulkankitores_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2f51c5d-e0bd-4380-9828-14bdf17f1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f134b25b-17ad-46b5-ba18-e1c689b18a9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_kilauea_vulkan_krater_viz_vulkankitores_robbanas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:03","title":"Víz van a Kilauea vulkán kráterében, és ez nagyon nem jelenthet jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","shortLead":"Megpróbálják megtörni Kína uralmát az elektronikai alapanyagokhoz nélkülözhetetlen ritkaföldfémek piacán.","id":"20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14835742-6236-4dad-8a14-d827a0f08de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Egyutt_probalja_Ausztralia_az_USA_es_Japan_lenyomni_Kinat_egy_strategiai_jelentosegu_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:09","title":"Együtt próbálja Ausztrália, az USA és Japán lenyomni Kínát egy stratégiai jelentőségű ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","shortLead":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","id":"20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e619-ddec-4a5e-bc66-6ff2c0b9a867","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:07","title":"Bauer Tamás: Sikerszöveg Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk álmodoznak. A nagy felnis Merc „bling-bling” sokkal gyakoribb.","shortLead":"Lehet, hogy a Volkswagen vagy a Toyota a legnagyobb példányszámban eladott autómárka a világon, de a rapperek nem róluk...","id":"20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a277920-194c-44d6-a229-0eb129d4861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e5cc66-b944-497c-b4c5-6b93564ea5f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_rapperek_dalszovegeiben_is_szepen_jon_fol_a_Tesla_de_azert_meg_inkabb_a_Merci_a_favorit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:24","title":"A rapperek dalszövegeiben is jön föl a Tesla, de azért még inkább a Merci megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","shortLead":"A 17 éves fiatalt egy látogató meg is ütötte. ","id":"20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd34c263-4b2b-42bc-bb3d-f21489f83ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a64652f-fa3a-49c5-b7a4-b609c089ddd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_A_szocialis_ellatorendszert_hibaztatta_a_kisfiut_a_Tate_Modernbol_kihajito_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:42","title":"A szociális ellátórendszert hibáztatta a kisfiút a Tate Modernből kihajító fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","shortLead":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","id":"20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd16a4-9dbb-4724-8c05-6f0f68abc392","keywords":null,"link":"/sport/20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:36","title":"Fucsovics visszatér a teniszválogatottba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]