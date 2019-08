Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A magyar kormány játszmái sodorhatják el a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem megállapodásához szükséges bajor támogatást. A müncheni minisztérium azt írta a hvg.hu-nak, hogy amíg a magyar fél nem teljesíti a feltételeket, a részükről nem működik az egyezség. A Fidesz szerint viszont éppen a bajorok miatt nincs előrelépés. Pedig a két intézmény a szakmai kérdésekről már mindenben megállapodott. ","shortLead":"A magyar kormány játszmái sodorhatják el a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem megállapodásához szükséges bajor...","id":"20190827_ceu_bajororszag_egyetem_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9f47d4-c599-484e-a924-52b8f1a9d874","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_ceu_bajororszag_egyetem_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:30","title":"Hiába Orbán ígérete, a magyar kormány miatt úszhat el a CEU bajor támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összefogást jelentettek be a brit ellenzéki pártok, hogy elkerüljék a megállapodás nélküli Brexitet, akár jogszabály elfogadtatásával vagy bizalmatlansági indítvánnyal is.","shortLead":"Összefogást jelentettek be a brit ellenzéki pártok, hogy elkerüljék a megállapodás nélküli Brexitet, akár jogszabály...","id":"20190827_no_deal_brexit_brit_ellenzeki_partok_boris_johnson_jeremy_corbyn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=038ee212-9343-4fc9-9cbf-f5f5b2ebaf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad55828d-2843-4ce5-9d5f-b86565d05e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_no_deal_brexit_brit_ellenzeki_partok_boris_johnson_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. augusztus. 27. 15:48","title":"Ha az ellenzéken múlik, nem zuhannak ki a britek az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor megfellebbezhetetlen igazságokként megjelenő állításokat.\r

\r

","shortLead":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor...","id":"20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84fd784-3a3a-48a1-a383-6f038feb5da9","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:59","title":"Na ez nem igaz az őserdőket pusztító tüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","shortLead":"A köldökzsinór a pici nyakára tekeredett, a férfinak a mentő munkatársai telefonon át magyarázták el, mit csináljon.","id":"20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c86c8f-ccdc-4605-b63f-e3b0f1bf771d","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujszulott_gyermeke_eletet_mentette_meg_egy_gyori_apa","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:03","title":"Újszülött gyermeke életét mentette meg egy győri apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy fest, sokaknak nagyobb volt a hangja, mint a mersze, mert csak a jelentkezők ötöde küldte vissza a szükséges dokumentumokat, így nem biztosítható a minőségi szórakoztatás.\r

\r

","shortLead":"Úgy fest, sokaknak nagyobb volt a hangja, mint a mersze, mert csak a jelentkezők ötöde küldte vissza a szükséges...","id":"20190827_Elmarad_az_elso_magyar_pofozobajnoksag_mert_kevesen_jelentkeztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b97d1269-c3c7-4e60-a729-ef1a9c62f6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c10a98-bcee-476f-ba49-9898a4acf12a","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Elmarad_az_elso_magyar_pofozobajnoksag_mert_kevesen_jelentkeztek","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:13","title":"Elmarad az első magyar pofozóbajnokság, mert kevesen jelentkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének neve egy gazdasági bűncselekményhez kapcsolódó ügy környékén.

","shortLead":"Ismét feltűnik a kormány bizalmát élvező Balogh Sándor, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter volt férjének...","id":"20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=175e1044-a3b0-4fa3-9e86-641a574ad8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff869d-dbfa-4432-b52c-12a0285b25e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Atlatszo_A_vizes_vbt_rendezo_ceg_gazdasagi_vezetoje_is_erintett_lehet_egy_NAVos_korrupcios_ugyben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:51","title":"Átlátszó: A vizes vb-t rendező cég gazdasági vezetője is érintett lehet egy NAV-os vesztegetési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egészen pontosak akarunk lenni, a katalán csapat a Barcelonához közeli autógyártó a Cupra járműveibe ül át.","shortLead":"Ha egészen pontosak akarunk lenni, a katalán csapat a Barcelonához közeli autógyártó a Cupra járműveibe ül át.","id":"20190826_Spanyol_automarkaba_utettek_at_az_FC_Barcelonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a502d594-8f11-4557-a795-92cc656e0bba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_Spanyol_automarkaba_utettek_at_az_FC_Barcelonat","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:28","title":"Spanyol autómárkába ültették át az FC Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitter-oldalán üzent az amerikai elnök: az Axios cikke szerinte hazugság, ő soha nem mondott olyat, hogy a viharfelhőket nukleáris fegyverekkel bombázzák meg.\r

","shortLead":"Twitter-oldalán üzent az amerikai elnök: az Axios cikke szerinte hazugság, ő soha nem mondott olyat...","id":"20190826_donald_trump_atombomba_nuklearis_fegyverek_hurrikan_viharfelho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e60126-077f-4080-85b5-b913dd8a4e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_atombomba_nuklearis_fegyverek_hurrikan_viharfelho","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:33","title":"Trump szerint nem igaz, hogy atombombával fékezné meg a hurrikánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]