[{"available":true,"c_guid":"28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyos EP-választási eredmény ellenére folytatni akarják a munkát, amíg a klímaváltozás meg nem oldódik. ","shortLead":"A súlyos EP-választási eredmény ellenére folytatni akarják a munkát, amíg a klímaváltozás meg nem oldódik. ","id":"20190526_Lemond_az_LMP_elnoksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4549057f-000f-4b58-ba28-d91d928a8743","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Lemond_az_LMP_elnoksege","timestamp":"2019. május. 26. 22:04","title":"Lemond az LMP elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c075f7-20d8-40bb-acb1-9c1ba3b3b9d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megegyeztek a pártok, hogy nem plakátolnak összevissza. Aztán a választás előestéjén a Fidesz teleszórta az autókat szórólapokkal.","shortLead":"Megegyeztek a pártok, hogy nem plakátolnak összevissza. Aztán a választás előestéjén a Fidesz teleszórta az autókat...","id":"20190526_Esti_meglepetessel_keszult_a_Fidesz_az_autosoknak__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c075f7-20d8-40bb-acb1-9c1ba3b3b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ebf072-7d24-4942-8c67-6bd7959a89d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Esti_meglepetessel_keszult_a_Fidesz_az_autosoknak__video","timestamp":"2019. május. 26. 19:05","title":"Esti meglepetéssel készült a Fidesz az autósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei már használ – jelentette ki a Bloombergnek adott interjújában a kínai óriás alapítója, Zsen Cseng-fej. Arról is beszélt, hogyan próbálnak egérutat nyerni. ","shortLead":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei...","id":"20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f767e21-519e-4a8c-a6ff-97146a41fcec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","timestamp":"2019. május. 27. 08:33","title":"Huawei-alapító: Trump nem támadna minket, ha nem tartanánk ott, ahol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a1410d-ce19-4224-9072-75cbec0a2545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország keleti részében nagyobb, máshol kisebb valószínűséggel. Hétfőn is többfelé lehet eső, dél után.","shortLead":"Az ország keleti részében nagyobb, máshol kisebb valószínűséggel. Hétfőn is többfelé lehet eső, dél után.","id":"20190527_Heves_zivatar_jeg_is_johet_kedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a1410d-ce19-4224-9072-75cbec0a2545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9915eeb-12fb-4df1-ace2-5da9429ab1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Heves_zivatar_jeg_is_johet_kedden","timestamp":"2019. május. 27. 07:35","title":"Heves zivatar, jég is jöhet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói. Korábban az is felmerült, hogy a klímaváltozás javarészt az óceáni ciklusokra lehet fogni. A kutatók által adott új válasz szerint ezeknek szinte semmilyen hatása nincs.","shortLead":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új...","id":"20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e20e-3cb3-4176-a481-fb1b71f2fc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 26. 08:03","title":"Ez nem jött be: mégsem foghatjuk az óceánokra a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee0d5a-b720-4676-8916-2442fdb18b18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem jósolta, hogy a Momentum két embert is küldhet az Európai Parlamentbe. Ma este mindkettőjük értékelte a sikert.","shortLead":"Senki sem jósolta, hogy a Momentum két embert is küldhet az Európai Parlamentbe. Ma este mindkettőjük értékelte...","id":"20190526_A_Momentum_meglepetesembere_nem_keszult_erre_de_beszedet_is_mondania_kellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ee0d5a-b720-4676-8916-2442fdb18b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70755b2f-0162-4e03-bdec-d2c90cae9415","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_A_Momentum_meglepetesembere_nem_keszult_erre_de_beszedet_is_mondania_kellett","timestamp":"2019. május. 26. 23:43","title":"A Momentum meglepetésembere nem készült arra, hogy beszédet kell mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dffd5e-605b-4ab7-aea4-cfcbf2d51d61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti La Voiture Noire elvileg 5 milliárd forintos értéket képvisel, de továbbra is a kerekével együtt forog a féknyerge.","shortLead":"A Bugatti La Voiture Noire elvileg 5 milliárd forintos értéket képvisel, de továbbra is a kerekével együtt forog...","id":"20190527_meg_mindig_nagyon_kiabrandito_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_bugatti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dffd5e-605b-4ab7-aea4-cfcbf2d51d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407806bc-ee31-47ed-a1b6-a192aa81d98c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_meg_mindig_nagyon_kiabrandito_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_bugatti","timestamp":"2019. május. 27. 11:21","title":"Még mindig nagyon kiábrándító a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2728c05-7154-4018-a20c-b0e02ffff9e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt évvel ezelőtt jócskán elmaradt ettől.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt jócskán elmaradt ettől.","id":"20190526_reszvetel_17_szazalek_ep_valasztas2019_nvi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2728c05-7154-4018-a20c-b0e02ffff9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74410424-f585-406c-a086-1cbfd1ef504e","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_reszvetel_17_szazalek_ep_valasztas2019_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 11:45","title":"17 százalék fölött a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]