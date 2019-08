Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért büntette, mert korábban elmenekült a vihar elől.","shortLead":"A balotaszállási nő nem értette, miért csinálnak az állatmentő aktivisták olyan nagy drámát a dologból. A kutyát azért...","id":"20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64238ede-6a01-4080-9eff-4baa62fbef93","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mar_lovat_is_huzott_a_kocsija_utan_a_kutyajat_megkinzo_no","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:23","title":"Már lovat is húzott a kocsija után a kutyáját megkínzó nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított otthonától, miután tűzharcba torkollott a korrupcióval vádolt politikus letartóztatását célzó kísérlet. A tűzharcban egy ember meghalt, és 52-en szenvedtek kórházi ápolást követelő sebesüléseket. Az ostromról videó is készült.","shortLead":"Elvonultak csütörtök hajnalban a kirgiz rohamrendőrök a volt kirgiz elnök, Almazbek Atambajev erőddé alakított...","id":"20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a06379-ce3f-4901-a3e9-72f7a25aaa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5bbbe4-07e0-4ef7-a362-5d1cd7dae665","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Veres_tuzharcba_torkollott_a_volt_kirgiz_elnok_tervezett_orizetbe_vetele","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:28","title":"Véres tűzharcba torkollott a volt kirgiz elnök tervezett őrizetbe vétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már javában tesztelik a Huawei soron következő csúcsmobilját, a Mate 30 Prót.","shortLead":"A jelek szerint már javában tesztelik a Huawei soron következő csúcsmobilját, a Mate 30 Prót.","id":"20190808_huawei_mate_30_pro_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9a5f3-5b6d-4229-b702-9541e0f9e9ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_huawei_mate_30_pro_okostelefon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:03","title":"Fotó: A kínai metrón szúrták ki a Huawei Mate 30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e24d04-c70b-4dec-b74a-5b83d391bbe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rothschlild-zsiráf (Giraffa camelopardalis rothschildi) született a Nyíregyházi Állatparkban, az utóddal együtt már hét zsiráf látható a sóstógyógyfürdői látványosságban.","shortLead":"Rothschlild-zsiráf (Giraffa camelopardalis rothschildi) született a Nyíregyházi Állatparkban, az utóddal együtt már hét...","id":"20190808_Zsirafborju_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8e24d04-c70b-4dec-b74a-5b83d391bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fa7241-08f1-4d0c-a3c1-6e471ec8877c","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Zsirafborju_szuletett_a_Nyiregyhazi_Allatparkban__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:30","title":"Zsiráfborjú született a Nyíregyházi Állatparkban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba23fb-0acc-454c-a7a0-8cd21fe94025","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ember megtizedelte a madárvilágot – is.","shortLead":"Az ember megtizedelte a madárvilágot – is.","id":"20190806_Otvenmillio_ev_alatt_heverhetne_ki_az_ujzelandi_madarvilag_az_ember_kartetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ba23fb-0acc-454c-a7a0-8cd21fe94025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc82e8-0e3f-4289-bce0-2030c163e6d8","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Otvenmillio_ev_alatt_heverhetne_ki_az_ujzelandi_madarvilag_az_ember_kartetelet","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:55","title":"Ötvenmillió év alatt heverhetné ki az új-zélandi madárvilág az ember kártételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93612511-180f-4894-936e-fc40ff02681f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vegyszerhasználat és az intenzív mezőgazdasági művelés tett be a kék virágnak. ","shortLead":"A vegyszerhasználat és az intenzív mezőgazdasági művelés tett be a kék virágnak. ","id":"20190807_Eltunoben_a_buzavirag_a_Tiszantulrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93612511-180f-4894-936e-fc40ff02681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be4c706-0b46-4347-a34b-92f54942d26e","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Eltunoben_a_buzavirag_a_Tiszantulrol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:28","title":"Eltűnőben a búzavirág a Tiszántúlról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","shortLead":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","id":"20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d8dca-4b43-47b5-9b2a-a9d617a4659c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:49","title":"Magánvasút jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"hetilap","description":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló bizniszbe kezdtek.","shortLead":"A Rogán Cecília-féle, adóforintokkal kistafírozott szépségversenyek sikerén felbátorodva kormányközeli lapok is hasonló...","id":"201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f53f03-5b73-4a8a-8f82-cefa71a44cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94738e2-20e8-4c48-bca4-6db126140950","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.32/201932__szepsegversenyek__politikai_hatszel__kivulrol_fakad__meglattak_bennuk_azuzletet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 00:00","title":"Meglátták bennük az üzletet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]