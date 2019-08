Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül megérkezik az első adag telefonra a Huawei EMUI nevű felhasználói felületének friss verziója.","shortLead":"Néhány héten belül megérkezik az első adag telefonra a Huawei EMUI nevű felhasználói felületének friss verziója.","id":"20190812_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_video_android_q_erofs_fajlrendszer_gpu_turbo_30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202527b1-1779-465a-9bfc-41c3ebfa16f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_video_android_q_erofs_fajlrendszer_gpu_turbo_30","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:03","title":"Változik a Huawei telefonjainak felülete, videón mutatjuk az új EMUI 10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51a224b-1788-4c4a-bcf1-e15291c943e5","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly anyagi terhet jelenthet. A „kirepülés” izgalmas, kihívásokkal teli életszakaszához adunk most praktikus, pénztárcasimogató tanácsokat – az előrelátó pénzügyi tervezéstől az apró gazdálkodási trükkökig. ","shortLead":"Legyen szó hazai vagy külföldi tanulmányokról, az önálló életkezdésről, mindez szülőnek, gyereknek egyaránt komoly...","id":"20190806_A_gyerekeinknek_is_jobb_lenne_ha_mi_szulok_nem_allnank_ilyen_csehul_penzugyi_tudatossagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51a224b-1788-4c4a-bcf1-e15291c943e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358417c6-49c6-4eda-b654-b88726a11465","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190806_A_gyerekeinknek_is_jobb_lenne_ha_mi_szulok_nem_allnank_ilyen_csehul_penzugyi_tudatossagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:30","title":"A gyerekeinknek is jobb lenne, ha mi szülők nem állnánk ilyen csehül pénzügyi tudatosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be965b-c94a-4da0-8c9b-0953d7e261d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bemutatott Galaxy Note10-re váltáshoz csinálna kedvet régebbi telefonjain a Samsung, de módszere bosszantja a Galaxy-tulajdonosokat.","shortLead":"A napokban bemutatott Galaxy Note10-re váltáshoz csinálna kedvet régebbi telefonjain a Samsung, de módszere bosszantja...","id":"20190812_samsung_galaxy_note10_ertesites_bixby","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5be965b-c94a-4da0-8c9b-0953d7e261d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6fa3e2-f4b4-45d9-b215-7284830dbd24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_samsung_galaxy_note10_ertesites_bixby","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:03","title":"Nem mindenki örül ezeknek az értesítéseknek a Samsung telefonjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","shortLead":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","id":"20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b519d0-7a80-4d1e-bd10-8570b4c73216","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:20","title":"Mongol rockegyüttes koncertjén járt a nyáron Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport mutatkozik majd be a karneváli menetben.","shortLead":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport...","id":"20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333c0b36-4f4b-4686-81d6-0ae4e15afa59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:16","title":"Stadion show-val és virágkarnevállal ünnepel Debrecen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","shortLead":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","id":"20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748c16-e1ea-4089-9996-e041868e6e85","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","timestamp":"2019. augusztus. 11. 22:00","title":"(Megint) sikerült eloltani a felrobbant szibériai hadianyagraktárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","shortLead":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","id":"20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b821cf-f10e-4949-95e2-72f907df5c41","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:26","title":"Csapatépítésnek szánja a Semmelweis Egyetem rektora az önkéntes kerítésfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","shortLead":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","id":"20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5de1cbd-fa78-41ab-b295-0ea7fcfc6b29","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:11","title":"Megdobta az eMag magyarosítása a magyar net forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]