[{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén érdeklődik a távközlési iparág iránt.","shortLead":"Az állam is bekapcsolódhat az 5G-infrastruktúra több százmilliárd forintos kiépítésébe. Mészáros Lőrinc szintén...","id":"20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81d1d4-c0da-484a-8d73-674c47a1a5a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Csoda_lenne_ha_a_Meszaros_Lorincfele_4iG_kimaradna_az_5Garanylazbol","timestamp":"2019. július. 04. 13:26","title":"Csoda lenne, ha a Mészáros Lőrinc-féle 4iG kimaradna az 5G-aranylázból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d825ebb-4f0d-45fe-b16e-5c0530fa7351","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Extrém UV-B-sugárzás várható, már negyed óra után le lehet égni. ","shortLead":"Extrém UV-B-sugárzás várható, már negyed óra után le lehet égni. ","id":"20190704_Ne_menjen_a_napra_penteken_ha_jot_akar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d825ebb-4f0d-45fe-b16e-5c0530fa7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a1ea27-6a5e-4bca-8390-5c597ca88cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Ne_menjen_a_napra_penteken_ha_jot_akar","timestamp":"2019. július. 04. 20:41","title":"Ne menjen a napra pénteken, ha jót akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline, Lengyelországnak ugyanis sokkal keményebb dió lemondani a környezetszennyező szénről, mint nekünk.

","shortLead":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline...","id":"20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43655229-5f09-4776-9b45-366d8aa94315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","timestamp":"2019. július. 04. 10:59","title":"VálaszOnline: A lengyelek miatt vétózta meg Orbán az EU-s klímahatározatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0414cdf-a1c6-4bfc-98bd-96bcc43ab035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másokat is arra biztatnak, hogy készítsen magáról fotót szivárványszínű zászlóval, vagy ruhában. ","shortLead":"Másokat is arra biztatnak, hogy készítsen magáról fotót szivárványszínű zászlóval, vagy ruhában. ","id":"20190704_Szaz_cegvezeto_kozos_nyilatkozatban_allt_ki_a_nyitottsag_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0414cdf-a1c6-4bfc-98bd-96bcc43ab035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa6b091-e5ed-4398-9dd9-f32adba49c94","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Szaz_cegvezeto_kozos_nyilatkozatban_allt_ki_a_nyitottsag_mellett","timestamp":"2019. július. 04. 19:52","title":"Száz cégvezető közös nyilatkozatban állt ki a nyitottság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8593fcdd-911e-4323-aa25-d83f9232010a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A böhöm nagy gyíkok nem veszélyesek az emberre, de járataikkal rongálják az infrastruktúrát, és ürülékük fertőzéseket terjeszthetnek.","shortLead":"A böhöm nagy gyíkok nem veszélyesek az emberre, de járataikkal rongálják az infrastruktúrát, és ürülékük fertőzéseket...","id":"20190704_Szo_szerint_kiadtak_a_kilovesi_engedelyt_a_floridai_leguanokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8593fcdd-911e-4323-aa25-d83f9232010a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a456a31c-4166-486a-a122-d81a748d4e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Szo_szerint_kiadtak_a_kilovesi_engedelyt_a_floridai_leguanokra","timestamp":"2019. július. 04. 12:32","title":"Szó szerint kiadták a kilövési engedélyt a floridai leguánokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf77a3c-fb6b-4380-9dea-a6f8bd7540d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudott ennyit úszni a kis medvebocs.","shortLead":"Nem tudott ennyit úszni a kis medvebocs.","id":"20190704_Medvekaland_Kanadaban_Anyamedve_mentette_ki_kolyket_a_to_vizebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acf77a3c-fb6b-4380-9dea-a6f8bd7540d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619fd567-b95e-4c1e-9919-18e362c07206","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Medvekaland_Kanadaban_Anyamedve_mentette_ki_kolyket_a_to_vizebol","timestamp":"2019. július. 04. 10:15","title":"Medvekaland Kanadában: anyamedve mentette ki kölykét a tó vizéből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a5c706-7c16-4412-b546-2bea2827489b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sigmar Gabriel politikai trükközésnek nevezte a védelmi miniszter jelölését az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Sigmar Gabriel politikai trükközésnek nevezte a védelmi miniszter jelölését az Európai Bizottság élére.","id":"20190703_A_volt_nemet_kulugyminiszter_felmondana_a_kormanykoaliciot_Ursula_von_der_Leyen_jelolese_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a5c706-7c16-4412-b546-2bea2827489b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed9e1a5-9ea4-441e-8cfc-cc32b4d26277","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_volt_nemet_kulugyminiszter_felmondana_a_kormanykoaliciot_Ursula_von_der_Leyen_jelolese_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:00","title":"A volt német külügyminiszter felmondaná a kormánykoalíciót Ursula von der Leyen jelölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-33 fok lehet, és legfeljebb futó zápor.","shortLead":"28-33 fok lehet, és legfeljebb futó zápor.","id":"20190705_meleg_csapadek_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ece621e-a19e-46c5-a362-7a125a202677","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_meleg_csapadek_nelkul","timestamp":"2019. július. 05. 05:26","title":"Kellemes nyári nap készülődik, extrém sugárzással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]