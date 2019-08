Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87733f5e-546d-4f6a-93d9-d610fb23efff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ICLN működését a Vatikán sem nézi jó szemmel.","shortLead":"Az ICLN működését a Vatikán sem nézi jó szemmel.","id":"20190826_ICLN_Orban_Fatima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87733f5e-546d-4f6a-93d9-d610fb23efff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539373f1-033c-4c01-abd5-a2d62413d89c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_ICLN_Orban_Fatima","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:16","title":"Ultrakonzervatív katolikus szervezet ülésén járt Orbán Viktor Fátimában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","shortLead":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","id":"20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c43225-c6ed-4688-8e43-717efc53b72c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:25","title":"Futó záporok enyhítik ma a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16375aac-29b6-499e-8884-f32e495f8eaf","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy texasi ifjú pár autójába kamion rohant bele.","shortLead":"Egy texasi ifjú pár autójába kamion rohant bele.","id":"20190825_Halalos_baleset_percekkel_az_eskuvo_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16375aac-29b6-499e-8884-f32e495f8eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994b2bbd-1d0c-45ee-987f-b4120fa2f600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_Halalos_baleset_percekkel_az_eskuvo_utan","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:30","title":"Halálos baleset percekkel az esküvő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszer próbálják meg, aztán be kell menni a küldeményért.","shortLead":"Egyszer próbálják meg, aztán be kell menni a küldeményért.","id":"20190826_magyar_posta_kezbesites_rezsiutalvany_allamkincstar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc85e08-5065-400b-a429-44d808c0ad45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3fac8d-e423-4663-9202-0f6cf610aaa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_magyar_posta_kezbesites_rezsiutalvany_allamkincstar","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:26","title":"Elmondta a posta, hogyan kézbesíti a rezsiutalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","shortLead":"Az ökológiai katasztrófa megmozgatta a magyar tűzoltókat is.","id":"20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c93f4e-fded-42af-99c7-0754cf9b56d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Magyar_tuzoltok_is_mennenek_oltani_az_amazoniai_erdotuzet","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:19","title":"Magyar tűzoltók is mennének oltani az amazóniai erdőtüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót az anyukaágy-akciót is levezénylő Orosvári Zsoltnak köszönhetően. ","shortLead":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót...","id":"20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d68253d-74ef-46df-9790-4c12e4dd0ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:34","title":"Most a székesfehérvári kórház gyerekosztálya jutott klímához Orosvári Zsoltnak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván jelenni.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván...","id":"20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b0bfb2-2743-4fe0-a5a8-80ea0664197e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"78 millió forint a Putyin-féle limuzin alapára, megnyílt az első szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem névre szólóak lesznek a kiküldött utalványok, ezért a nyugdíjasok átadhatják hozzátartozóiknak. ","shortLead":"Nem névre szólóak lesznek a kiküldött utalványok, ezért a nyugdíjasok átadhatják hozzátartozóiknak. ","id":"20190826_Barki_fizethet_majd_a_nyugdijasoknak_kuldott_rezsiutalvannyal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5035a5bd-32fc-43b2-8438-4c96c90855b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Barki_fizethet_majd_a_nyugdijasoknak_kuldott_rezsiutalvannyal","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:53","title":"Bárki fizethet majd a nyugdíjasoknak küldött rezsiutalvánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]