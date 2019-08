Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8f856f-5b01-4eea-a511-3760037708a9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201933__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_alkotmany_utja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8f856f-5b01-4eea-a511-3760037708a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0603b21-818b-4d87-bbfe-c1f7cd3ca98a","keywords":null,"link":"/itthon/201933__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_alkotmany_utja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:00","title":"Emlékszik még a nagy étvágyú Magyar Emberpárti Pártra? A HVG-ből nem maradhatott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","shortLead":"Felajánlották nagyszülei annak 10 hónapos kislánynak a szerveit, akit a gyanú szerint anyja vert halálra Kunmadarason.","id":"20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fad2e57-f214-4e68-8594-e564963d40b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d8d8c7-4dd1-47ca-9eba-8cbe3821be33","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Harom_gyermek_kapta_a_halalra_vert_kunmadarasi_kislany_szerveit","timestamp":"2019. augusztus. 19. 19:40","title":"Három gyermek kapta a halálra vert kunmadarasi kislány szerveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e05d16-4f97-4879-b58e-ec44bbaff902","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik neves piackutató kiadta felmérését arról, hogy miként fogytak Európában az okostelefonok az év második negyedében.","shortLead":"Az egyik neves piackutató kiadta felmérését arról, hogy miként fogytak Európában az okostelefonok az év második...","id":"20190819_canalys_felmeres_europai_okostelefon_piac_2019_q2_legnepszerubb_mobilgyartok_sorrendje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6e05d16-4f97-4879-b58e-ec44bbaff902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37c856c-8aee-44b9-a2c7-3c3a26a60a18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190819_canalys_felmeres_europai_okostelefon_piac_2019_q2_legnepszerubb_mobilgyartok_sorrendje","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:03","title":"Milyen telefonokat vesznek most legtöbben Európában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedig az USA kérte a városállamtól, hogy tartsa fenn a kihajózási tilalmat, de Gibraltár szerint az európai jog alapján nem teljesítheti az USA kérését.","shortLead":"Pedig az USA kérte a városállamtól, hogy tartsa fenn a kihajózási tilalmat, de Gibraltár szerint az európai jog alapján...","id":"20190819_Kihajozott_az_irani_tankhajo_Gibraltarbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7161f2-6bd3-4e2c-becd-84757d550a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Kihajozott_az_irani_tankhajo_Gibraltarbol","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:11","title":"Kihajózott az iráni tankhajó Gibraltárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562a03f0-9f7e-4b8d-9c0f-6e772e6d5578","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hétemeletes lakóépület teteje gyulladt ki.

","shortLead":"Egy hétemeletes lakóépület teteje gyulladt ki.

","id":"20190819_Ujabb_tuz_a_fovarosban_ezuttal_a_Ferencvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=562a03f0-9f7e-4b8d-9c0f-6e772e6d5578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed90850-60ff-471d-a6e8-3b2ec9e117d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Ujabb_tuz_a_fovarosban_ezuttal_a_Ferencvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:38","title":"75 tűzoltó oltja a kigyulladt ferencvárosi épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9035869a-5cab-49a4-80e9-b2be993602f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren. Áder szerint az ország joggal lehet büszke arra, amit 30 év alatt elért.","shortLead":"Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus...","id":"20190820_Megkezdodtek_az_augusztus_20ai_unnepsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9035869a-5cab-49a4-80e9-b2be993602f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a0dd32-5475-4f3a-9142-0525b4ea0726","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Megkezdodtek_az_augusztus_20ai_unnepsegek","timestamp":"2019. augusztus. 20. 09:02","title":"Megkezdődtek az augusztus 20-ai ünnepségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190819_Semjen_Zsolt_Legyen_mindenki_egy_kis_Szent_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612af94e-ac09-422b-8292-4ed68beaaeb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Semjen_Zsolt_Legyen_mindenki_egy_kis_Szent_Istvan","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:58","title":"Semjén Zsolt: Legyen mindenki egy kis Szent István!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]