[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"10,6 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"10,6 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt a hivatalos adatok szerint.","id":"20190830_KSH_kozel_360_ezer_forint_a_magyar_atlagkereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569c33bf-52d9-47d8-9192-167f69f9347c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_KSH_kozel_360_ezer_forint_a_magyar_atlagkereset","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:25","title":"KSH: közel 360 ezer forint a magyar átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","shortLead":"A gyártó megkezdi a negyedik generációs eDrive technológiát felvonultató plugin hibrid X5-ös forgalmazását.","id":"20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da2309b-3c0d-4cd7-9ae9-ff8b37d7b123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fda3b7-8b96-4333-a337-a4de1f764ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190830_ujabb_zold_rendszamos_divatterepjaro_24_millio_forinttol_indul_az_uj_hibrid_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos divatterepjáró: 24 millió forinttól indul az új hibrid BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) igazolta, hogy megteremtette törvényes gazdálkodásának feltételeit, így újra kaphat állami támogatást – közölte az Állami Számvevőszék.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) igazolta, hogy megteremtette törvényes gazdálkodásának feltételeit, így újra kaphat...","id":"20190830_Ujra_kaphat_allami_tamogatast_a_Kutyapart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a00fc4b-4d64-407b-933e-1982ee4bfe6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccaa5f5-708e-4696-ad21-b6fac338cf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Ujra_kaphat_allami_tamogatast_a_Kutyapart","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:04","title":"Újra kaphat állami támogatást a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0117ab49-0b19-45c3-a0c3-0f8a4bbddbe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása ellen a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen jelentették be. ","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása ellen a Kossuth Lajos térre szervezett tüntetésen jelentették be. ","id":"20190831_orszagos_diaksztrajk_bejelentes_kossuth_ter_koznevelesi_torveny_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0117ab49-0b19-45c3-a0c3-0f8a4bbddbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9205c4e-af56-4526-a0b6-379b7fb7cc8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_orszagos_diaksztrajk_bejelentes_kossuth_ter_koznevelesi_torveny_tuntetes","timestamp":"2019. augusztus. 31. 17:57","title":"Országos diáksztrájk készül szeptember közepén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is mintegy 1100 milliárd forintot költhetünk majd közlekedésre. A korábbiakkal ellentétben sokan szeretnék, hogy most Budapest legyen a fejlesztések fókusza – legalábbis ha megtartja a fővárost az októberi választásokon a kormány, az építőipar viszont a nyíltvonali vasútépítésben érdekelt. Összeszedtük, mit építenének uniós pénzből.","shortLead":"Valószínűleg jóval kevesebb uniós forrást kap Magyarország 2021-től, mint a mostani ciklusban, ám várhatóan így is...","id":"20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58781a-5c81-4de3-8132-ba7188d9de6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Metrot_HEVet_vasutat_is_kaphat_Budapest_hogyha_kormanykezen_marad","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:56","title":"Metrót, HÉV-et, vasutat is kaphat Budapest, feltéve, hogy kormánykézen marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","shortLead":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","id":"20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77acaff6-24b2-42d3-ac7a-f4b07dd29b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:42","title":"Ötven dollárt lopott, 35 év után szabadulhat a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd17772-9d15-4d1e-9524-1e782cefa19e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését. A várost 17 éve vezető Botka Lászlónak lehetnek még nehéz percei, fő ellenfele a fideszes támogatással induló független, Nemesi Pál vállalkozó. Kemény csata lesz, de most még vihar előtti csend van a városban. A hvg.hu a kampány kezdetére kiválasztott 10 csatateret, amelyet kiemelten figyel. Minden héten jelentkezünk egy riporttal. Cikksorozatunk első helyszíne tehát Szeged.","shortLead":"Kubatov Gábor pártigazgatót vetette be a Fidesz Szegeden, látszik, igazán komolyan veszik a város megszerzését...","id":"20190830_botka_szeged_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd17772-9d15-4d1e-9524-1e782cefa19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11454a4-3f9c-4090-93bb-d0b360c2772b","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_botka_szeged_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 14:30","title":"Teljes letámadásban Szegeden a Fidesz – most valóban megizzaszthatják Botkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4379bb0-9e40-4041-af73-606c994f157e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök a héten kezdeményezte a parlament ülésezésének felfüggesztését, mindössze két hónappal azelőtt, hogy az ország a jelenleg érvényes határidő szerint október 31-én kilép az Európai Unióból.","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök a héten kezdeményezte a parlament ülésezésének felfüggesztését, mindössze két...","id":"20190831_Tizezrek_vonultak_utcara_Boris_Johnson_huzasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4379bb0-9e40-4041-af73-606c994f157e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27fef2d-d18d-420f-84e4-99163dd52e4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Tizezrek_vonultak_utcara_Boris_Johnson_huzasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 31. 22:18","title":"Tízezrek vonultak utcára Boris Johnson húzása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]